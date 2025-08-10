"Cậu cả bất hiếu" nhà Beckham ca ngợi vợ không biết mệt sau khi “cưới lại”, netizen ngán đến tận cổ rồi!

Vào đầu tháng 8 vừa qua, vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz vừa tổ chức lễ làm mới lời thề cưới sau 3 năm kết hôn. Sự kiện này được cho là diễn ra tại biệt thự rộng 130 mẫu ở Bedford (Westchester, New York) của tỷ phú Nelson Peltz - cha Nicola. Ngoài ra, còn có 100-200 khách mời, có phát biểu và váy cưới y như đám cưới thật. Tuy nhiên, gia đình chú rể hoàn toàn vắng mặt - David, Victoria và ba em Romeo, Cruz, Harper đều không được mời vì hiện tại đôi bên không còn liên lạc. Có ý kiến cho rằng Nicola Peltz không vui trong đám cưới năm 2022 vì bị Victoria Beckham phá rối, nên đã tổ chức cưới lại.

Đến nay, cậu cả bất hiếu nhà Beckham tiếp tục tung hô vợ lên trời: "Cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như một buổi hẹn hò không bao giờ kết thúc. Chúng tôi không thực sự thích ra goài ăn tối, tiệc tùng hay điều tương tự. Chúng tôi thường chỉ ở bên nhau, chơi với 4 chú chó và uống rượu vang ở nhà".

Brooklyn Beckham tâng vợ lên trời sau khi "cưới lại"

Về sự kiện "cưới lại", Brooklyn Beckham chia sẻ rằng anh và vợ chỉ muốn có một trải nghiệm thực sự tuyệt vời, một kỷ niệm thực sự dễ thương. "Thành thật mà nói, tôi có thể làm mới lời thề nguyện của mình với cô ấy mỗi ngày. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đời người là tìm được 1 người mà họ sẻ chia quãng đời còn lại. Điều đó chắc chắn sẽ định hình nên con người bạn. Phải, nó thực sự rất, rất dễ thương. Nó thực sự rất vui" - Brooklyn Beckham nói tiếp.

Brooklyn - Nicola đến nay vẫn giữ kín hình ảnh lễ cưới lại, không đăng lên trang cá nhân ngay như bình thường. Nguồn tin thân cận chia sẻ rằng có thể họ sẽ đăng vào 1 thời điểm khác thích hợp hơn. Ở thời điểm hiện tại, họ không muốn châm ngòi thêm ồn ào bất hòa với gia đình Beckham. Nguồn tin này cũng cho biết vợ chồng cậu cả Beckham tổ chức cưới lại không nhằm mục đích công kích ai, mà chỉ là do cưới lần đầu có những chuyện không vui nên lần này chỉ hướng đến sự tích cực.

Nicola Peltz dường như không hài lòng với đám cưới lần đầu nên đã tổ chức "cưới lại"

Ngay cả trước khi "từ mặt" gia đình để chọn vợ, Brooklyn Beckham nổi tiếng là người "simp" Nicola Peltz. Cậu cả nhà Beckham xăm đầy hình về vợ như đôi mắt, nội dung thư tay, tên 2 người bà ngoại, đóa hoa trong ngày cưới. Họ "Peltz" còn được xăm to tướng ngay ngực, và anh thậm chí đổi sang họ kép Peltz-Beckham sau khi cưới. Brooklyn Beckham luôn nhớ và kỷ niệm ngày cầu hôn, ngày cưới, và cả hai từng xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí để nói về tình yêu lớn của mình.

Tuy nhiên phản ứng của công chúng không mấy tích cực. Khán giả chỉ trích cặp đôi này "vô công rỗi nghề", không làm việc mà chỉ đem chuyện đời tư ra PR. Vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz được cho là rất xứng đôi về ngoại hình, gia thế, nhưng cũng xứng đôi cả về... sự bất tài. Mới đây, trang tin Buzzfeed đã tổng hợp danh sách "Những nepo baby không bao giờ thành công dù đã thử mọi cách" và đôi vợ chồng "ngậm thìa vàng" này dắt tay nhau chễm chệ ở vị trí cao. Dù thử sức trong nhiều lĩnh vực, nhưng họ chưa từng đạt được thành công. Brooklyn Beckham - Nicola Peltz chỉ được công chúng biết đến với gia thế khủng và chuyện tình yêu ồn ào.

Thậm chí, có người cho rằng cặp đôi này chỉ đang diễn vai hạnh phúc, tỏ ra mình rất ổn và sóng gió gia đình không thể làm ảnh hưởng đến họ. Việc họ lấy nhau cũng bị cho là chỉ muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của bố mẹ. "Theo kinh nghiệm của tôi, việc làm mới lời thề là dấu hiệu báo trước cho việc ly hôn", "Nicola sẽ sớm đăng ảnh thôi, các cô gái Mỹ không biết cách hòa hợp với các bà mẹ chồng người Anh"... netizen bình luận.

Khán giả cho rằng cặp đôi này "vô công rỗi nghề" và chỉ đang diễn

Trong những tháng qua, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc.

Không dừng lại ở đó, mới đây, khi David Beckham phải lên bàn mổ vì chấn thương tay tái phát, nhưng Brooklyn vẫn mải mê tiệc tùng, vui chơi cùng vợ, không có bất kỳ động thái nào thể hiện sự quan tâm, lo lắng. Trong khi nhà Beckham im lặng, giữ hình ảnh, thì phía nhà Peltz lại không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, đầy đủ các thành viên - một sự đối lập đến cay đắng. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Ồn ào nhà Beckham gây bão truyền thông gần 3 tháng qua

Nguồn: Page Six