Drama nhà Beckham lại nóng hừng hực: Cruz liên tục "đá xoáy", vạch trần anh trai chị dâu bất hiếu?

Trong thời gian vừa qua, Cruz Beckham liên tục sử dụng tính năng Notes của Instagram để đăng các dòng trạng thái: "Mày là đồ lừa đảo", "Giờ mày thành trò hề rồi", "Mày sắp phải trả giá", "Chắc phải khó khăn lắm", "Với tao thì mày chết rồi", "Đó là hội chứng Stockholm", "Cả một gia đình khốn nạn" và "Sao 2 người lại có thể tạo ra nhiều đứa khốn nạn xấu xí đến thế".

Mặc dù Cruz Beckham không nói rõ về đối tượng của các trạng thái này, song giữa bối cảnh "sóng gió gia tộc" nhà Beckham, công chúng không khỏi nghi ngờ Cruz đang nhắm vào vợ chồng anh cả Brooklyn - Nicola. Khi drama mới bắt đầu nổ ra, Cruz Beckham cũng nhiều lần ẩn ý: "Cần 43 cơ mặt để cau mày và chỉ 17 cơ để mỉm cười", "Hãy tử tế và nói sự thật", "Sự thật sẽ dần lộ diện". Trai út nhà Beckham còn dẫn lời 1 số bài hát như The End của The Beatles "Cuối cùng/Tình yêu bạn nhận được/Chính là tình yêu bạn trao đi" và Every Part Of Me của mẹ Victoria Beckham "Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh, con người thì chẳng ai mãi như xưa". Page Six đã liên lạc với đại diện của Cruz, Brooklyn - Nicola nhưng chưa nhận được câu trả lời về nghi vấn "đá xoáy" này.

Cruz Beckham được cho là...

... liên tục đá xoáy Brooklyn - Nicola

Vào đầu tháng 7 vừa qua, Brooklyn đã đồng loạt hủy theo dõi Romeo và Cruz trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận cho biết Brooklyn - Nicola không bỏ theo dõi, mà có thể bị Romeo và Cruz chặn. Trước đó vài giờ, Brooklyn bất ngờ đăng tải ảnh chúc mừng sinh nhật em gái Harper. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu cả tương tác với gia đình sau nhiều tháng mâu thuẫn. Nhưng trong mắt Cruz và Romeo, hành động này chỉ mang tính "câu view" và lợi dụng danh tiếng gia đình.

Anh em Beckham được cho là đã chặn nhau trên mạng xã hội

Trong những tháng qua, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc.

Không dừng lại ở đó, mới đây, khi David Beckham phải lên bàn mổ vì chấn thương tay tái phát, nhưng Brooklyn vẫn mải mê tiệc tùng, vui chơi cùng vợ, không có bất kỳ động thái nào thể hiện sự quan tâm, lo lắng. Trong khi nhà Beckham im lặng, giữ hình ảnh, thì phía nhà Peltz lại không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, đầy đủ các thành viên - một sự đối lập đến cay đắng.