Lee Min Ho và Ahn Hyo Seop trắng trợn lợi dụng Jisoo (BLACKPINK), hết thời đến mức phải khó coi vậy sao?

Ngày 30/7, tờ KoreaBoo đưa tin Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop đã đến Singapore để tham dự họp báo ra mắt phim điện ảnh Omniscient Reader: The Prophet. Tại sự kiện, khi được MC hỏi về nhân vật mà cả Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop muốn liên minh nhất trong bộ phim, 2 tài tử đình đám đã cùng chọn Lee Ji Hye - nhân vật phụ do Jisoo (BLACKPINK) thủ vai. Lý do được Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop đưa ra là vì giọng hát của mỹ nhân đẹp nhất nhóm BLACKPINK có thể tiếp thêm sức mạnh cho họ. "Tôi sẽ chọn JISOO. Không cần vũ khí, chỉ cần nghe cô ấy hát là tôi đã có thêm sức mạnh rồi", Lee Min Ho chia sẻ. Ahn Hyo Seop cũng có đồng ý kiến với đàn anh.

Phát ngôn của Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop ngay lập tức khiến MXH "nổi sóng". Ai cũng biết Jisoo chỉ thực sự lên hình đúng 5 phút trong Omniscient Reader: The Prophet. Cô chỉ xuất hiện ở gần cuối phim, khi thời lượng của Omniscient Reader: The Prophet đã đi được 2/3. Nhân vật do Jisoo diễn gần như không có ảnh hưởng lớn nào đến mạch phim, thậm chí hình ảnh trên poster quảng bá của cô cũng bé tẹo, xếp sau nhiều diễn viên khác.

Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop đang gây tranh cãi khi đề cập đến Jisoo trong họp báo tại Singapore

Trong Omniscient Reader: The Prophet, Jisoo lên hình đúng 5 phút. Hình ảnh của cô trên poster phim phải căng mắt mới nhìn thấy

Do đó, việc Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop công khai nhắc tên Jisoo tại họp báo bị cho là lợi dụng danh tiếng của nữ idol để gây chú ý cho Omniscient Reader: The Prophet 1 cách trắng trợn. Không ít netizen mỉa mai Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop hết thời, phim flop nặng và ế ẩm doanh thu phòng vé nên mới phải "ké fame" của Jisoo. "Đoàn phim này cứ nhắc đến Jisoo mãi trong các buổi quảng bá", "Lý do Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop nói về Jisoo nghe thật buồn cười. Không phải diễn xuất, họ chọn cô ấy vì giọng hát", "Phim này flop lắm sao mà từ đạo diễn đến diễn viên cứ nhắc Jisoo riết. Cô ấy chỉ lên hình 5 phút, vai diễn còn chẳng ảnh hưởng gì đến mạch phim của họ", "Thật sự rất khó để không nghi ngờ họ đang lợi dụng Jisoo", netizen bình luận.

Trước làn sóng chỉ trích hướng đến Lee Min Ho và Ahn Hyo Seop, người hâm mộ lên tiếng bảo vệ 2 nam diễn viên. Khán giả cho rằng Lee Min Ho và Ahn Hyo Seop không hề dùng tên tuổi của Jisoo để "bán vé" ở tác phẩm họ đóng chính. Cả 2 chỉ lựa chọn theo ý thích của mình. Chưa kể, câu trả lời của Lee Min Ho và Ahn Hyo Seop cũng cho thấy Jisoo được các đồng nghiệp và bạn diễn trong Omniscient Reader: The Prophet tôn trọng.

Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop bị nghi lợi dụng danh tiếng của Jisoo để gây chú ý cho dự án họ đóng chính

Bộ phim hành động giả tưởng Omniscient Reader: The Prophet nhận điểm đánh giá thấp thê thảm 3,9/10 điểm sau khi ra mắt. Trong đó, Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop và Jisoo đều bị chê diễn đơ như tượng đá ngàn năm. Không chỉ vậy, đạo diễn Kim Byung Woo còn vướng tranh cãi thô lỗ, nghi lợi dụng Jisoo để quảng bá phim. Theo đó, trong sự kiện ra mắt tác phẩm, Kim Byung Woo đã ám chỉ việc chọn Jisoo tham gia tác phẩm này chỉ vì danh tiếng của cô.

"Tôi biết có những lời chỉ trích xoay quanh vai diễn của Jisoo, nhưng điều đó cũng chứng minh lựa chọn cô ấy là đúng đắn. Nếu vai Lee Ji Hye do người khác đảm nhận, khán giả có thể không nhận ra cô ấy là ai. Nhân vật của Jisoo xuất hiện khá muộn trong phim. Nhưng trong tiểu thuyết gốc, Lee Ji Hye là nhân vật quan trọng và trải qua quá trình phát triển đáng kể. Dựa trên dòng thời gian của phim, không thể có thêm thời lượng cho cô ấy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu cô ấy được thủ vai bởi một người nổi tiếng, mọi người có thể nhận ra cô ấy là nhân vật quan trọng”, Kim Byung Woo có phát biểu gây tranh cãi về việc lựa chọn Jisoo đóng vai phụ trong dự án.

