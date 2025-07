Hào quang của gia đình tác động thế nào đến các ngôi sao?

Jamie Lee Curtis (Ảnh: Michael Buckner/Variety)

Jamie Lee Curtis là con gái của Janet Leigh (nữ diễn viên nổi tiếng với bộ phim kinh điển thập niên 60 Psycho) và tài tử Tony Curtis (ngôi sao của phim Some Like It Hot). Với nền tảng nghệ thuật của gia đình, Jamie Lee Curtis đã có khởi đầu thuận lợi và làm nên sự nghiệp rực rỡ cho riêng mình. Bà được mệnh danh là "nữ hoàng phim kinh dị", với bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ bao gồm cả giải Oscar với phim Everything Everywhere All at Once cùng với doanh thu khủng từ các bộ phim tham gia (ước tính 2,5 tỷ USD).

Jamie Lee Curtis nhận giải Oscar dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Ảnh: Getty Images)

Thường xuyên được nhắc tới như một đại diện tiêu biểu của những người có cha mẹ nổi tiếng ở Hollywood (thường được nhắc đến với cái tên nepo baby) nhưng Jamie Lee Curtis lại có cái nhìn thẳng thắn về hào quang của gia đình. Bà thậm chí luôn nhắc nhở bản thân nhìn vào cách Hollywood đối xử với cha mẹ khi không còn ở đỉnh cao, để lấy đó làm lời cảnh báo. "Tôi đã chứng kiến cha mẹ đánh mất chính những gì đã mang lại danh tiếng, cuộc sống và kế sinh nhai cho họ, khi ngành công nghiệp này (điện ảnh - PV) từ chối họ ở một độ tuổi nhất định,” Jamie Lee Curtis chia sẻ trong cuộc trò chuyện với tờ The Guardian. Janet Leigh qua đời năm 2004, để lại hơn 80 vai diễn trên màn ảnh. Sự nghiệp của Tony Curtis cũng kéo dài sáu thập kỷ, ông qua đời năm 2010.

“Tôi chứng kiến họ đạt được thành công đáng kinh ngạc rồi dần dần mất đi tất cả. Và điều đó thật đau đớn” - bà cho biết thêm: "Tôi đã chuẩn bị để ra đi, để không phải chịu đựng những gì gia đình tôi đã trải qua. Tôi muốn rời khỏi bữa tiệc trước khi không còn được mời nữa".

Jamie Lee Curtis là con gái thứ hai của đôi vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng (Ảnh: Getty Images)

Bà cũng nói lên quan điểm của mình về "nepo baby" ở Hollywood. "Thật kỳ lạ khi chúng ta ngay lập tức đưa ra giả định và nhận xét mỉa mai rằng một người có quan hệ họ hàng với người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật của họ, lại không có bất kỳ tài năng nào. Tôi đã học được rằng điều đó hoàn toàn không đúng", Curtis nói, "Mỗi ngày tôi đều cố gắng mang lại sự chính trực, tính chuyên nghiệp, tình yêu thương cho công việc của mình. Tôi không đơn độc. Có rất nhiều người trong số chúng tôi. Tận tâm với nghề của mình. Tự hào về dòng dõi của mình".

“Tôi chưa bao giờ hiểu, và cũng sẽ không bao giờ hiểu, những phẩm chất nào đã giúp tôi được nhận vào ngày hôm đó, nhưng kể từ hai câu thoại đầu tiên trong vở 'Quincy' với tư cách là một diễn viên hợp đồng tại Universal Studios cho đến khoảng 44 năm sau, không một ngày nào trong sự nghiệp của tôi trôi qua mà tôi không bị nhắc nhở rằng mình là con gái của những ngôi sao điện ảnh,” Curtis nói. Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận rằng, mặc dù đã làm việc chăm chỉ trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng mối quan hệ của bà với những người quyền lực tại Hollywood đã mang lại những đặc quyền nhất định.

Jamie Lee Curtis tái hợp Lindsay Lohan trong phim Freakier Friday (Ảnh: IMDb)

Thực tế dù đã tự lên kế hoạch nghỉ hưu, nữ diễn viên kỳ cựu vẫn là ngôi sao rất bận rộn. Bà sẽ cùng với Lindsay Lohan trở lại với phần tiếp theo của phim hài đình đám một thời về chủ đề hoán đổi Freaky Friday. Jamie Lee Curtis cũng sẽ đóng cùng Nicole Kidman trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết tội phạm Scarpetta, đồng thời tham gia phiên bản tái khởi động của bộ phim Murder, She Wrote mà mẹ của bà từng tham gia với tư cách khách mời...

Arnold Schwarzenegger và Patrick Schwarzenegger tại lễ ra mắt mùa 3 phim truyền hình The White Lotus (Ảnh: Wireimage)

Jamie Lee Curtis không phải là trường hợp cá biệt lên tiếng về nepo baby. Nam diễn viên đang thu hút sự chú ý gần đây Patrick Schwarzenegger cũng thường xuyên được nhắc tới vì là con của "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger. Đã có những khoảnh khắc nhất định, ngôi sao của series phim truyền hình The White Lotus ước mình mang họ khác. "Tôi biết có những người sẽ nói rằng tôi nhận được vai diễn này chỉ vì cha tôi là người như thế nào", Patrick nói về việc tham gia loạt phim ăn khách của HBO. "Họ không thấy rằng tôi đã học diễn xuất 10 năm, tham gia các vở kịch ở trường hàng tuần, dành hàng giờ liền để luyện tập cho các nhân vật của mình, hay đã tham gia hàng trăm buổi thử vai bị từ chối" - anh cho biết.

Vượt qua những áp lực về tên tuổi của cha mẹ, Patrick Schwarzenegger khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi cuộc đời mình với bất kỳ ai. Tôi rất may mắn khi có được cuộc sống và gia đình như hiện tại, có cha mẹ và những bài học và giá trị mà họ đã truyền đạt cho tôi", “Đi phim trường cùng bố, đó chính là nơi tình yêu diễn xuất đầu tiên của tôi nảy nở".