Tom Cruise chính thức công khai hẹn hò với Bond Girl kém 26 tuổi!

Ngày 30/7, tờ Page Six đưa tin Tom Cruise đã công khai xuất hiện, đồng thời nắm tay tình tứ nữ diễn viên Ana de Armas trên phố. Cặp đôi vừa tham dự buổi hòa nhạc của Oasis tại London (Anh), sau đó tiếp tục cùng đi nghỉ dưỡng cuối tuần tại Woodstock, thuộc tiểu bang Vermont (Mỹ). Khoảnh khắc hạnh phúc này được cho là sự công khai tình cảm của Tom Cruise với Ana de Armas.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người hâm mộ chia sẻ loạt ảnh thân mật, khen ngợi 2 ngôi sao đẹp đôi và chúc phúc cho chuyện tình cảm của Tom Cruise - Ana de Armas. Sở dĩ mối quan hệ của họ nhận được sự chú ý lớn cũng vì Ana de Armas là bóng hồng đầu tiên Tom Cruise thừa nhận hẹn hò sau 13 năm ly hôn. Kể từ sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Katie Holmes vào năm 2012, tài tử này kín tiếng, gần như không chia sẻ gì về đời sống tình cảm.

Tom Cruise và Ana de Armas lần đầu công khai tình tứ trên phố. Cái nắm tay của tài tử hàng đầu được cho là động thái thừa nhận việc hẹn hò mỹ nhân kém 26 tuổi

Cư dân mạng gửi vô vàn lời chúc hạnh phúc đến cặp sao nổi tiếng

Theo tờ Daily Mail tìm hiểu được, tài tử Mission: Impossible si mê Ana de Armas như điếu đổ. Anh không ngần ngại thể hiện sự hào phóng, yêu chiều mỹ nhân kém 26 tuổi. "Tom đã tặng Ana rất nhiều quà kể từ khi họ gặp nhau. Bắt đầu từ những loài hoa cô ấy yêu thích, sau đó là những cuốn sách mà anh nghĩ cô sẽ đọc chúng. Họ càng hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn thì quà tặng mà anh ấy dành cho Ana ngày càng nhiều. Sau những món quà bình dị là trang sức, quần áo hàng hiệu. Nhưng món quà lớn nhất mà Tom dành cho Ana là anh ấy sẵn lòng đi đến bất kỳ nơi nào mà cô ấy muốn. Ana thích du lịch và Tom sẵn sàng chu du cùng cô ấy. Không nhiều bóng hồng có thể khiến Tom yêu vô điều kiện như vậy", nguồn tin thân cận với tài tử hàng đầu Hollywood cho biết.

Tom Cruise "say như điêu đổ", sẵn sàng làm mọi thứ để chiều lòng Ana de Armas

Tom Cruise và Ana de Armas vướng tin hẹn hò từ tháng 2 năm nay. Họ bị bắt gặp cùng nhau đi ăn tối ở Anh. Sau đó, Tom Cruise còn đưa đón người đẹp này bằng trực thăng riêng. Đến cuối tháng 6, họ bí mật đi nghỉ dưỡng ở 1 hòn đảo tại Tây Ban Nha. Dù lộ rất nhiều bằng chứng là 1 đôi, cả Tom Cruise và Ana de Armas đều không lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò.

Ana de Armas, 37 tuổi, là diễn viên người Cuba. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, và đến Hollywood tìm kiếm cơ hội vào năm 2015. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm như No Time To Die (vào vai Bond Girl), Blonde (hóa thân minh tinh Marilyn Monroe), Blade Runner 2049, Knives Out... Về đời tư, Ana de Armas từng kết hôn với nam diễn viên Marc Clotet năm 2011. Sau 3 năm chung sống họ ly hôn. Cô cũng từng có thời gian qua lại gần 1 năm với tài tử Ben Affleck.

Ana de Armas là bóng hồng đầu tiên được Tom Cruise công khai hẹn hò sau 13 năm anh ly hôn với Katie Holmes

Nguồn: Page Six, Daily Mail