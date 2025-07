Camera tóm dính "tình cũ ViruSs" thái độ khó chịu ra mặt giữa thảm đỏ, chuyện gì đây?

Chiều 29/7, nhiều sao Việt đã đổ bộ sự kiện ra mắt dự án mới của Cầm. Ngoài diễn biến chính của hoạt động này thì các tình huống bất thình lình diễn ra trên thảm đỏ cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Là một trong những khách mời đến check in sớm, Emma Nhất Khanh có khoảnh khắc gây xôn xao, bùng tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo đó, sau khi giao lưu với khán giả bên ngoài, Emma Nhất Khanh nhanh chóng tiến vào khu vực chính để chụp ảnh kỷ niệm. Nữ ca sĩ liên tục tạo dáng, mỉm cười tươi rói, tuy nhiên chỉ vài giây sau đó thì cô thay đổi sắc mặt. Đỉnh điểm của căng thẳng là Emma Nhất Khanh dừng việc chụp ảnh, thái độ khó chịu ra mặt để nhắc nhở: "Bạn ơi, bạn ơi, đang chụp hình ạ".



Emma Nhất Khanh thái độ ra mặt, công khai nhắc nhở 1 người tại sự kiện

Emma Nhất Khanh đang cười bỗng dưng đổi thái độ 180 độ

Theo diễn biến trong clip, có thể thấy lý do khiến Emma Nhất Khanh cư xử như thế kia là vì cô đang chụp ảnh nhưng một người đàn ông liên tục đi qua đi lại, ảnh hưởng đến khung hình. Không chỉ Emma Nhất Khanh mà người bên ngoài cũng nhắc nhở nhân vật kia nên ngừng làm việc để có không gian thuận tiện hơn cho việc chụp ảnh. Vì thế, nhiều người cho rằng việc Emma Nhất Khanh ra mặt để nhắc nhở là không sai, tuy nhiên biểu cảm của cô mới là chuyện đáng bàn.

Thái độ đột ngột chuyển từ thân thiện sang căng thẳng của Emma khiến nhiều người bất ngờ, không ít bình luận cho rằng hành động này có phần thiếu khéo léo, đặc biệt trong bối cảnh đang có nhiều máy quay, báo chí, khán giả quan sát. Cũng có ý kiến phản bác rằng với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn, xử lý nhẹ nhàng và nhắc nhở tinh tế hơn để tránh tạo cảm giác khó chịu cho người xem.

Dường như không để ý nên người này liên tục đi qua đi lại trong khung ảnh của Emma Nhất Khanh

Khi bị làm phiền ảnh hưởng đến việc chụp ảnh, Emma Nhất Khanh nhắc nhở không sai nhưng thái độ bị đánh giá là thiếu khéo léo

Emma Nhất Khanh tên thật là Trương Phạm Nhất Khanh, sinh năm 1995. Cô từng là một mảnh ghép trong nhóm nhạc LIME, hoạt động tại Hàn Quốc. Nhóm có 4 thành viên, được kỳ vọng sẽ tạo được tiếng vang khi có thời gian 2 năm đào tạo và hoạt động tại xứ sở Kpop. LIME tham gia một số chương trình truyền hình, từng gây sốt với tiết mục trẻ trung trong I Can See Your Voice. Đến năm 2019, Emma Nhất Khanh quyết định rời LIME để theo đuổi sự nghiệp solo. Cùng năm, cô tham gia Gương mặt thân quen – một sân chơi lớn để khẳng định bản thân.

Emma Nhất Khanh từng dính vào ồn ào tình ái của ViruSs. Thời gian qua, mỗi khi cô xuất hiện đều dính không ít những bàn tán, tranh luận. Cách đây không lâu, Emma Nhất Khanh đã lên tiếng phản pháo bình luận "không có nổi 1 bài hit" sau 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Cụ thể, cô nói: "Tức á. Đọc bình luận này giống như có 1 người đến và nói với bạn là: 'Sao tôi thấy bạn làm từ xưa tới giờ rồi mà chưa đủ tiền mua 1 căn biệt thự'. Đó là một trong những nghi vấn của nhiều người đặt câu hỏi xung quanh mình đó chính là không biết Emma Nhất Khanh làm nghề gì, là TikToker hả, ca sĩ Hàn Quốc, cũng đi đóng phim và dẫn chương trình nhưng không có nổi trội ở một lĩnh vực nào cả. Thôi được rồi không ai công nhận, còn gì để mất nữa đâu. Ca sĩ Emma Nhất Khanh sẽ làm nhạc đến bao giờ được công nhận thì thôi. Hãy đón chờ xem mình đã chuẩn bị sẵn một kho nhạc để thực hiện thử thách này".