Duy Khánh: "Đúng là Gia Đình Haha giúp tôi nổi hơn cả Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai!"

Ở tuổi 30, Duy Khánh đang sống trong một giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp, khi cái tên của anh liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng mạng xã hội và được khán giả nhắc đến với sự yêu thương đặc biệt. Sau thời gian dài chinh chiến qua nhiều gameshow và chương trình truyền hình thực tế, từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đến Gia Đình Haha, Duy Khánh đã tìm thấy một “phiên bản” khiến chính mình hài lòng nhất: không gồng gượng, không diễn xuất, chỉ đơn giản là sống thật với con người mình. Gia Đình Haha, với format mang tính healing, đầy sự kết nối và không chạy theo drama, đã giúp anh trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thậm chí còn được khán giả nhận xét là "hot hơn thời Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai".

Nhưng để có được vị trí hôm nay, Duy Khánh từng trải qua quãng thời gian sự nghiệp chững lại, đối mặt với những áp lực tinh thần và cả những định kiến bám theo suốt nhiều năm. Duy Khánh đã chọn ở lại với nghề, không chỉ vì đam mê, mà còn bởi niềm tin rằng chỉ cần được làm công việc mình yêu thích là đủ hạnh phúc. Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Duy Khánh mở lòng về hành trình "chữa lành", những góc khuất chưa từng chia sẻ, quan điểm về nghề nghiệp với một tâm thế đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi trong đời.

Duy Khánh ở cột mốc 30 tuổi

Xin chào Duy Khánh. Dạo gần đây cái tên của bạn được nhắc nhiều hơn sau khi tham gia chương trình Gia Đình Haha. Duy Khánh có bất ngờ về độ hot của chương trình, và cả độ hot của chính mình?

Ai tham gia chương trình nào cũng muốn nó sẽ được khán giả quan tâm và yêu thương. Nhưng với Gia Đình Haha thì Khánh hơi quan ngại liệu mọi người sẽ đón nhận thế nào, vì thật ta đây là format rất khác, nhịp chậm, không hơn thua, không thi đấu đối kháng và không drama. Đến khi 5 anh em quay hình chặng đầu tiên, những cái lo lắng trước đó bị cuốn đi bởi mọi thứ diễn ra trong trạng thái rất tận hưởng, mọi người ăn uống sinh hoạt và kết nối với bà con nên không còn để ý quá nhiều chuyện phải làm gì cho chương trình hot cả. Bình thường điện thoại của Khánh phải sạc 3-4 lần nhưng khi lên Bản Liền thì hết 1 ngày mà điện thoại của Khánh vẫn còn 60-70% pin.

Khi xem tập lên sóng, Khánh wow vì cảnh quay quá đẹp, tất cả mọi thứ về show hơn cả những gì mình mong đợi và cảm xúc hạnh phúc khiến Khánh không áp lực Gia Đình Haha phải bao nhiêu view có nhiều người đón nhận hay không. Nhưng dần dần những tình huống trong chương trình được mọi người cắt ra và viral và càng về sau lượng khán giả dành cho show bằng tất cả những sự yêu thương ngày càng nhiều. Theo góc nhìn của Khánh thì Gia Đình Haha là một show có nội dung chậm nhưng đủ chạm và cái gì nó xuất phát từ trái tim thì nó sẽ đến với trái tim một cách nhanh nhất và dễ nhất.

Duy Khánh cũng được chú ý hơn, bằng chứng là các bảng xếp hạng social gần đây đều có tên bạn…

Gia đình Haha đúng là mang lại cảm giác rất đặc biệt, vì hiệu ứng mà chương trình tạo ra vượt xa những gì mình từng mong đợi. Trước đây, khi viral với hình ảnh cô giáo Khánh hay tham gia Gương Mặt Thân Quen, Sao Nhập Ngũ, Đệ Nhất Mưu Sinh… mỗi lần được yêu thương là một kiểu khác nhau. Nhưng phải đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, rồi nối tiếp là Gia Đình Haha thì mới cảm nhận rõ ràng cái sự lan tỏa, cộng hưởng liên tục giúp Khánh đến gần hơn với khán giả từ bạn nhỏ đến cô chú lớn tuổi.

Làm nghề chỉ mong được mọi người thuộc mặt nhớ tên thôi là vui rồi, nhưng bây giờ mình may mắn hơn, có nhiều bạn trong cộng đồng fan yêu thương và tìm đủ mọi cách để "gieo hạt" cho tên tuổi của Duy Khánh ngày càng được biết đến nhiều hơn. Khánh tin câu "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" là đúng, nhưng để có được điều đó thì bản thân phải nỗ lực đủ nhiều từ trước. Bây giờ, Khánh đang sống trong giấc mơ của chính mình - giấc mơ kéo dài từ những ngày đầu được biết đến qua Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, để rồi hôm nay lại tiếp tục được khán giả hiểu và thương. Chỉ biết nói một điều: biết ơn, biết ơn rất nhiều.

Để mà nói thì kiểu format của Gia Đình Haha thì với Duy Khánh không mới. Bạn có áp lực trong việc phải tạo điều gì đó mới mẻ khi gật đầu đồng ý tham gia chương trình?

Chia sẻ thật, không biết mọi người có tin không nhưng khi tham gia truyền hình thực tế, Khánh luôn xác định sẽ là chính mình. Khi là chính mình, đôi lúc sẽ có những chi tiết khiến khán giả khó chịu, nhưng cũng chính điều đó lại khiến nhiều người cảm thấy gần gũi và thương mình. Khánh không có quan điểm mình phải cố làm gì đó khác đi để tạo dấu ấn trong Gia Đình Haha. Nếu như ở chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cần phải tính toán và có chiến lược rõ ràng để mình lên sân khấu mình mặc cái gì cho đẹp, mình thể hiện cái bài hát đó như thế nào rồi vũ đạo ra sao. Còn với những show truyền hình thực tế dạng trải nghiệm và kết nối, nơi mình đến một vùng đất mới, gặp gỡ con người mới, thì làm sao mà tính toán trước được. Rõ ràng, mọi thứ đều không thể lên kế hoạch sẵn.

Với như vậy nè, tham gia một chương trình truyền hình thực tế rất là mệt. Có thể mọi người xem trên truyền hình màu rất đẹp nhưng ở ngoài trời nắng rất gắt, kinh khủng khiếp luôn. Thì thử hỏi tâm sức đâu mà diễn nữa, đúng không? Rồi làm sao biết được anh Bùi Công Nam hay anh Jun Phạm sẽ nói gì để mình ứng đáp được. Nên là tất cả mọi người xem ở Gia Đình Haha đến từ sự thoải mái nhất, tự nhiên nhất và là Duy Khánh nhất, không gồng gượng hay diễn xuất gì cả. Vì vậy, để trả lời câu hỏi có áp lực không thì câu trả lời là không, mình cứ là mình thôi. Mỗi chương trình có thể giống nhau ở vài điểm, nhưng quá trình và hành trình trải nghiệm thì khác. Việc của Khánh là tận hưởng và thể hiện bản thân rõ nét nhất. Nếu khán giả hiểu, họ sẽ thương, và đó là điều mình mong nhất.

Dàn cast chiếm bao nhiêu phần trăm trong nguyên nhân khiến Duy Khánh gật đầu tham gia Gia Đình Haha?

Dàn cast là chiếm 60% cho sự quyết định tham gia show này của Khánh. Trong một chương trình thực tế, sự kết nối giữa các thành viên rất quan trọng. Khánh biết mình là tuýp người dễ kết nối với mọi người xung quanh, đôi khi mất nửa ngày làm quen rồi sau đó làm việc bình thường. Nhưng với một show dài hơi như Gia Đình Haha thì sự kết nối và thấu hiểu giữa dàn cast với nhau lại quan trọng hơn nữa, không phải nửa ngày là sẽ làm việc trơn tru được.

Khi nhận được lời mời và biết được dàn cast tham gia cùng, Khánh cảm thấy yên tâm. 3 anh Jun Phạm, Rhymastic và Bùi Công Nam đều từng đồng hành với Khánh ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, giữa mọi người không chỉ thân thiết mà còn hiểu nhau, nên bắt nhịp để làm việc cho một show mới không tốn quá nhiều thời gian. Còn chị Ngọc Thanh Tâm cũng là người Khánh quen biết nói chuyện với nhau rất nhiều nên không có lý do gì để đắn đo trong việc nhận lời mời nữa.

Thời gian đầu tham gia chương trình, đâu là thành viên mà Duy Khánh khó "quăng miếng" nhất?

Những ngày mới quay, người mà Khánh ít quăng miếng hơn chắc là chị Ngọc Thanh Tâm, ít hơn thôi chứ không phải là khó nha. Trước đó, cả một năm trời ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Khánh đã quen rôm rả với anh Rhymastic, anh Bùi Công Nam và anh Jun Phạm rồi, thành ra khi vô show này, Khánh và các anh cứ thuận theo thói quen đó. Còn chị Ngọc Thanh Tâm giống như người mới giữa dàn Anh Tài, nên mấy ngày đầu ít mảng miếng thôi, nhưng dần dần chị Tâm… bị biến chất, bây giờ quăng miếng dữ lắm. Hiện tại sự kết, sự hài hước và sự hiểu nhau của 5 người tụi mình rất dung hòa, đến mức có khi Khánh chưa kịp nói, chỉ cần nháy mắt thôi là mấy người còn lại đã cười rồi.

Lướt mạng xã hội có thấy phản ứng của khán giả rất sôi nổi trong câu chuyện ánh mắt của Bùi Công Nam dành cho Duy Khánh khá là đặc biệt. Khánh có đọc được những bình luận đó không? Mối quan hệ giữa cả hai rất thân thiết nhỉ?

Khánh đọc hết. Thật ra vì Khánh và anh Nam trạc tuổi nhau nên cách nói chuyện và tương tác cũng dễ đồng điệu hơn. Ở Anh Trau Vượt Ngàn Chông Gai, cả hai đã đồng hành qua rất nhiều công diễn, thì sự kết nối đã có từ trước rồi. Nên khi vào chương trình cả hai rất hay bày trò, chỉ cần Khánh bắc cái thang thôi là anh Nam liền hiểu và leo lên thang để quăng miếng, xong rồi Khánh sẽ đối đáp lại.

Thật ra, giữa Khánh với dàn cast còn lại vẫn hay tiểu phẩm với nhau, chỉ là Khánh để ý miếng nào giữa mình với anh Nam hay với anh Jun thì mọi người chia sẻ lại nhiều hơn một tí. Với cả anh Jun và anh Nam là 2 người chịu tiểu phẩm với Khánh, còn tại sao miếng anh Nam nhỉnh hơn anh Jun là vì anh Jun bận nấu ăn, còn Khánh và Nam không biết làm gì nên nói khùng nói điên.

Có phân đoạn nào ở Gia Đình Haha bạn thấy tiếc vì không được lên sóng? Hoặc một chuyện hậu trường hay khó khăn nào mà trong quá trình thực hiện thử thách?

Riêng với Gia Đình Haha, Khánh nghĩ những gì khán giả xem trên sóng đã chiếm tới 95% những gì diễn ra trong suốt hành trình. Một chặng chỉ có bốn tập chính, nhưng Bản Liền lại mang đến quá nhiều cảm xúc và hoạt động, nội dung thì phong phú. Thế nên mới có thêm những tập 1 plus, 2 plus, rồi các tập phụ truyện nhà Haha. Tất cả những gì ở Bản Liền đều được lên sóng, còn 5% chắc là cảnh tắm và ngủ của dàn cast, thì liệu mọi người có muốn coi không?

Cái quãng thời gian trải nghiệm cuộc sống ở vùng cao thì nó sẽ có ít điều kiện so với những thành phố hoặc là những nơi ở dưới đồng bằng thì khó khăn nhất của anh Khánh đối với chặng 1 của Gia đình Haha đó là gì?

Nói thật, nếu khó khăn thì chắc Khánh không ăn dữ vậy đâu. Ở chặng Bản Liền, Khánh gần như ăn uống mất tự chủ, chưa khi nào mình cảm thấy ăn nhiều như vậy. Thời điểm tham gia chương trình, Khánh thật sự cần được chữa lành. Và khi đến Bản Liền, mình cảm thấy hạnh phúc khi được sống giữa khung cảnh đẹp, thiên nhiên hùng vĩ, không khí trong lành và ẩm thực tuyệt vời. Do cách người dân ở đó nêm nếm và cộng với tài nấu ăn của Jun Phạm khiến mọi món ăn quá tuyệt vời. Có câu ăn được ngủ được là tiên, thì khoảng thời gian ở Bản Liền, mình giống như làm tiên vậy đó. Nhưng, "làm tiên" không bao lâu thì mình lên cân mất kiểm soát, Khánh mập thì thôi rồi luôn. Đấy, Khánh vốn dễ nuôi, chỉ cần một góc nhỏ để nằm, kê gì đó làm gối, đắp tạm cái gì lên chân là được. Khánh khá dễ sống, dễ thích nghi, hầu như không ngại gì, trừ những nơi quá nóng thì gương mặt có hơi "quạu" vì mắt một mí, dễ bị nheo lại, trông sẽ xấu khi lên hình thôi.

Duy Khánh có nói là đến với Bản Liền để chữa lành và không biết là Duy Khánh đã trải qua những cái chuyện gì và đã chữa lành bao nhiêu % trong con người của Duy Khánh?

Thú thật là sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Khánh được biết đến và quan tâm nhiều hơn, đồng nghĩa công việc cũng nhiều hơn. Mỗi ngày thức dậy là đi làm liên tục, đến một lúc mình bị quá tải cả về công việc lẫn tinh thần. Khánh không còn tận hưởng công việc như trước, mà chỉ tập trung làm tốt và hoàn thành vai trò, chứ không còn cảm giác vui vẻ, thoải mái.

Vì lịch làm việc dày đặc, mình ngủ ít, chủ yếu ngủ trên máy bay. Không còn thời gian cho bản thân, bắt đầu lười skincare, những bộ phim yêu thích thì chỉ lưu tên mà không có thời gian xem, thậm chí không sắp xếp được để về thăm mẹ. Tất cả những điều này dồn lại khiến tinh thần xuống dốc. Khi năng lượng giảm, mọi thứ mình nhìn nhận đều trở nên tiêu cực hơn.

Sau khi đến Bản Liền, đó là khoảng thời gian Khánh ít cầm điện thoại nhất. Mình tận hưởng trọn vẹn, ngày nào cũng vui. Sáng mở cửa sổ là thấy khung cảnh đẹp như tiên cảnh, nhìn qua thấy anh em đang ngủ hoặc đang trò chuyện, kết nối. Mọi người lắng nghe câu chuyện của mình và ngược lại, mình cũng lắng nghe họ. Cảm giác hạnh phúc đó khiến sự gắn kết giữa cả nhóm với gia đình chị Thông - anh Hà càng trở nên sâu đậm hơn.

Điều xúc động nhất mà đến giờ Duy Khánh còn nhớ ở chặng Bản Liền là gì?

Có một khoảnh khắc mà Khánh xúc động nhất, đó là hôm tổ chức một buổi lễ, khi mọi người đang quây quần ăn uống với nhau thì Khánh nghe anh Hà bảo: "Bây giờ có tụi em bên cạnh anh vui thiệt á, nhưng sao anh cứ lo đến ngày mà tụi em rời đi, anh nghĩ tới lúc đó chắc là anh sẽ cảm thấy buồn lắm, anh sẽ cảm thấy căn nhà này sẽ trống vắng lắm vì thiếu tụi em". Lúc đó Khánh đang không uống và đang lắng nghe câu chuyện của anh Hà, và Khánh rớt nước mắt luôn, chịu không nổi, xúc động quá.

Dù tiếp xúc thời gian rất ngắn nhưng tình cảm mà mọi người dành cho nhau như một gia đình. Như mỗi ngày tụi Khánh đi làm về sẽ thấy anh Hà tất bật nấu nướng chờ mọi người về ăn, rồi bé Thư bé Thắng dù ít thể hiện ra ngoài nhưng khi tụi Khánh đi về thì 2 bé khóc rất nhiều, và chị Thông thì quá thương tụi mình. Đôi khi cảm xúc không cần phải nói ra cụ thể, mà chỉ cần một cái ôm hay ánh mắt thôi cũng đủ bày tỏ hết rồi.

Có một chi tiết trong chương trình là khi Hà thấy con tôm và rất ngỡ ngàng về nó. Đối với người dân Bản Liền thì đó như một thức ăn rất mới lạ và đắt đỏ. Trước khi đến nơi ở của anh Hà chị Thông, Duy Khánh có tưởng tượng được cuộc sống của họ vất vả đến như vậy?

Trước khi đi, Khánh cũng biết một nơi như Bản Liền thì sẽ thiếu thốn hơn so với những chỗ mình quen sinh hoạt hằng ngày. Trong đầu mình lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: đây là nơi sinh sống của một anh chị người dân tộc Tày, chắc chắn sẽ không có điều kiện vật chất hay cơ sở hạ tầng giống thành phố, đồng nghĩa với việc sẽ kém tiện nghi với một người ở thành phố như mình.

Nhưng khi đặt chân đến, tận mắt thấy anh chị thiếu cái này, thiếu cái kia, Khánh thương lắm. Rồi khi ngồi xuống trò chuyện, mới biết đối với anh chị, như vậy đã là đủ. Lúc đó, mình mới nghiệm ra rằng cuộc sống này, con người thường mưu cầu quá nhiều, rồi bị cuốn theo chính những mong cầu đó. Nhưng hạnh phúc thật sự lại nằm ở chỗ biết cảm thấy đủ. Khi thấy đủ thì nó là đủ, còn nếu không, mình sẽ luôn tìm mọi cách để đạt được cái tiếp theo mà chẳng bao giờ dừng lại. Chuyến đi Bản Liền đã giúp Khánh nhận ra rất nhiều điều, không chỉ về nhân sinh quan mà còn về chính bản thân mình.

Nhiều khán giả nhận xét: "Gia Đình HaHa khiến Duy Khánh hot trở lại, thậm chí nổi hơn thời Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai". Bạn nghĩ sao?

Khánh thấy mọi người nói đúng mà. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một chương trình âm nhạc, nơi đòi hỏi bạn phải có cá tính âm nhạc, kỹ năng từ giọng hát, vũ đạo, bản lĩnh sân khấu và nhiều yếu tố khác nữa. Ít nhất cũng phải có trên 50% những điều đó mới mong thành công. Trong môi trường ở đó toàn những ca sĩ kỳ cựu như anh Bằng Kiều, anh Tự Long,.. thì Khánh là người ít kinh nghiệm và trải nghiệm nhất, nên Khánh xem Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như cơ hội để thử cảm giác làm ca sĩ sẽ thế nào.

Khánh không phải ca sĩ, đến bây giờ vẫn vậy. Mình chỉ biết hát chút ít và nghêu ngao trong những show mà biết khán giả của mình muốn gặp, muốn thấy mình tiến bộ. Vậy nên rõ ràng không thể thành công vượt bậc ở một chương trình âm nhạc khi mình không có đủ những yếu tố của một ca sĩ, đó là sự thật và Khánh nhìn nhận thẳng.

Còn Gia Đình Haha là chương trình truyền hình thực tế, chỉ cần bạn là chính mình, có trái tim đủ đầy yêu thương, tử tế, thì sẽ kết nối được với những người xung quanh. Có thể chương trình mời Khánh vì yếu tố giải trí, vì cái sự "nói khùng nói điên" của mình chẳng hạn. Và khi được sống, làm việc đúng với sở trường, chắc chắn sẽ chạm đến khán giả nhiều hơn một chương trình âm nhạc.

Nhưng không phủ nhận, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã giúp Khánh được nhiều người biết đến, từ cô chú cho đến khán giả khắp nơi. Dù không phải là cái tên nổi bật nhất, Khánh vẫn được mọi người thương, vậy đã quá hạnh phúc rồi. Khánh thật sự rất biết ơn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

2 năm qua, Duy Khánh phủ sóng và nhận được nhiều yêu thương hơn. Tạm gọi đây là sự trở lại khá oách sau nhiều năm vật lộn với nghề nhỉ?

Lúc được thương nhiều sau ngần ấy năm là bắt đầu từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, khi đó Khánh khóc hoài vì hạnh phúc. Mình nghĩ: "Trời ơi, cuối cùng cũng được khán giả hiểu và thương mình rồi". Trước giờ vẫn có nhiều người thương, nhưng bây giờ tệp khán giả rộng hơn, ngoài thương còn hiểu, còn bao dung cho những khuyết điểm của mình nữa. Khánh trân trọng lắm, thời điểm đó hễ được một điều gì đó là lại khóc, đi làm mà biết hôm nay sẽ có nhiều fan đến hô tên, hay trong concert nhìn xuống thấy các bạn cầm bảng tên là trong lòng xúc động vô cùng.

Đến hiện tại, khi được phủ sóng nhiều hơn, Khánh nghĩ khi mình được yêu thương nhiều thì càng phải có trách nhiệm nhiều hơn với những người yêu thương mình. Phải sống đủ tử tế, phải thận trọng, vì con người ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, mình không hoàn hảo, nhưng phải cố gắng để không phụ lòng tình cảm mọi người dành cho. Không để một ngày nào đó ai đó phải hối hận vì "tôi từng mua bó hoa rất nhiều tiền tặng Duy Khánh" hay "tôi từng mua món quà đắt tặng Duy Khánh".

Việc tham gia nhiều show giải trí thì có khi nào Duy Khánh e ngại việc khán giả chỉ công nhận bạn là người chỉ biết gây cười?

Đối với Khánh, câu đó là câu khen luôn. Vì thật ra mình làm đúng vai trò và được đánh giá đúng về việc mình đã làm, tức là mình đã làm tốt vai trò đó rồi. Còn chuyện "chỉ biết gây cười" thì mỗi người sẽ có một nhận định riêng. Như Khánh từng chia sẻ, ngày xưa mình rất mong khán giả sẽ nhìn nhận mình theo một hình ảnh nhất định. Nhưng đến bây giờ, khi đã 30 tuổi, trải qua đủ lâu trong nghề, Khánh cảm thấy hài lòng và chấp nhận tất cả những gì mọi người nhìn nhận về mình.

Có thể hôm nay ai đó nói Duy Khánh chỉ biết gây cười, nhưng biết đâu ngày mai họ xem một chương trình khác, thấy mình ở một vai trò khác, không gây cười nhưng đủ thuyết phục họ, thì suy nghĩ của họ sẽ thay đổi. Mình đâu thể ép tất cả mọi người phải nhìn nhận đúng như mình mong muốn.

Khánh chỉ nghĩ đơn giản: việc của mình là làm những điều mình thích và sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Những ai đã hiểu mình rồi thì mong sẽ tiếp tục đồng hành và yêu thương. Những ai chưa hiểu hoặc còn nhìn mình theo góc phiến diện thì hy vọng tương lai gần hoặc xa sẽ vô tình bắt gặp một Duy Khánh khác, đủ khác biệt, đủ thay đổi để thuyết phục cả những khán giả khó tính.

Làm nghệ sĩ thì sẽ có người thương và người không thương, nhưng mình cứ sống, cứ làm hết mình thôi. Khánh từng có những giai đoạn chẳng ai thương, thậm chí không một ai. Nên bây giờ khi đang được nhiều người yêu mến, Khánh chỉ cố gắng để không phụ lòng những tình cảm ấy.

Ở cái thời điểm đóng băng sự nghiệp đó, bạn đã suy nghĩ những gì? Khi có nhiều khó khăn có khi nào bạn muốn dừng lại không?

Có chứ. Khánh còn có một hình xăm ý nghĩa là "dừng lại" rồi sau đó lại quyết định "đi tiếp" nè. Thật ra, ở độ tuổi hai mươi mấy như Khánh, khi gặp sự cố rất dễ nản và muốn bỏ cuộc. Nhưng may mắn là mình đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là ước mơ lớn nhất, đam mê lớn nhất cuộc đời, nên bắt buộc phải theo đuổi, đó là điều tiên quyết. Điều thứ hai khiến Khánh không thể bỏ nghề là vì bản thân nghĩ mình quá vô dụng, nếu không làm diễn viên hay không làm những công việc liên quan đến nghệ thuật thì thật sự không biết mình sẽ làm gì để sống, để kiếm tiền.

Chính hai lý do đó đã giữ Khánh lại với nghề. Còn hỏi có quyết tâm để thành công, để nổi tiếng hay không thì câu trả lời chắc chắn là có, ai cũng có quyết tâm đó. Nhưng ở thời điểm đó, Khánh chỉ đơn giản mỗi lần cúng giỗ Tổ là xin Tổ soi đường, che chở, để mình được làm nghề. Chỉ cần được đi làm, được sống với công việc này là đã hạnh phúc rồi, không mưu cầu quá nhiều rằng mình phải thành công ở mức độ nào.

Có khi nào bạn cảm thấy buồn vì đã có 1 khoảng thời gian sự nghiệp bị đóng băng, biến mất khỏi thị trường để giờ đây con đường chinh phục khán giả dường như dài hơn và gian nan hơn các đồng nghiệp cùng lứa?

Kể cả những lúc Khánh cảm thấy sự nghiệp mình đang chững lại thì mình vẫn thấy bản thân là một trong những người rất may mắn. Dù thời điểm đó không xuất hiện nhiều nhưng vẫn kiếm được tiền nhờ làm việc với các nhãn hàng, may mắn là các nhãn hàng vẫn thương nên mình vẫn có thu nhập. Thế nên Khánh thấy mình may mắn lắm.

Đến bây giờ, sau nhiều năm cố gắng, Khánh nghĩ ai trên đời này muốn thành công thì cũng phải nỗ lực thôi. Sự cố gắng của mình cũng như bao người khác, và mình tin chỉ cần duy trì, kiên nhẫn, đủ lòng tin và yêu nghề thì sẽ đến lúc gặt hái được thành quả xứng đáng. Thành ra Khánh không thấy quá khó khăn, chỉ có đôi lúc tủi thân thì có, nhưng để gọi là khó khăn đúng nghĩa thì không.

Hiện tại Khánh vẫn thấy mình may mắn, bởi vì nhìn xung quanh, nhiều bạn cùng lứa ngày xưa vẫn còn bấp bênh trong sự nghiệp, vẫn chật vật với chính ước mơ và đam mê của mình. Khánh thương lắm, và khi nhìn lại bản thân thì chỉ biết nói "Ôi, mình may mắn vô cùng". Mỗi sáng thức dậy, mình vẫn còn tay chân lành lặn, có cơm ăn, có nhà ở, có xe đi, gia đình vẫn bên cạnh, những người thương mình vẫn ở đó, bạn bè toàn gắn bó cả thập kỷ vẫn lắng nghe và chịu đựng mình. Còn gì hạnh phúc hơn, đúng không.

Trong hành trình lên xuống với nghề, có điều gì về bản thân từng bị hiểu sai, mà tới giờ Khánh vẫn muốn đính chính nhưng chưa từng nói ra?

Mọi người vẫn hay nghĩ Duy Khánh thích giả gái, nhưng thật ra Khánh không thích. Vai cô giáo Khánh ngày xưa là hoàn toàn tình cờ, khi mới vào nghề được một chị nhờ đóng vai đó, mình làm thôi chứ không ngờ lại nổi tiếng. Từ đó, khán giả thích nhìn mình giả gái, mà lúc đó mình còn trẻ, mục tiêu là kiếm tiền nên ai mời gì có cát xê thì mình nhận. Đa phần lời mời khi ấy đều là giả gái, thế là mình cứ làm liên tục.

Nhưng dần dần Khánh tự hỏi bản thân thì câu trả lời là không, mình không thoải mái với việc đội tác giả quá lâu, nó sẽ bị vướng víu vô cổ rất là ngứa, mặc áo ngực khiến mình bị khó thở. Nên một ngày, Khánh đả thông tư tưởng, thôi cũng đã 10 năm rồi, dừng lại, không giả gái nữa. Giờ chỉ khi gặp nhân vật mình quá thích hoặc một dịp đặc biệt bắt buộc mới làm, chứ còn vì công việc hay show mời thì không nữa. Ví dụ như Bắc Đẩu của Táo Quân, mỗi năm ra Hà Nội, mình vẫn giả gái vì thật sự yêu thích nhân vật đó nên phá lệ. Hoặc lâu lâu Halloween hay cần hóa thân thành một nhân vật nữ thì vẫn ok.

Ở độ tuổi này và nhìn lại từng cột mốc đi qua, Duy Khánh có từng bao giờ chọn sai người để tin hay cảm thấy hối hận vì đã không kết thúc mối quan hệ đó sớm hơn?

Không, Khánh nghĩ ở thời điểm hiện tại, khi đang ở tuổi 30, góc nhìn và suy nghĩ của Khánh nhẹ nhàng vô cùng. Khánh tin rằng tất cả mọi người, mọi vật, mọi thứ đến với mình dù ở lại hay rời đi đều có lý do của nó, đó là sự sắp đặt của vũ trụ. Sứ mệnh của mình khi sinh ra là được định sẵn để gặp những người này, yêu thương những con mèo, con chó mình nuôi. Rồi cũng sẽ đến lúc thú cưng bị bệnh và qua đời, hay có những người bạn mà mình không còn kết nối được nữa thì họ rời đi. Khánh xem đó là định luật tự nhiên.

Khi đã hiểu và chấp nhận được việc bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể rời đi, Khánh thấy mọi thứ rất bình thường và thoải mái. Cho đến giờ, Khánh chưa bao giờ hối hận vì đã làm một điều gì đó, đã chơi với ai đó hay đã tham gia một chương trình nào đó. Nếu có tiếc nuối thì nó chỉ xảy ra ngay khoảnh khắc chuyện đó vừa diễn ra thôi, kiểu như "trời ơi, biết vậy thì…". Nhưng khi bình tĩnh lại, nghĩ kỹ thì mới nhận ra, đó là cuộc sống. Việc của mình là chấp nhận và tiếp tục vui sống.

Có người nói: "30 tuổi là lúc người ta không còn làm nghề bằng cảm hứng, mà bằng chiến lược". Câu này có đúng với bạn lúc này không?

Dùng từ "chiến lược" thì Khánh thấy hơi vĩ mô so với những gì mình đang làm. Với Khánh, từ đúng hơn là “cân nhắc” và “kỹ lưỡng”. Vì thật ra, ở trong nghề lâu rồi, gương mặt Khánh cũng đã quen thuộc với khán giả, ai cũng biết mình nhiều rồi, nên giờ làm gì cũng phải chọn lọc hơn, từ nơi mình đến cho tới show mình tham gia.

Ví dụ, Khánh đã góp mặt ở Gia đình Haha, thì nếu ngay sau đó có một chương trình với format tương tự, chắc chắn Khánh sẽ không nhận. Ít nhất phải một năm rưỡi hay hai năm sau, khi khán giả kịp thấy mình thay đổi, trưởng thành và tiến bộ, thì mình mới tham gia lại. Khánh không muốn bị lặp lại chính mình trong khoảng thời gian quá ngắn, dù trước đây chuyện này đã xảy ra nhiều lần, một phần vì mình cũng có giới hạn, chưa tìm ra được những cái mới mẻ hơn. Dù vậy, Khánh vẫn cố gắng, nhưng với truyền hình thực tế thì Khánh vẫn cứ là chính Khánh thôi.

Còn với những lĩnh vực khác như ca hát, mình sẽ tập luyện để hát tốt hơn, hay diễn xuất thì cố gắng tìm kiếm nhiều vai diễn đa dạng hơn, tất nhiên là với điều kiện được trao cơ hội. Nếu tự mình sản xuất phim hay show thì khác, nhưng khi nhận lời tham gia dự án của người khác, Khánh sẽ phải cân nhắc kỹ xem vai diễn hoặc hình ảnh có đủ mới mẻ hay không. Nếu họ vẫn gắn mình với một kiểu vai quen thuộc, mình sẽ phải xem xét kỹ tiêu chí trước khi đồng ý.

Nói chung, Khánh không có chiến lược cụ thể gì hết. "Chiến lược" lớn nhất có lẽ chỉ là sống là chính mình, sống tử tế nhất có thể. Mỗi giai đoạn sẽ có những suy nghĩ khác nhau, còn hiện tại, Khánh mưu cầu hạnh phúc nhiều hơn. Trước đây chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, còn bây giờ, tiền vẫn quan trọng và mình vẫn phải kiếm, nhưng không đặt nặng nữa. Quan trọng hơn là đời sống tinh thần có đang tốt hay không.

Nhiều người gọi Duy Khánh là "gương mặt gameshow mới". Nghe có vẻ khen, nhưng bạn có sợ bị đóng khung trong câu chuyện chỉ xuất hiện ở gameshow mà quên mất Khánh còn là một diễn viên?

Ngày xưa, lúc mới vào nghề, Khánh luôn mong một ngày nào đó mọi người sẽ gọi mình là “diễn viên Duy Khánh”. Hồi đó mình còn đóng vai quần chúng, nên khát khao lớn nhất là được công nhận, không cần phải yêu cầu hay năn nỉ, mà khán giả vẫn tin và gọi đúng danh xưng đó.

Nhưng theo thời gian, đến hiện tại, Khánh nói thật là mình chỉ mong mọi người thuộc mặt, nhớ tên Khánh thôi. Chỉ cần gọi “Duy Khánh” là Khánh đã thấy đủ. Vì thật ra, mình không muốn bị gắn với một nhãn mác, một cương vị hay chức danh cố định nào cả. Khánh muốn được làm nhiều thứ hơn ngoài diễn viên, muốn trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi thứ mình làm một chút cũng được, miễn là nó cho mình thêm bài học, thêm trải nghiệm và rèn luyện bản thân.

Dĩ nhiên, diễn viên vẫn là công việc chính, nhưng bây giờ Khánh muốn làm tất cả những gì mình thích, và hy vọng khán giả sẽ ủng hộ ở mọi vai trò. Chỉ cần mọi người gọi mình là "Duy Khánh", vậy là đủ rồi.

Sắp tới ngoài bộ phim với Lee Kwang Soo thì Duy Khánh có những cái kế hoạch nào sắp tới nữa?

Như mọi người cũng biết, sắp tới dự án phim Dream Of You, tên tiếng Việt là Tay Anh Giữ Một Vì Sao sẽ ra mắt ở các cụm rạp tại Việt Nam và nhiều nước ở châu Á, Đông Nam Á, dự kiến vào khoảng tháng 10 năm nay. Trong phim, Khánh không đóng vai chính, mà chỉ là một vai đồng hành xuyên suốt, mang màu sắc giải trí cùng anh Lee Kwang Soo. Nhưng với mình, đây vẫn là một cơ hội rất lớn để được làm việc với một ekip Hàn Quốc cực kỳ chuyên nghiệp, và quan trọng hơn là được gặp gỡ, hợp tác cùng anh Lee Kwang Soo.

Ngoài dự án này, Tết năm nay Khánh vẫn sẽ tiếp tục bấm máy Về Quê Có Gì Vui phần 2 như một lời tri ân gửi đến những khán giả đã yêu thương mình suốt năm qua. Bên cạnh đó, còn có một dự án phim series nước ngoài và một bộ phim điện ảnh cũng của nước ngoài đang trong quá trình chốt.

Còn ở Việt Nam thì thật sự chưa thấy đạo diễn nào mời mình đóng phim. Có lẽ vì mọi người đã quen với hình ảnh Khánh đóng hài trên mạng, nên hơi khó tin là mình có thể đảm nhận những vai tâm lý nặng ký. Mình không trách, vì chính mình cũng đã gieo cho khán giả ấn tượng đó qua nhiều năm. Chỉ là sẽ cần thời gian để chứng minh bản thân với cả khán giả lẫn đạo diễn. Hiện tại, khi cơ duyên đến với các dự án hợp tác quốc tế, việc của mình là trân trọng, nỗ lực và cố gắng hết sức để mang đến những sản phẩm tốt nhất trong tương lai.