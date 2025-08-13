Sao nữ đứng top 1 Em Xinh bị "phốt" tâm cơ, nói xấu đối thủ và dùng tiền để chiêu trò gây chú ý?

Khi góp mặt trong chương trình Em Xinh Say Hi, Phương Ly nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong livestage vừa qua, Phương Ly xếp top 1 bảng điểm cá nhân và được khán giả đánh giá là có cú "nhảy vọt" ngoạn mục. Tuy nhiên, những ngày gần đây, Phương Ly dính vào ồn ào nghi trục trặc với Châu Bùi khi đăng bài cảm ơn sau livestage nhưng không nhắc đến tên Châu Bùi. Ồn ào chưa dừng lại tại đó, Phương Ly tiếp tục bị réo tên khi một blogger chuyên đăng bài "phốt" showbiz nhắc đến một cô ca sĩ tên "Ly", từng tham gia Vietnam Idol nổi lên nhờ mối quan hệ, "thùng rỗng kêu to".



Theo nội dung bài viết bị đang được lan truyền, người này cho rằng Phương Ly từng bị đánh giá yếu nhất top 30 Vietnam Idol 2007, chỉ được chú ý nhờ danh xưng "em gái ca sĩ Phương Linh". Trong bài "tố" còn có thông tin sau khi bị loại, cô ca sĩ này còn nói xấu những đối thủ mạnh, như Phương Vy - Quán quân Vietnam Idol 2007. Sau nhiều năm hoạt động, giọng hát và kỹ thuật của cô ca sĩ Ly này được nhận xét đã cải thiện, nhưng vẫn thiếu cá tính và sự đặc trưng. Trong bài đăng này có nhắc đến việc ca sĩ Ly "không biết sáng tác, sản xuất hay chơi nhạc cụ", cho rằng cô nổi lên nhờ các mối quan hệ, được nhiều nhạc sĩ sáng tác ca khúc riêng nên may mắn có được một vài bản hit.

Đáng nói nhất, người lên tiếng "phốt" còn cho rằng ca sĩ này chỉ biết khoe tiền, xây dựng hình ảnh "phú bà", thường xuyên gây chú ý bằng thông tin giá trị các món đồ hiệu. Người tố cũng cho rằng cô này tham gia chương trình nhưng tâm cơ, cố tình tạp drama không nhắc tên Châu Bùi để chiêu trò câu khéo truyền thông. Bài viết này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt và khiến netizen bàn tán sôi nổi. Liên hệ với phía Phương Ly, đại diện cho biết không có bất kì phản hồi nào liên quan đến bài viết trên.

Trên MXH xuất hiện bài phốt ca sĩ Ly thái độ, tâm cơ và chỉ biết dùng tiền gây chú ý. Bài đăng này thu hút gần 4 nghìn tương tác

Phương Ly từng góp mặt ở Vietnam Idol nhưng ra về sớm

Trong Em Xinh Say Hi, Phương Ly gây chú ý bởi hình ảnh "phú bà", chuyên diện những bộ đồ hiệu đắt đỏ lên sóng

Như bộ trang phục trong livestage 4 của đội Phương Ly có giá gần 80 triệu đồng

Đến chiều cùng ngày, giữa tâm điểm bàn tán, Phương Ly bất ngờ có chia sẻ dài trên broadcast cá nhân về việc dính phải những tin đồn tiêu cực. Cụ thể, Phương Ly chia sẻ: "Mấy ngày vừa rồi Ly biết có những thông tin tiêu cực không vui, Ly cũng có suy nghĩ chút tủi thân và tổn thương. Nhưng nghĩ kĩ thì đó cũng là những điều mình cần lắng nghe, và có lẽ phải trải qua để trưởng thành hơn. Có những lúc mình nghĩ rằng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng cuộc sống vốn là hành trình không ngừng tiến lên và phấn đấu, nên Ly biết mình vẫn cần cố gắng hơn nữa.

May mắn là bên cạnh những điều chưa vui, Ly luôn được bao quanh bởi năng lượng tích cực và có mọi người ở bên. Vậy nên mong cả nhà mình đừng để những thông tin chưa hay làm mọi người mệt mỏi hay khó chịu nhé. Mọi người hãy cứ nhẹ nhàng, điềm tĩnh cho qua để giữ cho cuộc sống bình yên. Đây cũng là bài học mà Ly cần lắng nghe và ghi nhớ. Mong rằng những điều tiêu cực sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Điều quan trọng nhất với Ly vẫn là được chứng minh bản thân bằng thực lực và những sản phẩm thật sự ý nghĩa gửi đến khán giả. Ly sẽ tiếp tục học hỏi và nỗ lực nhiều hơn nữa".

Dù đang gây xôn xao, nhưng cần nhấn mạnh rằng toàn bộ thông tin hiện tại mới chỉ dừng ở mức ý kiến cá nhân, chưa có bất kỳ bằng chứng hay xác thực nào từ người trong cuộc. Trong thời đại mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt, những câu chuyện chưa rõ đúng sai rất dễ bị thổi phồng, tạo thành làn sóng tranh luận một chiều. Chính vì vậy, cư dân mạng được khuyến nghị nên giữ sự tỉnh táo, lựa chọn tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, đồng thời tránh chia sẻ hoặc bình luận theo hướng tiêu cực khi chưa có căn cứ rõ ràng. Bởi chỉ một lời nói thiếu kiểm chứng cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự cá nhân và làm ảnh hưởng tới môi trường làm việc chung của các nghệ sĩ.

Những gì Phương Ly đang thể hiện tại chương trình đang mang về nhiều tín hiệu tích cực. Cách quản lý đội, làm nhạc, biểu diễn cũng như tương tác trong show được khán giả yêu mến, đánh giá cao. Do đó, trước những thông tin trái chiều, không ít netizen cho rằng đây có thể là chiêu hạ bệ thí sinh khi đến những chặng đua cuối.

Phương Ly có chia sẻ đầy tâm trạng giữa lúc bị "phốt", dính nghi vấn thái độ với Châu Bùi

Tại Em Xinh Say Hi, Phương Ly không chỉ là một thí sinh đơn thuần mà biến mỗi lần xuất hiện thành một dấu mốc khó quên. Từ Livestage 3, cô khiến cả trường quay bất ngờ khi "lột xác" khỏi hình ảnh "công chúa Vpop" dịu dàng để hóa thân thành một nữ quyền quyến rũ, bùng nổ với tiết mục So Đậm. Sân khấu tràn đầy năng lượng, vũ đạo dứt khoát và thần thái tự tin đến mức Trấn Thành phải thốt lên: "Quốc tế cũng chỉ đến đó thôi!". Không dừng lại ở đó, Livestage 4 tiếp tục chứng kiến một Phương Ly "chơi lớn" đúng nghĩa khi đầu tư hơn 400 triệu đồng cho outfit cyberpunk: áo giáp LED, đạo cụ chiến đấu cùng loạt chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, biến sân khấu thành một vũ trụ thị giác hoành tráng.

Theo công bố của Trấn Thành, 4 thí sinh Em Xinh Say Hi có điểm số cá nhân cao nhất gồm LyHan, Phương Mỹ Chi, 54Hz và Phương Ly sẽ chính thức giữ vai trò đội trưởng ở vòng thi cuối. Sau phần bốc thăm ngẫu nhiên, thứ hạng được hé lộ: Phương Ly dẫn đầu với 502 điểm, tiếp đến là LyHan, 54Hz và Phương Mỹ Chi. Ngay sau khi kết quả được công bố, Phương Ly gửi lời cảm ơn tới khán giả vì đã dành nhiều tình cảm cho mình, đồng thời gọi đây là cú "lội ngược dòng" đầy ngoạn mục. Quả thật, từ vị trí top 20 ở những tập đầu tiên, sau khi có cơ hội làm đội trưởng, nữ ca sĩ đã bứt phá mạnh mẽ để vươn lên dẫn đầu.

Phương Ly xây dựng hình tượng "đội trưởng Trần" giống với HIEUTHUHAI ở Anh Trai Say Hi



