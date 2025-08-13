“Nam thần 97” bị rình mò, quấy rối tới mức đổi khách sạn 5 lần, phải tháo chạy khỏi sự kiện

Mới đây, Trương Lăng Hách đã bay đến tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc để tham dự sự kiện của 1 thương hiệu. Tuy nhiên ở đây, anh đã gặp phải vấn nạn bị fan cuồng quấy rối nghiêm trọng. Cụ thể, 1 fan cuồng biết vị trí khách sạn của Trương Lăng Hách và tung tin này lên mạng xã hội. Điều này khiến nam diễn viên và ekip phải đổi khách sạn để đảm bảo an toàn. Không chỉ đổi 1 lần, họ phải đổi khách sạn đến 5 lần.

Đến ngày diễn ra sự kiện, 1 fan quá khích đã cố gắng xâm nhập khu vực, gây mất trật tự và an ninh. Bảo vệ đã nhanh chóng đưa người này ra ngoài. Cuối cùng, sự kiện phải hủy bỏ vì lý do an ninh. Dù sự kiện không thể diễn ra như kế hoạch, Trương Lăng Hách vẫn giữ thái độ ôn hòa và trấn an người hâm mộ qua mạng xã hội. Khi ra về, anh liên tục vẫy tay chào, nhắc nhở fan giữ trật tự và an toàn.

Trương Lăng Hách bị fan cuồng quấy rối đến mức phải đổi khách sạn 5 lần

Đây không phải lần đầu tiên nam thần họ Trương này bị fan cuồng quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Đầu năm nay, anh đã phải công khai lên tiếng yêu cầu fan cuồng ngừng theo dõi mình: "1 số người nên ngừng bám theo xe tôi, theo dõi các chuyến bay của tôi và núp dưới chung cư để chụp ảnh tôi đi làm. Điều này đã làm xáo trộn nghiêm trọng cuộc sống thường ngày của tôi".

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thông cảm đối với Trương Lăng Hách. Họ cũng lên án vấn nạn fan cuồng xâm phạm quyền riêng tư, bám đuôi, quấy rối thần tượng, ngày càng táo tợn hơn và không còn giới hạn.

Fan cuồng quá khích (sasaeng fan, fan tư sinh) chẳng còn là một khái niệm xa lạ với cộng đồng đu showbiz châu Á. Đây là bộ phận người hâm mộ cuồng nhiệt, thái quá và có phần mù quáng. Họ luôn túc trực 24/7 để theo dõi lịch trình hàng ngày và sẵn sàng xâm phạm đời sống cá nhân của thần tượng. Bởi vậy, những hành động bồng bột, quá khích của sasaeng fan từ xưa đến nay đã trở thành nỗi khiếp sợ và ám ảnh biết bao ngôi sao xứ Hàn, xứ Trung.

Đây không phải lần đầu tiên nam thần này bị fan cuồng quấy rối nghiêm trọng

Trương Lăng Hách sinh năm 1997 tại Giang Tô, Trung Quốc và là ngôi sao đang lên của làng giải trí Hoa ngữ. Anh nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm phù hợp với các vai diễn cổ trang và được xem là một trong những tiểu sinh tiềm năng của thế hệ mới. Mặc dù diễn xuất đôi khi vẫn còn gây tranh cãi, nhưng với sự chăm chỉ và ngoại hình nổi bật, Trương Lăng Hách vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao lớn của Cbiz trong tương lai.

Trước khi làm diễn viên, anh tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Sư phạm Nam Kinh, một trong những ngôi trường danh giá. Điều này giúp anh có biệt danh là "học bá" trong giới giải trí. Trương Lăng Hách bước chân vào con đường nghệ thuật sau khi vô tình được một người quản lý phát hiện.

Diễn viên này chính thức ra mắt vào năm 2019 và nhanh chóng gây được tiếng vang nhờ ngoại hình sáng và chiều cao lý tưởng. Trương Lăng Hách thực sự bùng nổ và được biết đến rộng rãi qua các vai diễn trong loạt phim cổ trang ăn khách, giúp anh thu hút một lượng lớn người hâm mộ như Thương Lan Quyết, Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng...

Trương Lăng Hách được mệnh danh là nam thần cổ trang

Về đời tư, Trương Lăng Hách vướng phải tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Bạch Lộc sau khi cả hai hợp tác trong phim Ninh An Như Mộng. Những hình ảnh hậu trường và bằng chứng do người hâm mộ soi ra khiến tin đồn này càng được củng cố và trở thành một trong những chủ đề nóng hổi nhất. Dù vậy, họ không lên tiếng về tin đồn này.

Trương Lăng Hách được cho là hẹn hò với Bạch Lộc



