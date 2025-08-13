Drama mở màn: Anh Trai Say Hi vừa trở lại, một mỹ nam hứng loạt đòn tấn công không thương tiếc

Thông tin hot được quan tâm nhất trong tối 12/8 chính là Anh Trai Say Hi chuẩn bị lên sóng mùa thứ 2. Danh sách 30 Anh Trai sẽ góp mặt cũng khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, sau khi nhà sản xuất công bố danh sách cái tên tham gia thì netizen đổ dồn sự quan tâm tới Anh Trai Nhâm Phương Nam.

Một bài đăng mới đây bày tỏ sự khó hiểu và bức xúc khi hình ảnh của Nhâm Phương Nam thông báo tham gia mùa thứ 2 trên fanpage chương trình có rất nhiều lượt thả phẫn nộ. Điều đáng nói, cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện sự bất thường khi xuất hiện nhiều lượt thả biểu tượng phẫn nộ đến từ các tài khoản có tên hiển thị bằng tiếng nước ngoài.

Một số ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu của việc seeding bẩn – thủ thuật dùng tài khoản ảo hoặc thuê người tương tác tiêu cực nhằm tạo hình ảnh xấu cho nhân vật. Sự việc này khiến nhiều khán giả bức xúc, cho rằng việc đánh giá nghệ sĩ nên dựa trên tài năng và cống hiến thực tế, thay vì những trò "ném đá giấu tay" như thế này.

Nhâm Phương Nam được công bố là 1 trong 30 cái tên tham gia chương trình Anh Trai Say Hi

Bức hình Nhâm Phương Nam trên fanpage của chương trình nhận về rất nhiều lượt phẫn nộ. Cư dân mạng soi ra được các tài khoản này đa số đến từ các tài khoản nước ngoài, nghi vấn có seeding bẩn

Bên dưới hình ảnh poster tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, Nhâm Phương Nam còn để lại bình luận nhắn gửi tới khán giả: "Chào cả nhà, hãy cùng nhau đồng hành chặng đường này nhé". Không ít khán giả đã gửi lời chúc tố đẹp, cổ vũ và động viên tinh thần tới anh.

Danh sách 30 Anh Trai tham gia chương trình mùa thứ 2 gồm: Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ, Vương Bình, RiO, buitruonglinh, Negav, Karik, B Ray, Big Daddy, Phạm Đình Thái Ngân, Ryn Lee, Gill, Jaysonlei, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Bùi Duy Ngọc, Phúc Du, Robber, OgeNus, Hải Nam, Otis, CongB, Sơn.K, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Tez, Jay B và Nhâm Phương Nam.

Nhâm Phương Nam nhắn gửi tới khán giả dưới bài đăng của chương trình Anh Trai Say Hi

Nhâm Phương Nam được biết tới với vai trò người mẫu, ca sĩ. Anh từng gây chú ý khi tham gia chương trình Người ấy là ai mùa thứ 2, The Next Gentleman. Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, Nhâm Phương Nam còn lấn sân sang kinh doanh và có được thành công đáng kể. Anh không ngần ngại thừa nhận bản thân từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi, chỉnh răng để có được vẻ ngoài điển trai hơn.

Nhâm Phương Nam bén duyên với nghề mẫu ảnh, từng gây chú ý khi được nữ chính lựa chọn ở Người Ấy Là Ai