Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời

Sáng 13/8, giới nghệ sĩ và khán giả yêu mến hài kịch bàng hoàng trước tin nghệ sĩ hài Bắc Hải đã qua đời. Nghệ sĩ hài Bắc Hải bén duyên sân khấu từ thập niên 1990, khi hài kịch đang ở giai đoạn sôi động và rực rỡ.

Ngoại hình cao gầy, gương mặt hiền lành nhưng ánh mắt luôn ánh lên nét dí dỏm, anh thường hóa thân vào những vai kép nhì, kép ba, góp phần cho bạn diễn tỏa sáng. Chính cái duyên phụ trợ ấy lại là điểm mạnh khiến khán giả nhớ và yêu mến anh.

Nghệ sĩ hài Bắc Hải

Tên tuổi Bắc Hải gắn bó với nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Bảo Chung, Hồng Tơ, và không ít lần anh cùng đứng trên sân khấu với Hoài Linh, Bình Tinh. Dù không phải là “ngôi sao sáng” nhưng ở bất cứ tiểu phẩm, vở diễn nào, anh cũng để lại dấu ấn bởi sự tinh tế trong từng nét diễn. Với bạn bè đồng nghiệp, Bắc Hải là một người hiền lành, vui tính, không bon chen. Anh lặng lẽ cống hiến, để tiếng cười đến với khán giả một cách tự nhiên nhất.

Với khán giả, anh là "gương mặt quen" mà mỗi khi xuất hiện đều gợi cảm giác gần gũi, ấm áp. Nụ cười hiền hậu ấy, những vai diễn mộc mạc ấy, sẽ mãi ở lại trong ký ức của người yêu sân khấu.

Vĩnh biệt nghệ sĩ Bắc Hải - người đã chọn cách làm khán giả hạnh phúc bằng tiếng cười, và lặng lẽ ra đi khi nụ cười ấy vẫn còn đọng lại trong tim mọi người.