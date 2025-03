Irene vừa thử 11 bộ váy cưới, bộ nào cũng xuất sắc!

Trong mùa cưới đầu năm nay, không chỉ riêng showbiz Việt được chào đón những cặp đôi mới về chung nhà mà làng giải trí xứ củ sâm cũng có tin mừng mở bát của Irene Kim. Nữ người mẫu gốc Hàn từng bất ngờ thông báo lên xe hoa ở tuổi 38 hồi cuối tháng 1. Dự kiến hôn lễ của cô sẽ diễn ra vào tháng 5 sắp tới, đồng nghĩa với việc mọi công đoạn chuẩn bị đang được tất bật sắp xếp. Sáng 10/3 mới đây, Irene Kim vừa đăng tải trên Instagram cá nhân video clip thử váy cưới. Cùng hình ảnh ngập tràn hạnh phúc, cô dâu tương lai chia sẻ:

"Two months left and I'm living out my bridal fantasy, one dress at a time. Which one's your favorite?" (Tạm dịch: Còn hai tháng nữa thôi và tôi đang sống trọn giấc mơ cô dâu, thử từng chiếc váy một. Bạn thích chiếc nào nhất?).

Video người mẫu Irene Kim thử váy cưới vừa được cô đăng tải trên trang cá nhân (Nguồn @ireneisgood).

Là một người mẫu kiêm fashionista sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh từ chiều cao nổi bật 1,78m, Irene Kimcũng mang visual đậm chất Hàn Quốc - nhẹ nhàng và thanh thoát. Trong video mới cô dâu lần lượt thử qua 11 chiếc váy khác nhau của thương hiệu SOYOO BRIDAL. Từ những thiết kế màu trắng truyền thống với tà váy dài quét đất đến các kiểu dáng đầm cocktail quyến rũ, nữ người mẫu chiêu đãi người xem những khung hình tựa như chứng kiến một bộ sưu tập cưới đa dạng.

Irene Kim vô cùng xinh đẹp, thử sức với đa dạng kiểu váy cưới từ truyền thống đến hiện đại, mỗi phong cách nữ người mẫu đều làm rất tròn vai khiến người ta tò mò diện mạo của cô dâu này trong ngày vui sắp tới!

Trước đó ngay sau khi công bố kết hôn, nữ người mẫu kỳ cựu đã cùng chồng sắp cưới trở thành cặp đôi trang bìa cho ấn phẩm số tháng 2 của Marie Claire, với sự tài trợ của thương hiệu đồng hồ cao cấp Audermars Piguet.

Bộ ảnh tạp chí của Irene trước khi lên xe hoa.

Lần gần nhất, biểu tượng thời trang xứ Hàn xuất hiện ở fashion show với tư cách 1 cô gái độc thân là ở Chanel Haute Couture Spring/Summer 2025 diễn ra tại Pháp. Đây cũng là show diễn có sự góp mặt của các sao Hàn đình đám như: Jennie, G-Dragon, Go Youn Jung. Ngay khi hoàn tất lịch trình này vào buổi chiều 28/1, Irene Kim thông báo kết hôn vào ngày 30/1 vừa qua.

Irene Kim là khách mời của Chanel trong show diễn Haute Couture gần nhất. Thuơng hiệu nước Pháp không ngần ngại bộc lộ niềm yêu thích với nữ người mẫu dù cô vẫn đang đồng hành với các thương hiệu đối thủ khác như Dior, Louis Vuitton.

Xuất thân là một Hàn kiều sinh ra tại Seattle (Mỹ), Irene Kim không chỉ là một người mẫu mà còn là một fashionista với sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Từ khi còn nhỏ, cô đã có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang. Có thể nói Irene nằm trong số ít những người mẫu hiếm hoi của làng mốt Hàn có bằng cấp quốc tế khi tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang New York (FIT) trước khi trở về Hàn Quốc theo đuổi ước mơ.

Chẳng mất quá lâu để cô gái này gây chú ý khi gia nhập làng thời trang xứ kim chi với diện mạo cá tính. Ở thời hoàng kim hơn 10 năm trước, với mái tóc cầu vồng độc đáo, thần thái tự tin và gu ăn mặc táo bạo, Irene nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trên các sàn diễn chuyên nghiệp và thế giới street style muôn màu.

Cùng thời với những G-Dragon hay CL, Irene Kim ở thập niên trước là cái tên sáng giá trong làng thời trang xứ Hàn với mái tóc nhuộm dip-dye.

Hiện tại, ở U40 người đẹp vẫn chứng minh sức ảnh hưởng trong ngành khi là người bạn đồng hành của các tạp chí danh tiếng và luxury brand hàng đầu từ thời trang, trang sức đến mỹ phẩm.

Xu hướng đương đại đã thay đổi, giờ đây phong cách cá nhân của fashionista này so với thời thanh xuân cũng đã có phần tiết chế và tối giản hơn nhiều. Song, với gu thẩm mỹ của một tín đồ thời tráng - sự cá tính đi cùng tính ứng dụng cao vẫn khiến thời trang của Irene Kim là "sách mẫu" mặc đẹp trong lòng nhiều người hâm mộ.

Cá tính ăn mặc của Irene Kim trong đời sống có nét pha trộn giữa màu sắc Hàn Quốc và Âu Mỹ, bên cạnh đó điều đáng ngưỡng mộ là visual hack tuổi như đôi mươi của người đẹp này.