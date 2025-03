Sự trùng hợp đặc biệt của Thùy Tiên và Jisoo

Với màn gia nhập vào hàng ngũ Friend Of The House của thương hiệu xa xỉ Dior, Thùy Tiên đang là nàng Hậu được nhắc tên nhiều nhất lúc này như một niềm tự hào mới của người hâm mộ Việt Nam. Trước và trong show Dior Thu/Đông 2025 vừa qua, người hâm mộ đã hết sức phấn khích mong đợi một ngày trong tương lai khung hình chung của Thùy Tiên và "công chúa Dior" - Jisoo sẽ lộ diện. Tuy nhiên mối liên kết đặc biệt của 2 mỹ nhân này thật ra không chỉ dừng lại ở đại gia đình Dior và sự kiện ấn tượng vừa diễn ra.

Tháng 9/2024, Thùy Tiên và Jisoo từng cùng góp mặt ở show diễn Xuân/Hè 2025 của Tommy Hilfiger thuộc khuôn khổ New York Fashion Week. Trùng hợp, đó đều là lần đầu tiên 2 cô gái chạm ngõ thương hiệu thời trang nước Mỹ.

Mối duyên của Jisoo và Thùy Tiên đến trước cả Dior chính là khi cả 2 cùng ngồi trên hàng ghế khách mời của Tommy Hilfiger 6 tháng trước.

Show diễn khi ấy chính là lần đầu Jisoo tham dự một show diễn của Tommy Hilfiger, ngay sau lần gặp gỡ này một bản hợp đồng Đại sứ thương hiệu mới đã về tay chị cả BLACKPINK. Về phía Thùy Tiên, đây cũng là lần đầu nàng Hậu góp mặt ở 1 trong 4 Tuần lễ Thời trang quốc tế.

Trùng hợp rằng sự kiện khi đó đều là lần đầu tiên của cả 2 ngôi sao với thương hiệu này. Hóa ra, Thùy Tiên và Jisoo đã suýt chạm mặt từ lâu.

Thùy Tiên tại New York Fashion Week đầu tiên của mình (Nguồn @missgrand2021.thuytien).

Nói về màn chào sân của Thùy Tiên khi ấy, người đẹp sinh năm 1998 dự show với trang phục casual gồm sơ mi, quần denim mix cùng áo sweater kẻ sọc xanh. Túi xách và giày Mary Jane cũng là những món phụ kiện đầy tính ứng dụng đi cùng outlook của nàng Hậu. Bộ cánh preppy style của Thùy Tiên tuy đúng tinh thần nước Mỹ cổ điển của Tommy Hilfiger nhưng được nhận xét là quá an toàn và có phần "công sở" so với sự mong đợi netizen. Người hâm mộ khi ấy cũng đã lập tức bênh vực cô với lý lẽ, khách mời phải diện trang phục do thương hiệu chuẩn bị.

Thùy Tiên chỉn chu và thanh lịch tại show thời trang có sự tham gia của Jisoo nhưng không để lại nhiều ấn tượng vì outfit không mấy nổi bật.

Thời điểm đó, Thùy Tiên chung khung hình cùng các nam diễn viên của GMMTV. Giờ đây, những khung hình chung siêu chất lượng của cô với dàn khách mời ở show Dior chính là một bước nhảy vọt đáng ngưỡng mộ.



Như vậy, Jisoo và Thùy Tiên có nhiều hơn 1 mối liên kết trong thời trang. Họ vô tình cùng là những cô gái được lựa chọn nhờ sự hòa hợp với hình ảnh thanh lịch, sang trọng của Dior và Tommy Hilfiger. Không biết trong tương lai những sự trùng hợp giữa họ liệu có dẫn đến một bất ngờ nào khác?