Jisoo và Thuỳ Tiên cùng tới NYFW, chị cả BLACKPINK hack tuổi ngoạn mục so với 6 năm trước

Sáng ngày 9/9 theo giờ Việt Nam, show diễn Tommy Hilfiger Xuân/Hè 2025 nằm trong khuôn khổ New York Fashion Week (NYFW) đã chính thức diễn ra tại kinh đô thời trang nước Mỹ. Như đã teaser trước đó, Jisoo (BLACKPINK) đã có mặt tại Tuần lễ thời trang New York lần này cùng người bạn mới.

Những Fancam đầu tiên khi Jisoo bắt đầu xuất hiện tại sự kiện ngày hôm nay. (Nguồn: instagram @debbiew.u)

Trong những đoạn fancam đầu tiên xuất hiện, Jisoo gây bất ngờ với bộ cánh trẻ trung, năng động, cô khoác trên người chiếc varsity jacket mang màu sắc đặc trưng của nhà mốt, phối cùng chân váy jeans và giày boots cao cổ. Ngoài ra, mũ beanie cũng là món phụ kiện giúp tạo điểm nhấn giúp Jisoo hoàn thiện outfit phóng khoáng này.

Jisoo với diện mạo rạng rỡ với nụ cười thân thiện thường thấy khi chào hỏi fan.

Cận cảnh tạo hình của Jisoo hôm nay tại show diễn của Tommy Hilfiger (Nguồn: Cosmopolitan Korea)

Đi cùng outfit trẻ trung, cool ngầu, Jisoo cũng chọn một makeup look tự nhiên nhưng vô cùng thu hút với lens mắt sáng và mái tóc ép thẳng. Đây là hình ảnh rất lâu rồi người hâm mộ quốc tế mới được nhìn thấy ở chị cả BLACKPINK khi cô tham dự 1 fashion show. Nét cổ điển, casual của Tommy Hilfiger là màu sắc hoàn toàn khác biệt so với các thương hiệu thời trang mà Jisoo đang đại diện là Dior và Alo. Do đó, với màn "đánh úp" lần này, công chúng đang đặt rất nhiều niềm tin, mong đợi một bản hợp đồng mới sẽ về tay Jisoo.

Jisoo đẹp miễn chê trong mọi khung hình và góc quay, dù diện mũ beanie ôm sát mặt cũng không thể làm khó visual của mỹ nhân sinh năm 1995.

Ảnh full HD từ Getty Images cũng không thể bắt lấy 1 điểm trừ trong nhan sắc của Jisoo hôm nay, bộ trang phục của cô nàng khi đứng trước background nổi bật càng thêm toả sáng.

Trên hàng ghế đầu buổi diễn, Jisoo ngồi cạnh nam diễn viên Patrick Schwarzenegger

So với hình ảnh tham gia NYFW 6 năm trước (phải) và ngày hôm nay có thể thấy Jisoo thậm chí còn trẻ trung hơn trước rất nhiều.

Jisoo quá sức "xinh yêu" trong tạo hình ngày hôm nay, cô được chào đón nhiệt tình trong vòng vây fans từ đầu đến khi rời khỏi sự kiện.

Một đại diện Việt Nam cũng đã có mặt tham dự show diễn lần này của Tommy Hilfiger chính là Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Từ khi cô thông báo sẽ góp mặt, cộng đồng mạng Việt Nam đã hết sức hân hoan mong chờ một khung hình chung của 2 mỹ nhân đáng yêu.



Khác với Jisoo mang phong cách cá tính, năng động, Thuỳ Tiên thanh lịch như 1 quý cô công sở trong bộ trang phục mang dấu ấn cổ điển của nhà mốt. Với combo áo sơ mi kẽ phối cùng áo len và quần jeans trắng, nàng Hậu cũng tạo hình với mái tóc búi cao và son đỏ, tạo nên tổng thể đơn giản mà vẫn rất sang trọng.

Thuỳ Tiên là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong show diễn lần này của Tommy Hilfiger tại New York. Ảnh Getty Images của cô cũng tương đối "ổn áp".