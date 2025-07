Một ly nước tên không đẹp mà uống vào đẹp không tưởng: Da bớt sạm, chống nắng tự nhiên

Nhắc đến nước sấu pha tắc , nhiều người sẽ nghĩ ngay tới món giải khát vỉa hè dân dã, chua chua, ngọt ngọt, mát lạnh ngày oi bức. Nhưng ít ai biết, thứ nước nghe tên thì “quê quê” này lại chính là bí quyết chống nắng tự nhiên được nhiều chị em truyền tai nhau.

Tưởng chỉ để giải khát "vô tri", hoá ra là kho vitamin C

Điểm đặc biệt của nước sấu pha tắc nằm ở chỗ cả sấu và tắc đều giàu vitamin C. Quả sấu tuy nhỏ nhưng chứa hàm lượng axit hữu cơ và vitamin C không kém gì nhiều loại quả chua khác, giúp làm mát cơ thể, thanh lọc gan, hỗ trợ tiêu hoá. Tắc (quất) vốn nổi tiếng chứa nhiều vitamin C, flavonoid và tinh dầu, vừa tăng hương thơm dễ chịu, vừa bổ sung chất chống oxy hoá mạnh mẽ.

Khi kết hợp, sấu và tắc tạo ra một “bộ đôi” giúp trung hoà gốc tự do - thủ phạm hàng đầu gây sạm da, lão hoá da do nắng gắt. Thay vì chỉ bôi kem chống nắng bên ngoài, cơ thể cũng cần được “bảo vệ” từ bên trong bằng những thực phẩm giàu chất chống oxy hoá.

Chống nắng tự nhiên không phải chuyện hoang đường

Vitamin C nổi tiếng là “vị cứu tinh” cho làn da, bởi nó không chỉ làm sáng da, mờ thâm mà còn có khả năng giảm tác hại của tia UV lên các tế bào da. Vì vậy, uống nước sấu pha tắc đều đặn, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, giúp cơ thể “bớt gánh” phần nào lượng gốc tự do sinh ra khi tiếp xúc ánh nắng.

Tất nhiên, đây không phải phép màu thay thế kem chống nắng. Nhưng sự kết hợp “chống nắng kép” vừa bôi ngoài, vừa bổ sung thực phẩm hỗ trợ từ bên trong luôn là cách làm thông minh mà nhiều tín đồ skincare tin dùng.

Cách pha đơn giản, vị dễ uống

Một ly nước sấu pha tắc chuẩn vị không khó:

- Chọn vài quả sấu ngâm đường hoặc sấu tươi đập dập, thêm tắc tươi vắt lấy nước.

- Pha cùng nước đá lạnh, thêm một chút mật ong hoặc đường phèn cho dễ uống.

- Để tăng hiệu quả, đừng pha quá ngọt, vị chua nhẹ giúp giữ vitamin C tốt hơn.

Vậy nên, giữa những ngày hè oi ả, đừng ngại ghé quán vỉa hè làm một ly hoặc tự tay pha tại nhà. Da bạn sẽ cảm ơn bạn nhiều lắm đấy!