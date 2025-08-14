Theo đúng kế hoạch, 10 giờ sáng ngày 14/8, Lisa tung ra MV dạng phim ngắn cho ca khúc DREAM. Qua đoạn trailer hé lộ từ trước, DREAM mang màu sắc điện ảnh và “đằm mình” hơn so với phần còn lại của ALTER EGO. Với sự góp mặt của Kentaro Sakaguchi - mỹ nam có nụ cười đẹp nhất showbiz Nhật - dân tình đang phát sốt và bắt đầu cày view cho MV này. Sau hơn 2 giờ phát hành, MV đã thu về hơn 800 nghìn view, hứa hẹn sẽ còn tăng cao trong thời gian tới.

LISA - DREAM feat. Kentaro Sakaguchi (Official Short Film MV)



DREAM theo chân Lisa, diện lên mình bộ trang phục bí ẩn như 1 góa phụ đen, đang lưu luyến gì đó tại một đám tang. Đầu óc trống rỗng, ánh mắt đăm chiêu, Lisa bỗng thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Kentaro xuất hiện. Cả hai rời khỏi đó cùng nhau, dành trọn một ngày lái xe trên những con đường rợp bóng cây - xen kẽ vào đó là đoạn hồi tưởng của Lisa về tháng ngày yêu đương.

Khung hình đen trắng, vừa tình vừa gợi lên dáng vẻ hoài niệm. Tại đây, cả 2 trao những cử chỉ, hành động, ánh mắt đầm ấm và say mê. Đặc biệt phân cảnh “giường chiếu” ngọt ngào mà dung dị khiến người hâm mộ xao xuyên không dứt, càng xem càng muốn có “gấu” gấp.

Khung hình đen trắng, vừa tình vừa gợi lên dáng vẻ hoài niệm

Nắng vàng dần tắt, MV dần phủ bóng bởi tone màu u ám, trầm buồn hơn. Để ý thấy người yêu chợp mắt quá lâu, Lisa bước xuống xe để kiểm tra thì chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo giác do cô tạo ra. Kentaro giờ đây chỉ là hũ tro cốt - nam thần đã mất và Lisa chỉ đang nhung nhớ lại những ký ức đẹp đẽ.

Nhớ lại về quá khứ, trong căn bếp, Lisa hỏi Kentaro muốn trở thành gì ở kiếp sau. Ngập ngừng không biết phản ứng ra sao, cô nàng nói mình sẽ là một cái cây. Nam chính đáp lại anh sẽ là một hồ nước để có thể phản chiếu hình ảnh những hàng cây và ngắm nhìn cô mãi mãi. Nay thân xác chỉ còn là tro bụi, Lisa hoàn thành nốt tâm nguyện của người yêu: nằm xuống mặt hồ, hòa mình với dòng nước để luôn thấy được cô.

Cảnh Lisa khóc bên tro cốt người thương khiến người xem xót xa

Cảnh Lisa cay đắng bật khóc, ôm khư khư chiếc hũ tro cốt khiến netizen không khỏi xót xa. Đồng thời, họ dành cho người đẹp gốc Thái lời khen có cánh trước khả năng diễn xuất ngày một lên tay. Hậu White Lotus, DREAM là dự án tiếp theo nơi Lisa có thể thể hiện bản thân như một diễn viên.

DREAM là 1 bản tình ca ballad lắng đọng với tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng. Lisa khoe giọng nét căng, không để lộ lỗ hổng vocal nào đáng kể. Tuy nhiên, một số người xem chỉ ra dấu hiệu chỉnh tune vẫn khá rõ, giúp màu giọng baby-voice của cô tránh bị "oét".

DREAM là 1 bản tình ca ballad lắng đọng với tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng

Tương tác giữa cặp đôi chính cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Lisa và Kentaro đã có chemistry ăn ý tràn màn hình. Không có nhiều phân đoạn cao trào cảm xúc nhưng chính cái không khí day dứt, u uất nhưng cũng lãng mạn mới tạo nên dấu ấn đặc biệt cho MV. Diễn xuất của Kentaro vẫn chưa bao giờ khiến công chúng phải thất vọng, đặc biệt là thể loại phim ngắn tình yêu “chữa lành thành chữa rách” như DREAM luôn là sở trường của anh.

DREAM không thể làm khó được Kentaro

DREAM không chỉ là sản phẩm thị giác mà còn là nhạc phẩm nhấn mạnh vào nét nghệ thuật trong ALTER EGO, khắc họa rõ hơn cá tính và chiều sâu nội tâm của Lisa với tư cách nghệ sĩ solo. Sau thành công ở cả mảng âm nhạc lẫn thời trang, Lisa tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng khi lấn sân diễn xuất qua một dự án phim ngắn nhưng giàu cảm xúc.