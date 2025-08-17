Tối 17/8, tập 13 Em Xinh Say Hi lên sóng, tiếp tục loạt stage solo thuộc Chung kết 1. Sau 8 tiến mục chiếu đêm qua, nay đến lượt Châu Bùi, Orange, Tiên Tiên, Phương Ly, Miu Lê, LyHan, Bích Phương, Pháo trình diễn. Châu Bùi mở màn tập 13. Chia sẻ với Trấn Thành, nữ fashionista xúc động, không dám nhận mình là ca sĩ. Nhưng với những gì đã thể hiện tại Em Xinh, Châu Bùi khẳng định quyết tâm làm nhạc và tình yêu cô dành cho việc hát. Bài hát Châu Bùi mang đến là 1 sáng tác hoàn toàn mới, được lấy cảm hứng trên chính chuyện tình của cô và Binz.

Stage Đan Bàn Tay ngập tràn tình yêu của Châu Bùi ở Chung kết Em Xinh Say Hi

Ngay từ cái tên Đan Bàn Tay, Châu Bùi đã muốn “khẳng định chủ quyền” với người yêu. Chia sẻ với Trấn Thành, Châu Bùi xác nhận đây là một bản nhạc cưới. Sân khấu được dàn dựng theo phong cách kẹo ngọt, Châu Bùi hoá thân thành nàng công chúa cực nữ tính, kết hợp múa ballet. Châu Bùi trải lòng, cô thường theo đuổi hình ảnh mạnh mẽ, có phần gai góc, nhưng từ bên trong, cô cũng rất mong manh, hay nghĩ nhiều. Đến Chung kết Em Xinh, Châu Bùi muốn được thể hiện khía cạnh chân thật nhất của bản thân.

Châu Bùi hoá công chúa, múa ballet cực đầu tư

Nhan sắc kẹo ngọt của Châu Bùi

Lần đầu tiên tại Em Xinh, Châu Bùi để người yêu Binz xuất hiện chính thức trên sân khấu… thông qua verse rap. Binz đã góp giọng trong bài hát solo của Châu Bùi, là cách ủng hộ ngọt ngào nhất cho thử thách quan trọng nhất Em Xinh. Cô cũng tâm sự rằng, khi đến Em Xinh, Châu Bùi muốn tự đi bằng đôi chân của mình. Đến thời điểm này, hát nhạc tình yêu, Binz là người phù hợp nhất cô muốn góp giọng.

Điểm nhấn của màn trình diễn nằm ở verse rap bất ngờ của Binz và phân đoạn phiêu high-note cuối bài của Châu. Sau tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa ở Live Stage 4, khả năng hát của Châu Bùi đã được ghi nhận ít nhiều nhờ pha mạnh dạn thể hiện nốt cao. Đến nay, Châu Bùi càng tự tin hơn để cho khán giả thấy giọng hát của cô đã thay đổi thế nào sau 5 năm luyện tập không nghỉ.

Châu Bùi chính xác là cô gái hạnh phúc trong tình yêu

Trên sân khấu Chung kết, Châu Bùi không ngại bày tỏ tình cảm với Binz. Thông qua âm nhạc và cách cô trân trọng bạn trai, khán giả được thấy cô gái này thực sự hạnh phúc trong tình yêu. Mang nhạc cưới lên sân khấu, để Binz rap và nói những lời có cánh về bạn trai, dân tình khẳng định “Châu Bùi muốn cưới lắm rồi”. Sự chân thành của Châu Bùi trong tình yêu lay động nhiều khán giả. Sân khấu solo của Châu Bùi nhận về phản ứng khá tích cực. Cư dân mạng ghi nhận nỗ lực của Châu Bùi sau chuỗi ngày ngập trong tranh cãi.

Sân khấu lộng lẫy của Châu Bùi: