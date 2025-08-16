Tối 16/8, Em Xinh Say Hi tập 12 lên sóng, chính thức bước vào vòng Chung kết. Ở tập này, 8 Em Xinh sẽ lần lượt biểu diễn stage solo, thể hiện bản lĩnh và màu sắc cá nhân của mình. Đây cũng là thử thách duy nhất mà các Em Xinh được thực hiện một mình ở Say Hi. Trước khi Saabirose biểu diễn mở màn, 16 Em Xinh và Trấn Thành giao lưu trong phòng chờ, nói về trang phục, concept biểu diễn.

Tương tác giữa Châu Bùi và Phương Ly gây chú ý

Châu Bùi gây tò mò khi diện bộ cánh phong cách ballet màu cam rực rỡ. Cô tự tin chia sẻ bản thân sẽ thử sức mình với vũ đạo khó trong stage cá nhân. Trùng hợp, concept ballet của Châu Bùi “đụng hàng” với Phương Ly. Các Em Xinh và Trấn Thành dễ dàng nhận ra điểm giống nhau này, ngay lập tức pha trò. Phương Ly được đẩy lên gần Châu Bùi để đọ sắc.

Trang phục diễn của Châu Bùi cho stage solo theo phong cách ballet

Châu Bùi đụng hàng Phương Ly, lập tức có ngay màn "đọ dáng"

Đang pha trò cùng các chị em, Phương Ly cũng rất vui vẻ tiến lên, làm dáng để khoe outfit cùng Châu Bùi. Tuy nhiên, khoảnh khắc này xảy ra vô cùng chóng vánh, chỉ trong vài giây. Phương Ly cũng né camera, không lộ mặt mà vội xoay lưng. Dân tình không thể “soi” biểu cảm của Phương Ly. Khoảnh khắc này trở nên “sượng trân” giữa trò đùa của Trấn Thành và các Em Xinh.

Mối quan hệ giữa Châu Bùi và Phương Ly vào tầm ngắm cư dân mạng sau Live Stage

Là cặp chị em thân thiết từ trước Em Xinh Say Hi, nhưng mối quan hệ gần đây của Châu Bùi và Phương Ly bỗng bị “drama hóa” sau Live Stage 4. Nguồn cơn đến từ bài đăng cám ơn của Phương Ly, sau khi team cô dẫn dắt chiến thắng cùng ca khúc Cứ Đổ Tại Cơn Mưa. Phương Ly tag tên cả ekip, nói về vai trò của từng người, cám ơn đến toàn bộ thành viên gồm Vũ Thảo My, Orange, 52Hz - trừ Châu Bùi. Chỉ 1 bài đăng, mạng xã hội nổi bão.

Cư dân mạng bắt đầu thêu dệt thuyết âm mưu, cho rằng có uẩn khúc giữa Phương Ly - Châu Bùi

Cư dân mạng bắt đầu thêu dệt thuyết âm mưu, cho rằng có uẩn khúc giữa việc Phương Ly không cám ơn Châu Bùi. Nhiều người mỉa mai vì Châu Bùi “không có vai trò nổ bật”, người lại chê trách Phương Ly cố tình, đẩy cô em vào thế khó. Drama nối tiếp drama, mạng xã hội liên tục ồn ào về 2 Em Xinh hot nhất không có điểm dừng.

Vì đang là tâm điểm, mọi tương tác giữa Phương Ly và Châu Bùi trên sóng đều lọt tầm ngắm

Vì đang là tâm điểm, mọi tương tác giữa Phương Ly và Châu Bùi trên sóng đều lọt tầm ngắm. Việc bỗng dưng “đụng hàng” ngay tại live stage cá nhân khiến dân mạng càng “hóng” biểu cảm Phương Ly - Châu Bùi. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là đồn đoán và vài giây trên sóng truyền hình rất khó để đưa ra kết luận chính xác. Bàn tán là sở trường của cư dân mạng. MXH cứ ngập tràn bình luận trái chiều, nhưng không nên dựa vào drama và các tranh cãi này để tấn công nghệ sĩ.