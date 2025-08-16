Chiều tối 16/8, Sơn Tùng M-TP vừa xuất hiện tại SKYMEET Fansign #3 Đà Nẵng. Đây là sự kiện công khai đầu tiên Sơn Tùng lộ diện giữa bão drama. Thời gian này, nam ca sĩ liên tục trở thành tâm điểm MXH, từ đồn đoán tình cảm bị khơi lại cho đến ồn ào bị truy thu thuế. Mọi động thái của Sơn Tùng luôn được khán giả quan tâm hết mực. Do đó, tâm điểm đổ về sự kiện fansign thứ 3 của Sơn Tùng.

Không gian sự kiện fansign sang chảnh của Sơn Tùng ở Đà Nẵng:

Sự kiện được tổ chức riêng, giới hạn cho 120 người fan may mắn. Sơn Tùng và BTC SKYMEET chọn 1 resort hạng sang ở Đà Nẵng, trang trí không gian cực lộng lẫy, phù hợp với mùa hè. Từ sớm, khuôn viên sự kiện đã ngập tràn không khí háo hức. Các SKY xếp hàng check-in từ 2 giờ chiều. Điểm nhấn của sự kiện là lightstick "bé Mây" khổng lồ cao 4m, khu vực DIY tranh vỏ sò - nơi mỗi SKY gửi gắm thông điệp yêu thương đến thần tượng.

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu phủ xuống bờ biển, tiếng nhạc dần vang lên báo hiệu khoảnh khắc đặc biệt. Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong trang phục trắng trẻ trung, rạng rỡ giữa tiếng hú hét của SKY. Nam ca sĩ điển trai như "soái ca" sơ mi trắng. Không còn hóa hoàng tử như fansign trước tại TP.HCM, lần này Sơn Tùng ăn diện đơn giản, năng động hơn nhưng vẫn "tuyệtr đối điện ảnh". Sơn Tùng vừa bước ra sân khấu, cả khán đài đã bùng nổ bởi năng lượng của 120 fan "phú ông, phú bà".

Sơn Tùng chính thức xuất hiện

Visual cực điển trai

Sơn Tùng ăn vận đơn giản mà khí chất

Không bận tâm đến drama, Sơn Tùng rạng rỡ, tràn đầy khí chất. Câu đầu tiên anh gửi đến SKY là "Tùng nhớ và yêu các bạn lắm!". Những cánh tay giơ cao với lightstick sáng rực đã tạo nên biển ánh sáng lung linh chào đón nghệ sĩ. Sau phần giao lưu trên sân khấu, Sơn Tùng bắt đầu phần giao lưu ký tặng trực tiếp với từng SKY. Không khí sự kiện càng trở nên ấm áp khi mỗi fan được gặp thần tượng ở khoảng cách gần, trao đổi những tâm tư nguyện vọng của mình và nhận chữ ký cùng lời chúc từ nam ca sĩ.

Sau SKYMEET, fan Sơn Tùng lại càng thêm mong ngóng thần tượng comeback. Hiện người hâm mộ chỉ "manifest" Sơn Tùng nổ thông tin comeback, album hoặc tour mới. Chắc chắn sẽ bùng nổ làng nhạc.