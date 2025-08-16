Soobin bị quấy rối bằng clip nhạy cảm

TXT vừa chính thức trở lại với album The Star Chapter: Together, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp. Để quảng bá cho lần comeback này, nhóm triển khai nhiều hoạt động đa dạng trong đó có tổ chức các buổi video call fan meeting để giao lưu trực tiếp với người hâm mộ toàn cầu.

Soobin bối rối, lặng người vì fan khiếm nhã trên video fansign

Tuy nhiên, trong một buổi gọi video trực tiếp của thành viên Soobin nhóm TXT, một fan đã cố tình phát đoạn âm thanh mang nội dung khiêu dâm giả mạo liên quan đến Yeonjun khiến Soobin trở nên vô cùng khó sử. Ngay sau đó, người này đăng tải đoạn video lên mạng xã hội với caption “POV: Khi tôi trực tiếp hỏi Soobin về đoạn âm thanh bí ẩn tại fansign”. Thậm chí, người hâm mộ này còn trực tiếp hỏi Soobin thích phiên bản mối quan hệ nào với Yeonjun hơn khiến nam idol không biết nên trả lời thế nào.

Soobin là thành viên đông fan nhất nhì TXT

Khoảnh khắc Soobin lặng người, bối rối nhìn thẳng vào màn hình và im lặng suốt gần 20 giây đã nhanh chóng bị lan truyền với tốc độ chóng mặt trên X. Biểu cảm ngỡ ngàng và sự bất lực của anh khiến cộng đồng fan không khỏi xót xa và phẫn nộ.

Lập tức, hàng loạt ý kiến bức xúc nổ ra. Nhiều fan TXT khẳng định đây không đơn thuần là “trò đùa” mà là một hành vi quấy rối trắng trợn, thậm chí có thể để lại tổn thương tâm lý cho thần tượng.

Trên X, những bài viết lên án được vấn đề này được chia sẻ rầm rộ:

- Những người shipper đang nghĩ gì vậy? Sao lại cho Soobin xem clip thế này trong fansign rồi hỏi cậu ấy mấy câu hỏi liên quan đến tình dục? Mấy người mong đợi cậu ấy nói gì?Tại sao chuyện này lại được phép? Phải có chút đẳng cấp và tôn nghiêm chứ.

- Chúng tôi yêu cầu BigHit xử lý thật nặng tay và cấm vĩnh viễn những trường hợp tương tự.

- Chuyện này thực sự quá kinh khủng.Các bạn MOA (tên gọi fan của TXT) hãy tiếp tục gửi email cho BIGHIT để người này bị cấm vĩnh viễn.

Điều đáng nói là sự việc lần này không chỉ dừng lại ở một sự cố nhỏ, mà còn là hồi chuông cảnh báo về vấn nạn “ship quá đà” trong fandom Kpop. Việc ghép đôi thần tượng vốn là hoạt động phổ biến, thậm chí mang tính giải trí, nhưng một bộ phận fan đã đẩy mọi thứ vượt quá giới hạn. Khi idol bị ép buộc phải “tiêu thụ” những nội dung 18+ liên quan đến chính mình và các thành viên, điều đó đồng nghĩa với việc họ cũng đang bị xâm phạm danh dự.

Ngoài những mặt tích cực, văn hoá thần tượng cũng tồn tại vô số vấn nạn cần loại bỏ - điển hình như việc "ghép đôi quá đà"

Hiện tại, đoạn video gây tranh cãi đã được xóa đi, và cộng động MOA đang tiếp tục kêu gọi gửi mail cho BIGHIT để nhanh chóng có hành vi nghiêm cấm người hâm mộ này tham gia các hoạt động khác của TXT về sau này.