Thời gian qua, dân chơi hệ TikTok hẳn không còn xa lạ với giai điệu dễ thương, gây nghiện của Tiramisu Cake. Bắt nguồn từ Hàn Quốc, bản nhạc ngọt ngào của We Are The Night bỗng “sốt xình xịch" dù đã phát hành từ lâu. Tiramisu Cake nói về tình yêu “gà bông", có phần điệp khúc lặp đi lặp lại bắt tai, cực kỳ đáng yêu hợp gu giới trẻ.

Trend nhảy Tiramisu Cake gây sốt giới idol gần đây

Gần đây, ca khúc trở thành hiện tượng khi được loạt idol nổi tiếng biến thành trend nhảy mới. Loạt tên tuổi đình đám từng “đu trend" Tiramisu Cake gây sốt có thể kể đến như IVE, The Boyz, Red Velvet, ZB1, TEMPEST,... Đặc biệt video của bộ đôi Soobin - Huening Kai (TXT) và Jeonghan (SEVENTEEN) viral diện rộng, thu về hàng chục triệu lượt xem trên TikTok.

Video của Jeonghan (SEVENTEEN) thu về gần 13 triệu lượt xem

Bộ đôi TXT Huening Kai - Soobin cũng hot không kém

Rei (IVE) khiến fan "ôm tim" vì quá đáng yêu

Tuy nhiên, phiên bản đang hot trở lại của Tiramisu Cake lại không phải của chính chủ We Are The Night mà là bản do diễn viên Kim Sung Cheol thể hiện. Phân cảnh Kim Sung Cheol hát Tiramisu Cake trong phim To Jenny cũng "rần rần" không kém. Đây cũng chính là version được nhiều người nghe nhất của ca khúc này. Trên YouTube Music, Tiramisu Cake do Kim Sung Cheol hát hơn 6 năm trước còn thu về hơn 6,6 triệu lượt nghe, cao gần 5 lần bản gốc.

Tiramisu Cake hot từ phân cảnh của Kim Sung Cheol trong phim To Jenny (2018)

Biết rằng bài cover của mình đang “rần rần" trở lại, mới đây Kim Sung Cheol "cover chơi chơi" phiên bản 2024 cho Tiramisu Cake. Vẫn giọng hát ngọt ngào đó, nam diễn viên thu hút ánh nhìn với visual điển trai miễn chê. Dù không phải chính chủ, nhưng ca khúc được nhận xét là “hợp tuyệt đối" với giọng hát Kim Sung Cheol.

Kim Sung Cheol thể hiện lại Tiramisu Cake phiên bản 2024

Video viral diện rộng trên MXH

Ca khúc được nhận xét là “hợp tuyệt đối" với giọng hát Kim Sung Cheol

Ở quá khứ hay hiện tại, phiên bản của anh cũng được khán giả yêu thích hơn cả. Kim Sung Cheol lại gây sốt với bản cover mới, còn được dân tình gọi là “kẻ đánh cắp bản hit”. Những video chia sẻ Tiramisu Cake của Kim Sung Cheol nhận về tương tác khủng trên MXH.

Nam diễn viên sinh năm 1991 từng khiến khán giả "rung rinh" với vai nam phụ si tình trong Our Beloved Summer

Kim Sung Cheol là một diễn viên trẻ người Hàn, sinh năm 1991. Anh quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Our Beloved Summer, Prison Playbook, Vincenzo,... Ngoài nghiệp diễn viên, Kim Sung Cheol còn hát nhạc kịch. Do đó, không khó hiểu khi anh sở hữu vocal cuốn hút không kém ca sĩ.