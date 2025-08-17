Anh Trai Say Hi mùa thứ hai trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của khán giả sau khi công bố đội hình 30 Anh Trai sẽ tham gia. Ngoài những cái tên quen thuộc như Vũ Cát Tường, Ngô Khiến Huy, BigDaddy,... có một cái tên rất được nhiều fan mong đợi đặt biệt là fan Kpop, chính là CONGB.

Anh Trai Say Hi công bố CONGB

Vừa qua, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã tiến hành ghi hình cho tập 1, nhiều khán giả tham gia ghi hình đã dành nhiều lời khen có cánh giành cho CONGB. Một khán giả tham gia ghi hình đã viết trên Threads “Repo stage của CONGB hôm nay: Tốn gái lắm nha”. Bài viết này nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngoài ra, hàng loạt bài đăng “review” kỹ năng sân khấu của các Anh Trai mùa mới, CONGB được xếp vào top có visual sáng, thần thái tốt.

Khán giả trường quay phản ứng tích cực về màn chào sân của CONGB ở Anh Trai Say Hi

Là gương mặt mới, anh chàng khiến dân tình tò mò. CONGB nổi tiếng bởi visual tươi sáng, trẻ trung đúng “chuẩn Kpop”, trước khi về Việt Nam hoạt động. CONGB được biết đến là thực tập sinh người Việt chinh chiến qua 2 show “sống còn” nổi tiếng nhất châu Á.

Nam tân binh có visual ấn tượng

CONGB tên thật là Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000. Từng tốt nghiệp khoa Sư Phạm Âm Nhạc trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. CONGB được biết đến lần đầu tiên khi là một trong hai thực tập sinh người Việt tại Boys Planet 999 lên sóng vào năm 2023. Tại chương trình này, CONGB không chỉ gây ân tượng với visual tươi sáng, mà còn chứng tỏ khả năng vocal và thần thái chuyên nghiệp của thực tập sinh được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, anh dừng bước tại tập 8 và chỉ đạt vị trí thứ 43.

CONGB tại Boys Planet

Sau Boy Planet 999, CONGB trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, với sản phẩm âm nhạc pre-debut mang tên Em Đợi Anh Lâu Chưa?. Đồng thời công bố tên fandom là UNICONGs và màu sắc dành riêng cho các fan. Ca khúc Em Đợi Anh Lâu Chưa? nhanh chóng trở nên viral và trở thành ca khúc quen thuộc của giới trẻ vào năm 2023.

Ca khúc đầu tiên khá ấn tượng của CONGB

Những tưởng, CONGB sẽ tiếp tục hoạt động chăm chỉ tại thị trường nhạc Việt, thì vào năm 2024, anh chàng tiếp tục tham gia vào một show sống còn khác là Starlight Boys. Tại chương trình này, CONGB đã thể hiện được sự tiến bộ của bản thân so với Boys Planet 999 trước đó. Anh chàng tiến thẳng vào vòng chung kết sau khi để lại nhiều ấn tượng với khán giả và được giám khảo Lee Seung Gi dành nhiều lời khen ngợi. Mặc dù vậy, CONGB vẫn không thể giành được suất debut chính thức.

CONGB tiếp tục chinh chiến Starlight Boys vào năm 2024

Sau 2 cuộc thi quốc tế, CONGB đã chứng minh được sự bền bỉ và tinh thần cầu tiến của một nghệ sĩ trẻ. Chính vì vậy, việc anh trở lại với một chương trình giải trí lớn tại Việt Nam như Anh Trai Say Hi khiến fan mong chờ đây sẽ là “cú hích” giúp anh bật lên mạnh mẽ hơn. Nhiều khán kỳ vọng CONGB sẽ tận dụng được toàn bộ kinh nghiệm rèn luyện khắt khe ở Hàn Quốc để tỏa sáng với hình ảnh chuyên nghiệp, phong thái tự tin và đặc biệt là giọng hát cùng khả năng trình diễn ngày càng trưởng thành.

Focus cam viral của CONGB ở Starlight Boys, được Lee Seung Gi khen ngợi

Kỹ năng sân khấu được rèn luyện qua 2 cuộc thi sống còn quốc tế

Không chỉ dừng ở visual “tốn gái”, khán giả mong muốn CONGB chứng minh rằng mình có đủ tài năng để cạnh tranh sòng phẳng với dàn thí sinh chất lượng. Với sự ủng hộ ngày càng tăng, CONGB rõ ràng đang là một nhân vật đáng gờm và dự đoán sẽ tạo nên sự bùng nổ tại Anh Trai Say Hi mùa 2.

Visual được nhiều fangirl yêu thích của CONGB: