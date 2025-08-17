Mới đây, Taylor Swift đã gây bão toàn cầu khi công bố album phòng thu thứ 12 mang tên The Life Of A Showgirl trong buổi phát trực tiếp trên podcast New Heights do bạn trai cô - Travis Kelce - cùng anh trai Jason Kelce chủ trì. Buổi livestream thu hút tới 1,3 triệu lượt xem cùng lúc, thậm chí còn bị gián đoạn vì lượng truy cập quá lớn. Chỉ sau hơn 2 ngày, đoạn video trò chuyện dài 2 tiếng đã vượt mốc 16 triệu lượt xem, trở thành cột mốc kỷ lục trong lịch sử podcast.

Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên cô thực hiện sau khi giành lại toàn bộ quyền sở hữu các bản thu gốc cho các album trước. Trong số 12 track, Ruin The Friendship đang nhận về sự quan tâm lớn nhất bởi chính cái tên của nó. Nhiều người cho rằng ca khúc phản ánh rõ tình trạng rạn nứt trong tình bạn 10 năm giữa Taylor và Blake Lively - sao nữ Hollywood nổi tiếng và là vợ của Deadpool Ryan Reynolds.

Tình bạn gắn bó một thập kỷ giữa Blake và Taylor gần đây trở thành tâm điểm bàn tán, bắt nguồn từ vụ kiện ồn ào của Blake với bạn diễn kiêm đạo diễn It Ends With Us - Justin Baldoni. Tháng 12/2024, nữ diễn viên chính thức đệ đơn tố cáo Baldoni cùng ekip sản xuất Wayfarer Studios, cho rằng cô bị quấy rối và đối mặt với chiến dịch bôi nhọ nhằm hủy hoại danh tiếng do Justin thực hiện. Phía anh chàng phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Tên của Taylor bất ngờ bị kéo vào khi nhóm luật sư của Justin cho rằng cô từng gây áp lực để anh chấp nhận những chỉnh sửa kịch bản do Blake đưa ra. Dù đơn kiện này sau đó bị bác bỏ, phía Justin vẫn nhiều lần tìm cách thu thập lịch sử liên lạc giữa Taylor và Blake liên quan đến bộ phim. Họ thậm chí đã từng gửi trát hầu tòa “Rắn Chúa” rồi mới rút lại. Mới đây, tòa cũng từ chối đề nghị của Blake về việc giữ kín các trao đổi riêng tư với cô bạn thân, khiến vấn đề càng trở nên nhạy cảm.

Việc bị lôi kéo vào tranh chấp pháp lý khiến Taylor chịu nhiều tổn thương. Một nguồn tin tiết lộ hồi tháng 4 rằng nữ ca sĩ “rất buồn” khi bị cuốn vào vụ kiện, và đến tháng 5, quan hệ giữa cô và Blake được cho là “tạm ngưng” để cả 2 có thời gian suy nghĩ. Đến tháng 6, đôi bạn thân một thời được cho là đang trong giai đoạn hàn gắn dù không còn khăng khít như trước. Đến nay, có thông tin cả 2 không còn nói chuyện với nhau nữa.

Hiện tại, dù không còn xuất hiện cùng nhau trước công chúng, nhưng trước đây Taylor nhiều lần bày tỏ tình cảm đặc biệt với gia đình ngôi sao Gossip Girl và ông xã Ryan. Cô từng khéo léo đưa tên các con của họ vào ca khúc của mình, và tại lễ trao giải Grammy 2021, Taylor còn tiết lộ rằng vợ chồng Blake - Ryan chính là người thứ 2 và thứ 3 (bên cạnh Joe Alwyn) cô chia sẻ mỗi bản nhạc vừa sáng tác.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những “thuyết âm mưu” chưa được kiểm chứng. Ruin The Friendship cũng như TS12 vẫn chưa được tung ra nên những nghi hoặc xoay quanh thông điệp thật của track thứ 6 vẫn còn là một ẩn số. Dù vậy, dân mạng đã có thể tranh luận “bùm chíu” về tình bạn giữa 2 mỹ nhân tóc vàng.

Khác với The Tortured Poets Department (2024) gồm tới 31 ca khúc được ví như “cơn lũ cảm xúc” chảy dài theo năm tháng, The Life Of A Showgirl gói gọn trong 12 track súc tích, liền mạch. Taylor gọi đây là “một bức tranh hoàn chỉnh”, không chỉ đơn thuần là album mà còn là một đại cảnh sân khấu, nơi cô tái xuất với hình tượng táo bạo nhất sự nghiệp: một nữ nghệ sĩ quyến rũ, rực lửa và đầy quyền lực ở tuổi 35.

Album được chắp bút sản xuất bởi bộ đôi huyền thoại Max Martin và Shellback - những người từng tạo nên loạt hit kinh điển như Shake It Off hay Blank Space. Sự tái hợp này hứa hẹn mang đến một dự án pop bùng nổ, đánh dấu bước chuyển mình từ giai đoạn indie-folk gần đây của Taylor sang một màu sắc sôi động, giàu tính sân khấu hơn. Quá trình sáng tác và thu âm diễn ra xen kẽ trong những khoảng nghỉ hiếm hoi của The Eras Tour, khi Taylor tranh thủ từng khoảnh khắc để làm việc tại Thụy Điển cùng ekip - minh chứng rõ rệt cho niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ nguội tắt của cô.

Blake Lively, sau khi vụ đấu tố với Justin Baldoni, đã đánh mất đi hình tượng trong mắt công chúng. Hàng loạt cáo buộc về thái độ chảnh chọe, hành vi lạm quyền từ những người từng làm việc cùng khiến Blake bị gán mác là “sao nữ xấu tính nhất Hollywood” - chính bộ phim Gossip Girl được cho là vận vào sự nghiệp của cô.