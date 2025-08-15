Taylor Swift chịu đựng điều này để đổi lại 2 tỷ đô

Mới đây, Taylor Swift đã có buổi xuất hiện tại New Heights, kênh podcast do bạn trai cô, ngôi sao NFL Travis Kelce và anh trai Jason Kelce thực hiện. Tại đây, ngôi sao nhạc pop đã có chia sẻ về việc trải qua những buổi vật lý trị liệu và duy trì thể lực để có thể thực hiện những buổi biểu diễn kéo dài hàng giờ tại The Eras Tour. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã mang lại thành quả xứng đáng khi The Eras Tour trở thành chuyến lưu diễn đắt giá nhất trong lịch sử âm nhạc toàn cầu.

Taylor Swift xuất hiện tại kênh podcast New Heights của bạn trai Travis Kelce

Khi được hỏi về cảm xúc sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, Taylor Swift cho biết cô cảm thấy tuyệt vời và chia sẻ "Tôi nhớ nó. Thật sự là nhớ, nhưng mọi thứ diễn ra hoàn hảo theo cách nó phải như vậy. Tôi đã phải trải qua rất nhiều vật lý trị liệu, luôn ở trong trạng thái cơ thể mệt mỏi và khó chịu liên tục vì đang trong lịch trình”.

Taylor Swift chia sẻ về việc trải qua những buổi vật lý trị liệu và duy trì thể lực để có thể thực hiện những buổi biểu diễn

Bạn trai cô, Travis Kelce, xác nhận rằng nữ ca sĩ kiên nhẫn hơn anh rất nhiều và tiết lộ Taylor có một “trạm phục hồi” riêng tại khách sạn với thảm châm cứu và dụng cụ duỗi ngón chân sau mỗi buổi biểu diễn.

Khác với các tour trước, nơi cô chỉ đạt phong độ cao vào những chặng cuối, Taylor muốn có sức bền ngay từ ngày đầu "Đó là lý do tôi tập luyện nhiều hơn, tập sức bền và cardio nhiều hơn, mọi thứ không thể đến một cách tự nhiên vì tôi không phải là một vận động viên, nên tôi thực sự đã phải ép bản thân mới làm được như vậy.”

The Eras Tour trở thành chuyến lưu diễn đắt giá nhất lịch sử

Đáp lại những cố gắng của Taylor, The Eras Tour đã thu hút hơn 10 triệu khán giả với tổng cộng 149 buổi diễn tại 21 quốc gia. Theo Time, Taylor Swift đã thu hút hơn 10 triệu khán giả tham dự The Eras Tour. Tổng doanh thu sau đêm nhạc cuối cùng tại Vancouver đạt 2 tỷ USD, biến tour diễn này thành chuyến lưu diễn đắt giá nhất trong lịch sử âm nhạc toàn cầu. Đáng chú ý, đây là tour diễn đầu tiên trong lịch sử âm nhạc đạt doanh thu 1 tỷ USD và sau đó tiếp tục vượt 2 tỷ USD, thiết lập cột mốc chưa từng có.

Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm và năng lượng từ The Eras Tour, Taylor viết nên album mới

Mới đây, Taylor Swift tiếp tục khiến cộng đồng fan háo hức khi thông báo về album mới mang tên The Life of a Showgirl. Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm và năng lượng từ The Eras Tour, album gồm 12 ca khúc và dự kiến phát hành vào ngày 3/10. Taylor Swift khiến cả thế giới sốc óc vì loạt ảnh concept theo phong cách showgirl nóng bỏng, hở đến 70% body.

Sự trở lại của Taylor Swift với The Life of a Showgirl

Như thường lệ, nữ ca sĩ vẫn khéo léo lồng ghép những ý nghĩa ẩn trong lời bài hát, hình ảnh, màu sắc, thậm chí cả thứ tự các ca khúc "Tôi thích những con số, thích các ngày tháng, thích những mật mã nhỏ mà fan sẽ dành hàng giờ để giải”. Với sức nóng từ tour diễn và sự trở lại của album mới, cộng đồng fan đang rất háo hức chờ đợi màn comeback đầy ấn tượng của ngôi sao toàn cầu này.