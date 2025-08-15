Từ tháng 3 năm nay, G-Dragon đã khởi động Übermensch World Tour , đánh dấu sự trở lại hoành tráng của anh sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu lớn. Đúng như tiêu đề, Übermensch không chỉ là chuỗi concert thông thường mà còn được xây dựng như một hàng trình nghệ thuật, nơi G-Dragon thỏa sức sáng tạo trong thế giới quan của một “siêu nhân”, đồng thời thể hiện sự trưởng thành trong âm nhạc.

Là tên tuổi lớn trong thị trường Kpop, Übermensch World Tour lập tức gây sốt, cháy vé hàng loạt qua mỗi chặng dừng chân. Mới đây, tại Hong Kong (Trung Quốc), sự chú ý của người hâm mộ không chỉ dành nam nghệ sĩ mà còn là hành động thiếu tôn trọng từ một fan nữ tại đêm concert vừa qua. Khi tiến về phía khu vực khá để giao lưu, G-Dragon bất ngờ bị một cô gái ném tiền giả về phía mình. Khoảnh khắc này đã được camera ghi lại rõ nét.

Không khó để nhận ra G-Dragon tỏ vẻ bối rối, đứng khựng lại để quan sát rồi sau đó gương mặt cũng bớt vui vẻ đi một chút. Lấy lại tinh thần, anh chàng tiếp tục biểu diễn và khuấy động bầu không khí cực nhiệt. Nhiều netizen tại Hong Kong (Trung Quốc) bày tỏ lo ngại sự cố này có thể để lại ấn tượng không tốt, khiến G-Dragon trở nên dè dặt hơn khi quay lại chạy tour ở nơi đây.

Thế nhưng, trong văn hóa Hàn Quốc, việc ném thẳng tiền giả vào ai đó mang hàm ý châm biếm, hạ thấp và coi thường giá trị của người nhận - nói cách khác thì đây là một kiểu “mua vui” mang tính xúc phạm. Ở một số quốc gia châu Á, nếu ai đó ném “tiền giả” vào bạn, đó không chỉ là hành vi thiếu lịch sự mà còn mang ý nghĩa như một điềm báo xui xẻo.

Tại Trung Quốc, Việt Nam hay Đài Loan (Trung Quốc), thị trường tồn tại loại tiền đặc biệt gọi là tiền âm phủ hoặc tiền vàng mã. Đây là loại vật phẩm nghi lễ, thường được đốt trong đám tang hoặc ngày giỗ để “gửi” cho người đã khuất ở thế giới bên kia. Khi loại tiền này bị ném vào người đang sống, hành động đó tượng trưng cho việc muốn người đó “nghẻo”.

Trước làn sóng chỉ trích, danh tính người ném tiền giả được xác định là một khán giả đến từ Trung Quốc. Trên Xiaohongshu, cô nàng đăng tải lời xin lỗi, giải thích rằng ban đầu chỉ muốn “trêu vui” giống như khi các vũ công tung băng rôn, và không hề nhận ra thông điệp tiêu cực đằng sau hành vi của mình.

“Tôi xin lỗi. Thực sự tôi đã vô ý và không nên ném tiền. Tôi không có ý bất kính hay làm tổn thương G-Dragon. Tôi đã nhận ra hành động đó là không phù hợp và sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm điều gì tương tự trong tương lai”, cô gái chia sẻ. Dù đã xin lỗi nhưng sự việc này vẫn dấy lên tranh cãi lớn trên sóng mạng. Một bên thì hoan hỉ cho qua vì cho rằng bạn fan nữ kia không hiểu rõ vấn đề văn hoá - tín ngưỡng. Bên còn lại thì yêu cầu “khổ chủ” phải rút kinh nghiệm để không chỉ tôn trọng nghệ sĩ, ekip mà còn cả khán giả.

Übermensch World Tour vẫn sẽ ghé qua nhiều thành phố lớn ở châu Á và châu Âu. Người hâm mộ hy vọng rằng, sau sự cố tại Hong Kong (Trung Quốc), các buổi diễn sắp tới sẽ diễn ra trong không khí văn minh và lịch sự để đảm bảo trải nghiệm xem concert thật trọn vẹn.



