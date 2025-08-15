Tùng Dương lại "cướp hit"

Những con số ấn tượng Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình phiên bản Tùng Dương

Màn trình diễn Viết tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của Tùng Dương trong “concert quốc gia” Tổ Quốc Trong Tim đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Ca khúc do Nguyễn Văn Chung sáng tác từng tạo hiệu ứng bùng nổ nhân lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, với tổng cộng khoảng 6 tỷ lượt xem trên các nền tảng. Bản thu gốc do Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện, sau đó nhiều ca sĩ cover như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Phương Thanh, Lâm Bảo Ngọc... Thời điểm đó, khán giả cũng từng tranh luận sôi nổi về việc ai là người hát live ấn tượng nhất giữa Duyên Quỳnh và Võ Hạ Trâm.

Tùng Dương gây sốt khi hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình tại concert Tổ Quốc Trong Tim

Lần này với Tùng Dương, anh đem đến bản phối mới hoàn toàn, hát trước 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), tạo nên khoảnh khắc khó quên đối với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Theo thống kê từ Google Trends, trong ngày diễn ra concert Tổ Quốc Trong Tim, lượt tìm kiếm tên bài hát đạt 100 điểm tuyệt đối - mức cao nhất trong thang đo tìm kiếm. Những ngày sau vẫn giữ ở mức cao và tiếp tục đạt đỉnh vào 14/8 nhờ hiệu ứng lan truyền từ các đoạn video ghi lại phần trình diễn.

Trên TikTok, các hashtag như “Tùng Dương hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “gây sốt ở concert quốc gia” thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem kèm hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều khán giả dành những lời có cánh như: “Bài hát đúng là chọn đúng chủ, giọng vang rền, bản phối nghe oai hùng hơn cả bản gốc”, “Tùng Dương hát xong phiên bản này thì các ca sĩ khác đều trở nên mờ nhạt”, “Lại một lần nữa Tùng Dương ‘cướp hit’, đây là phiên bản tôi thấy ấn tượng nhất”, hay “Bản này là phiên bản đỉnh nhất, live còn hay hơn thu âm”… Đó là những bình luận của khán giả.

Màn trình diễn nội lực của Tùng Dương hòa giọng cùng 50.000 khán giả tại sân Mỹ Đình với Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Nhiều điểm nhấn nhá trong ca khúc khiến màn trình diễn trở nên đặc biệt hơn cũng được người xem tinh ý nhận ra. Một khán giả nhận xét khi hát đến đoạn “Tạ ơn những người gìn giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước…”, không ai chuyển mượt như Tùng Dương, hoặc phải xuống tông hoặc ca sĩ khác hát tiếp lời.

Từng bị gọi là ca sĩ “cướp hit”

Tùng Dương thừa nhận không thể tránh khỏi những so sánh khi liên tục cover các ca khúc nổi tiếng. Về Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, anh mong khán giả đừng đặt các giọng ca lên bàn cân vì “mỗi người đều có bản sắc riêng để tỏa sáng và lan tỏa tình yêu đất nước”.

Nam ca sĩ cho biết các đồng nghiệp chưa từng từ chối khi anh xin phép hát lại ca khúc của họ, dù nhiều người trêu “anh này dễ cướp hit lắm”. “Không hiểu sao mọi người biết là dễ bị cướp hit mà vẫn đồng ý? Có lẽ vì sự cởi mở, tôn trọng và trân quý nhau trong nghề”, anh nói.

Tùng Dương gây chú ý mỗi khi làm mới bản hit của đồng nghiệp. Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Ngày Chưa Giông Bão là hai bản cover được khán giả khen ngợi nhất của ca sĩ.

Trước khi phát hành bản cover Ngày Chưa Giông Bão, Tùng Dương được xem là ca sĩ đứng ngoài dòng nhạc thị trường, gắn với các sản phẩm mang tính hàn lâm, kén người nghe. Cover này đưa tên anh lần đầu xuất hiện trong top trending YouTube, mở ra giai đoạn sự nghiệp sôi động hơn trong vòng bốn năm trở lại đây.

Từ dấu mốc đó, anh liên tục cover các bản hit như Anh Ơi Ở Lại, Ai Chung Tình Được Mãi,… tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả gọi anh là người “cướp hit”, số khác cho rằng nam ca sĩ “làm quá” vì biến tấu giai điệu và kỹ thuật quá nhiều so với bản gốc.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, sự nghiệp Tùng Dương trở nên cởi mở, thử sức với nhiều gương mặt trẻ giúp anh mở rộng tệp người nghe, những người trước đó ít tiếp cận với dòng nhạc của anh.

Nam ca sĩ khẳng định khi trình bày bất kỳ bài hát nào, anh đều hát bằng tất cả tâm huyết chứ không chạy theo xu hướng. Cách thể hiện đôi khi trở nên khác biệt chủ yếu vì bản năng nghệ sĩ của anh. Anh chấp nhận bị soi xét miễn là khán giả hiểu rằng anh đang cố gắng tiếp cận thế hệ trẻ để không bị cách biệt về thời đại.