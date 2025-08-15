Tối 14/8, Trang Pháp chính thức cho ra mắt MV Mãi Là Người Việt Nam kết hợp cùng với ca sĩ Hà Lê. Đây là dự án âm nhạc được chị đẹp ấp ủ và cho ra mắt nhân dịp cả đất nước đang hướng về đại lễ Quốc Khánh 2/9 với thông điệp: Dù đi đâu, hãy luôn nhớ mình là người Việt Nam. Trang Pháp cho biết, ca khúc được cô lấy cảm hứng từ những hình ảnh cảm động về tình đồng bào, tinh thần yêu quê hương đất nước trong đợt bão Yagi năm ngoái, cùng không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước vừa qua.

Mãi Là Người Việt Nam - Trang Pháp ft. Hà Lê

Mãi Là Người Việt Nam mang giai điệu nhẹ nhàng, da diết nhưng đôi lúc lại mạnh mẽ, hùng hồn. Ca từ của bài hát được viết một cách chân thành và gần gũi, như một lời tự sự mộc mạc về tình yêu quê hương. Không có những từ ngữ hoa mỹ, phức tạp, mà chỉ là những câu chuyện giản đơn về cuộc sống, về con người Việt Nam. Cùng với câu hát ở phần điệp khúc “Và nếu tôi sinh ra thêm lần nữa. Nguyện sẽ mãi là người Việt Nam” như một thông điệp nhắc nhở đến khán giả về tình yêu quê hương và niềm tự hào khi là người Việt Nam.

Cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trong MV của Trang Pháp

Bối cảnh MV được thực hiện hoàn toàn tại xã Bắc Hà và Sín Chéng, tỉnh Lào Cai – vùng đất nổi tiếng với vẻ đẹp mộc mạc, nguyên sơ, cùng con người hiền hậu, chất phác. Đây cũng là nơi đang dần khắc phục hậu quả sau bão lũ, khiến mỗi khung hình thêm phần lay động và ý nghĩa. Dưới ống kính của ekip, hình ảnh núi non hùng vĩ, những phiên chợ vùng cao đầy màu sắc và nụ cười của người dân hiện lên giản dị mà kiêu hãnh, như chính tinh thần Việt Nam mà MV muốn gửi gắm.

Nữ ca sĩ hòa mình vào cuộc sống của mọi người

Những giây phút cực kỳ ấm áp

MV không chỉ tập trung vào một bối cảnh hay một câu chuyện duy nhất, mà là một bức tranh đa sắc màu về cuộc sống, con người Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ hình ảnh người mẹ tảo tần, người nông dân cần cù trên cánh đồng, đến những khoảnh khắc trẻ con vui đùa bên bạn bè, hay hình ảnh mọi người cùng nhau khắc phục hậu quả của thiên tai. Mỗi khung hình đều mang một ý nghĩa riêng, khắc họa được vẻ đẹp bình dị mà phi thường của con người Việt.

Trang Pháp cho biết cô và ekip đã chọn Lào Cai thay vì quay những danh lam thắng cảnh vốn đã quen thuộc trên truyền thông với mong muốn tôn vinh những giá trị mộc mạc và giản dị nhất của thiên nhiên con người Việt Nam. Và cũng vì lẽ đó, cô cũng tiết lộ thêm rằng MV này không hề có kịch bản chi tiết, hầu hết những diễn viên xuất hiện đều là người dân tại nơi ghi hình và không có sự liên hệ từ trước.

Trang Pháp cho biết cô và ekip đã chọn Lào Cai với mong muốn tôn vinh những giá trị mộc mạc và giản dị

Đặc biệt, phân cảnh Trang Pháp cùng người dân dọn dẹp con đường bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất là câu chuyện hoàn toàn có thật mà ekip gặp phải khi trên đường di chuyển đến địa điểm ghi hình. Một chi tiết thú vị khác là toàn bộ phần lời cảm ơn và giới thiệu ekip của MV được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, thay vì thuật ngữ tiếng Anh như thường thấy với mục đích giữ trọn vẹn tinh thần Việt Nam cho sản phẩm.

Nhiều người bày bỏ sự tự hào và xúc động với câu từ của ca khúc cũng như những hình ảnh mà Trang Pháp mang lại trong MV

Ngay khi ra mắt, Mãi Là Người Việt Nam nhận được nhiều phản hồi tích cực. Khán giả không chỉ bị chinh phục bởi giai điệu và hình ảnh mà còn bởi thông điệp giản dị mà sâu sắc. Nhiều người bày bỏ sự tự hào và xúc động với câu từ của ca khúc cũng như những hình ảnh mà Trang Pháp mang lại trong MV.

Mãi Là Người Việt Nam là dự án ý nghĩa của Trang Pháp

Trang Pháp vốn có xuất thân trong một gia đình tri thức có truyền thống về ngoại giao. Ông ngoại cô từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam, còn mẹ từng giữ chức Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bỉ. Với xuất thân “con nhà nòi” cùng tâm huyết dành cho nghệ thuật, Trang Pháp một lần nữa khẳng định bản thân không chỉ là ca sĩ - nhạc sĩ tài năng, mà còn là nghệ sĩ mang trong mình sứ mệnh lan tỏa tình yêu quê hương đất nước qua âm nhạc.