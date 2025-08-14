Em trai Quang Hùng MasterD thi Anh Trai Say Hi

Là gương mặt mới toanh của showbiz Việt, chỉ cần một bức ảnh công bố tại Anh Trai Say Hi, Ryn Lee đã mang về gần 15 nghìn lượt tương tác. Theo thống kê của Socialite, Ryn Lee xếp thứ 3 trong top Anh Trai Say Hi mùa 2 được đề cập nhiều nhất ở giai đoạn công bố. Với gần 30 nghìn đề cập, Ryn Lee chỉ xếp sau Negav (#1) và Vũ Cát Tường (#2), vượt mặt cả những Anh Trai nổi tiếng như Ngô Kiến Huy, B Ray, Karik, BigDaddy,... Mọi thông tin, hình ảnh quá khứ của Ryn Lee ngập tràn trên các nền tảng. Độ hot của Ryn Lee khiến người ta phải đặt câu hỏi đây là ai mà được chú ý đến vậy.

Ryn Lee được công bố là Anh Trai Say Hi mùa mới

Ryn Lee không phải cái tên nào quá xa lạ. Với những ai là fan Anh Trai Say Hi mùa 1, đặc biệt hâm mộ Quang Hùng MasterD, thì đã quen với Ryn Lee từ lâu. Ryn Lee chính là Quang Huy, em ruột đẹp trai của Quang Hùng. Đó cũng là lý do chỉ bằng 1 tấm ảnh, Ryn Lee đã giật trọn spotlight dàn Anh Trai Say Hi mùa 2.

Quang Huy - nay lấy nghệ danh Ryn Lee

Quang Hùng MasterD

Ryn Lee đã là cái tên quen thân khi nhiều lần được anh trai chọn làm “bình phong” trong các câu chuyện quá khứ hài hước. Quang Huy nhiều lần lộ diện ở các sự kiện công khai của Quang Hùng MasterD, khiến dân tình phát sốt vì visual nổi bật không kém phần anh trai. Video “tóm dính” Quang Huy ở sự kiện của Quang Hùng từng hot “rần rần” trên TikTok cuối năm ngoái, thu về cả triệu lượt xem và lan truyền chóng mặt.

Quang Huy cover nhạc Quang Hùng

Sinh năm 2003, Quang Huy khá kín tiếng trên MXH. Quang Huy từng cover một số ca khúc của anh mình như Dễ Đến Dễ Đi, Trói Em Lại, Tình Đầu Quá Chén. Quang Huy còn có giọng hát khá giống Quang Hùng MasterD.



Phần thể hiện của Quang Huy trong bài hát EXIT ra mắt tháng 4 năm nay

Tháng 4 năm nay, Quang Huy cũng góp giọng trong 1 sản phẩm âm nhạc mang tên EXIT. Bài hát được phát hành trên các nền tảng nhưng không mấy gây tiếng vang vì lúc này, em trai Quang Hùng không chú trọng việc quảng bá. Dường như tất cả đều dồn lực cho ngày chính thức ra mắt ở Anh Trai Say Hi, lấy nghệ danh mới.

"Kim bài miễn tử" của Ryn Lee?

Quang Huy - hay hiện tại nghệ danh là Ryn Lee chỉ cần một tấm ảnh đã hot khiến nhiều người thắc mắc. Trên Threads, hàng loạt topic hút tương tác bàn về Ryn Lee. Anh Trai Say Hi mùa 2 còn chưa diễn ra mà dân tình đã dự đoán người đi vào vòng cuối. Tổng hợp nhiều ý kiến, một số cái tên nổi bật được cư dân mạng đánh giá cao trong 30 Anh Trai mùa mới có thể kể đến như Vũ Cát Tường, B Ray, Ngô Kiến Huy, Karik, Ogenus, Phúc Du, BigDaddy và Ryn Lee. Được đánh giá cao dù chưa cho thấy bất kỳ khả năng nào ở chương trình, có thể thấy Ryn Lee đang nằm trong “tầm ngắm” của công chúng.

Dân mạng bàn tán về em trai Quang Hùng

Và lý do lớn nhất cho sự săn đón này, chính là vì Ryn Lee là em trai Quang Hùng MasterD. Không ít người khẳng định, Quang Hùng MasterD chính là “kim bài miễn tử” cho Ryn Lee ở Anh Trai Say Hi.

Quang Hùng MasterD vốn có con đường đi đến thành công rất chật vật. Nam ca sĩ sinh năm 1997 mất gần 10 năm để gây dấu ấn. Hát hò từ năm 2015, nổi lên như hiện tượng mạng, ban đầu Quang Hùng ra nhạc không ai quan tâm. Dần dà, Quang Hùng MasterD nổi tiếng tại Thái Lan, nhưng vẫn là cái tên chưa được săn đón ở Việt Nam.

Anh Trai Say Hi đã thay đổi tất cả, biến Quang Hùng MasterD thành thần tượng thế hệ mới

Anh Trai Say Hi đã thay đổi tất cả, biến Quang Hùng MasterD thành thần tượng thế hệ mới, hit trải dài từ trong đến ngoài chương trình. Sau 1 năm kể từ Anh Trai Say Hi, Quang Hùng MasterD trở thành gương mặt trẻ đắt show nhất hiện nay, thậm chí là ca sĩ Việt duy nhất chung line-up với G-Dragon ở đại nhạc hội càn quét Mỹ Đình tháng 6 qua.

Muzik - cộng đồng fan của Quang Hùng MasterD đang là FC đình đám nhất hiện nay

Độ nổi tiếng đi kèm với fandom lớn mạnh. Muzik - cộng đồng fan của Quang Hùng MasterD đang là FC đình đám nhất hiện nay. Fan Quang Hùng đã chứng minh thực lực trong những cuộc đua voting, từ việc đưa Quang Hùng MasterD bước vào top Best 5 của Anh Trai Say Hi, cho đến cuộc đua gay cấn ở WeChoice Awards 2024. Muzik “chiến” sát nút với KINGDOMs của SOOBIN, thiết lập nên những hạng mục 3 - 4 triệu vote chưa từng có trong lịch sử WeChoice Awards.

Em trai Quang Hùng quyết định chào sân ở Anh Trai Say Hi, đám đông người hâm mộ Quang Hùng vốn rất đoàn kết, chắc chắn sẽ dốc toàn lực để support

Em trai Quang Hùng quyết định chào sân ở Anh Trai Say Hi, đám đông người hâm mộ Quang Hùng vốn rất đoàn kết, chắc chắn sẽ dốc toàn lực để support. Cuộc đua chưa diễn ra, nhưng các hội nhóm fan Quang Hùng đã sẵn sàng để cổ vũ Ryn Lee. Từ nhóm fan của anh trai, Ryn Lee dễ dàng nổi tiếng và hình thành FC cho riêng mình. Đó là thuận lợi rất lớn với 1 tân binh. Con đường của Ryn Lee ở Anh Trai Say Hi gần như được “trải thảm hoa” nhờ Quang Hùng MasterD. “Đứng trên vai người khổng lồ”, Ryn Lee chưa làm gì đã nổi tiếng.

Áp lực của người “đứng trên vai người khổng lồ”

Showbiz Việt không hiếm cặp anh - chị - em nổi tiếng. Dễ so sánh nhất là trường hợp Sơn Tùng - MONO. MONO chính thức ra mắt công chúng ngày 7/8/2022 với bệ đỡ cực khủng khi là em trai của ngôi sao hàng đầu Việt Nam: Sơn Tùng M-TP. Do đó, màn debut này ngay lập tức trở thành tâm điểm dư luận. MONO rụt rè ở họp báo debut, giới thiệu “Em là em trai anh Tùng”. Danh xưng này ngay từ đầu đã là áp lực bắt buộc MONO phải nhanh chóng chứng minh bản thân.

MONO rụt rè ở họp báo debut, giới thiệu “Em là em trai anh Tùng”

Màn debut của MONO là một màn debut mang tính tiên phong - lần đầu có tân binh dám ra mắt hẳn full album, khiến thị trường Việt nổi bão. Ngay từ album đầu tay, MONO đã có hit quốc dân Waiting For You. Thời gian đầu debut, cái tên MONO trở thành hiện tượng mạng nhưng lời khen thì ít mà ý kiến chê bai ngày một nhiều.

Vì là em trai của ngôi sao hàng đầu Việt Nam, MONO được kì vọng cao nhưng cũng nhận về sự khắt khe không đáng có

Vì là em trai của ngôi sao hàng đầu Việt Nam, MONO được kì vọng cao nhưng cũng nhận về sự khắt khe không đáng có. Bản thân nhà sản xuất onionn, người đồng hành trong sản phẩm ra mắt của MONO cũng phải cảm thán những ý kiến đả kích mà cư dân mạng dành cho anh chàng tân binh thực sự là một điều độc hại.

Suốt 3 năm đầu sự nghiệp, MONO tuyệt nhiên không chủ động nhắc đến anh trai, không hình ảnh nào chụp chung với Sơn Tùng. Phải đến Tết Nguyên đán 2025, khi MONO đã có vị trí riêng, có hit và là một trong những ngôi sao thế hệ mới được công nhận - thì gia đình Sơn Tùng mới có bức ảnh chung tập hợp đầy đủ thành viên.

3 năm sau khi MONO debut, gia đình Sơn Tùng mới có bức ảnh chung công khai

Nhắc đến MONO để thấy, không phải khi nào “đứng trên vai người khổng lồ” cũng định sẵn sẽ thành công. Bản thân MONO không dùng danh tiếng của Sơn Tùng để làm nghề. MONO nỗ lực cho thấy mình có tài năng riêng biệt như thế nào, và anh chàng làm được. Nhưng bất kể sau này có làm gì, truyền thông và khán giả cũng sẽ luôn đặt lên bàn cân MONO và Sơn Tùng - vì cả hai có liên kết không thể nào thay đổi.

Quay trở lại với Ryn Lee, danh xưng em trai Quang Hùng chính là “con dao hai lưỡi”. Không thể phủ nhận rằng, với danh tiếng được kế thừa từ anh trai, những tân binh như Ryn Lee có đủ yếu tố để trở nên nổi tiếng nhanh chóng nhưng cũng được đính kèm áp lực gấp nhiều lần các nghệ sĩ trẻ khác.

Thành tích của Quang Hùng càng dài, cái bóng Ryn Lee cần vượt qua càng lớn

Ở một sân chơi khốc liệt, nơi từng câu hát, bước nhảy đều bị soi kỹ như Anh Trai Say Hi, chỉ một sơ suất nhỏ trong cuộc thi cũng đủ để MXH chia phe tranh cãi. Ryn Lee sẽ luôn bị so sánh với Quang Hùng. Sự kỳ vọng khiến mỗi thành tích của anh bị cho là “đương nhiên phải làm được”, trong khi bất kỳ sai sót nào cũng dễ bị phóng đại thành “thất bại”. Quang Hùng MasterD gây ấn tượng ở Anh Trai Say Hi mùa 1 với số lượng hit áp đảo. Thành tích của Quang Hùng càng dài, cái bóng Ryn Lee cần vượt qua càng lớn.

Ryn Lee cần đủ kiên định và táo bạo để bước ra khỏi vùng an toàn

Con đường của Ryn Lee buộc phải đi theo hướng “nỗ lực để chứng minh”. Nếu muốn thoát khỏi cái mác “em trai Quang Hùng”, Ryn Lee cần xây dựng bản sắc âm nhạc riêng, phong cách trình diễn khác biệt và câu chuyện đủ thuyết phục. Đó là một bài toán khó, Ryn Lee cần đủ kiên định và táo bạo để bước ra khỏi vùng an toàn.

Suy cho cùng, việc “đứng trên vai người khổng lồ” không đảm bảo chiến thắng, nhưng lại cho tầm nhìn xa hơn. Tận dụng được điều đó để mở ra một con đường mới cho bản thân hay không là điều khán giả trông chờ ở Ryn Lee và hành trình sắp tới.