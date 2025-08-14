Tối 14/8, Tùng Dương chính thức thả xích MV Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai. Kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - hitmaker tỷ view mới của làng nhạc Việt, sản phẩm trở lại lần này được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công vượt ngoài sức tưởng tượng từ Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình. Trong không khí hân hoan hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần cho khán giả ở mọi lứa tuổi.

VIỆT NAM - TỰ HÀO TIẾP BƯỚC TƯƠNG LAI - TÙNG DƯƠNG x @ChungLoveSongs - OFFICIAL MUSIC VIDEO

Đúng như tiêu đề MV, Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai mở ra một không gian rực rỡ, thấm đẫm tinh thần dân tộc, khắc họa hình ảnh Việt Nam đa sắc thái và giàu văn hoá. Nhạc sĩ Lê Phong đã “khoác tấm áo mới” cho sáng tác của Nguyễn Văn Chung bằng bản phối Dance/EDM hiện đại, khéo léo hoà quyện hơi thở giao hưởng cổ điển, nổi bật là thanh âm violin. 2 thể loại âm nhạc tưởng chừng như 2 đường thẳng song song lại giúp tôn lên nét đặc sắc của nó, đồng thời phản ánh rõ sức sáng tạo của Tùng Dương trên hành trình bứt phá bản thân, đổi mới phong cách trình diễn cũng như tiếp cận với tệp khán giả trẻ.

Tùng Dương tỏa sáng với chất giọng dày ấm, vang rền qua từng nốt nhạc trầm bổng

Dưới nền nhạc dồn dập, tiết tấu nhanh, Tùng Dương tỏa sáng với chất giọng dày ấm, vang rền qua từng nốt nhạc trầm bổng. Không chỉ lên highnote vô cùng chắc tay, nam divo còn trưng trổ được kỹ thuật thanh nhạc bài bản như khả năng kiểm soát hơi thở, giữ nốt dài và độ rung - chứng minh được sự linh hoạt và cách xử lý bài hát tinh tế nhưng vẫn bật được sự mạnh mẽ của bài hát. Tùng Dương cất tiếng hát là thấy được chất hào hùng, tự hào và truyền cảm hứng.

Được ghi hình vào những ngày đầu tháng 8 - thời điểm Hà Nội bước vào đợt nắng gay gắt nhất, Tùng Dương và ekip đã phải làm việc hết công suất, không ngại sức nhiệt và đổ mồ hôi để mang đến những thước phim trọn vẹn. Từ Quảng trường Ba Đình, Cột cờ Hà Nội đến đỉnh Fansipan, Cầu Vàng, Hạ Long… MV đưa người xem vào chuyến hành trình vi vu Việt Nam ồn ã mà lặng êm, mang đủ dáng vẻ hình hài.

Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai đưa khán giả đi qua những địa danh thắng cảnh nổi tiếng

2 trong số phân cảnh để lại nhiều ấn tượng và chạm đến trái tim khán giả nhất là khi máy quay lia đến buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội) và ekip có mặt Quảng trường tham gia ghi hình lễ thượng cờ. Khoảnh khắc linh thiêng đó mang đến cảm xúc bồi hồi, kiêu hãnh khó tả.

MV lồng ghép nhiều phân cảnh khiến cảm xúc người xem dâng trào

Người hâm mộ không khỏi thổn thức trước màn kết hợp giữa Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung, gọi đây là “bản tuyên ngôn” nuôi dưỡng lòng yêu nước với phần nhìn và phần nghe mỹ mãn. Câu từ và giọng ca của nam divo thì chưa từng gây thất vọng. Netizen dành lời khen có cánh khi họ cảm nhận được “ngọn lửa” trong từng khúc hát, nghe đến đâu là nổi da gà đến đó.

Tại buổi họp báo ra mắt MV chiều cùng ngày, Tùng Dương thẳng thắn chia sẻ anh không “mảy may” nghĩ đến bản quyền hay tác quyền. Thay vào đó, anh mong muốn sản phẩm âm nhạc mới được đón nhận bởi nhiều giọng ca trẻ, tạo nên trend cover để tăng sức lan tỏa. Điều quan trọng đối với Tùng Dương là Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai sẽ đóng vai trò như cầu nối để quảng bá tình yêu quê hương, và niềm tự hào khi được sinh ra ở mảnh đất hình chữ S. Anh còn nhận được sự giúp đỡ từ các giảng viên Đại học Hà Nội trong việc chuyển ngữ lyrics ca khúc sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật… nhằm chuẩn bị cho những buổi biểu diễn sắp tới tại nước ngoài.

Tùng Dương thẳng thắn chia sẻ anh không “mảy may” nghĩ đến bản quyền hay tác quyền

Đáng chú ý, Tùng Dương cho biết cả 2 từng là "tình địch" của năm hơn 12 năm về trước. Thời điểm đó, 2 bản hit Chiếc Khăn Piêu và Nhật Ký Của Mẹ đều được đón nhận nồng nhiệt, "kèn cựa" nhau trên các BXH âm nhạc quốc nội. Cuối cùng, Tùng Dương và Chiếc Khăn Piêu vẫn giành lấy phần thắng. Cùng sinh năm 1983, đôi bạn tuổi Hợi nay đã có sự kết hợp bùng nổ qua một nhạc phẩm thấm nhuần giá trị nhân văn và giàu thông điệp tới nhiều thế hệ yêu nước.

Cũng tại đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có đôi lời về lý do lựa chọn chất liệu đuơng đại như Dance/EDM. “Năm rồi và năm qua rất nhiều concert, đa phần các bạn trẻ thích đến những Concert đó, tôi cũng đi nghe và thấy âm nhạc ở đó rất khác với thể loại âm nhạc truyền thống. Và thấy để truyền tải thông điệp này với các bạn trẻ thì cần phải tiếp cận được với họ, tạo làn sóng, sự cuồng nhiệt, thích nghe và cảm nhận được, lan tỏa. Tôi cho rằng đó cũng là nghĩa vụ của một công dân với đất nước”, nam nhạc sĩ bộc bạch.