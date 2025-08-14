Ai nghĩ ra màn collab dị thế này: Triệu Lộ Tư ra nhạc với Rosé và Cardi B?

Thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư gây rúng động không chỉ làng giải trí Hoa ngữ mà còn cả châu Á khi liên tiếp phơi bày góc tối của công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu (Galaxy Cool Entertainment). Nữ diễn viên cho biết công ty đã cắt giảm mạnh tỷ lệ chia lợi nhuận, tung tin bất lợi về cô và tìm cách ép cô rời đi, dù cả hai đã gắn bó hơn 10 năm. Dù vụ tranh chấp này vẫn chưa đi đến hồi kết nhưng nguy cơ “tiểu hoa” bị liệt vào “danh sách đen” là vô cùng lớn.

Đối mặt với tình cảnh phong sát, có vẻ như Triệu Lộ Tư không còn mảy may quan tâm đến việc duy trì hình ảnh người nổi tiếng và phát ngôn. Không chỉ liên tục cáo buộc, sao nữ còn tiết lộ nhiều thông tin đáng chú ý - một trong số đó là màn collab với… Cardi B. Theo đó, trên sóng livestream tối ngày 12/8 vừa qua, cô nàng bật mí được nữ rapper đình đám liên hệ và ngỏ lời hợp tác thu âm cho một bài hát chung.

Triệu Lộ Tư hé lộ màn collab khó hiểu và ngẫu nhiên nhất nhì showbiz với Cardi B

Phía Cardi B còn sẵn sàng chi trả chi phí đi lại cho Triệu Lộ Tư và ekip để đến Los Angeles (Mỹ). Nghe có vẻ là một phi vụ hấp dẫn nhưng cô nàng khựng lại, nghĩ rằng: “Thu âm để làm gì, thu âm ra cái gì? Mình là diễn viên chứ có phải ca sĩ đâu”. Mỹ nhân họ Triệu nhận định thị trường có rất nhiều diễn viên ra MV hay collab với kết hợp với ca sĩ nào đó để kiếm thêm thu nhập - thường là cát-xê lớn.

Tuy nhiên, cô nàng chỉ ra mọi thủ tục liên quan đến giấy tờ, bản quyền, lời hát… đều rất phức tạp, nếu không nắm rõ là “tanh bành”. Người đẹp chia sẻ còn không liên quan gì đến Cardi B nên không việc gì để tới tận xứ cờ hoa chỉ để thu âm một bài hát. Một sự thật khác được Triệu Lộ Tư tiết lộ là Cardi B vô cùng yêu thích văn hóa Trung Quốc, đến mức nữ rapper còn có hẳn tài khoản Xiaohongshu, Douyin và Weibo.

Tuy nhiên, cô nàng từ chối vì nhiều bất cập

Plot twist ở đây là Rosé đáng lẽ là người Cardi B nhắm tới chứ không phải Triệu Lộ Tư. Vì tên tiếng anh của mỹ nữ họ Triệu là Rosy nên dân tình cho rằng, Cardi B đã nhầm lẫn giữa 2 nữ nghệ sĩ. Giả thuyết này có phần hợp lý hơn bởi Rosé đang vô cùng thành công ở “địa bàn” US-UK, tên tuổi bùng nổ nhờ APT. và album rosie. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư chưa từng Mỹ tiến hay năng nổ quảng bá ở thị trường nước ngoài bên canh các khu vực Á châu.

Dân tình cho rằng, Cardi B đã nhầm Rosé thành Triệu Lộ Tư vì tên của 2 cô gái phát âm khá giống nhau

Nhờ cú ăn 3 Bodak Yellow, I Like It và W.A.P, tên tuổi Cardi B bùng nổ khắp mặt trận xứ tỷ dân. Không chỉ vậy, khiếu hài hước duyên dáng và niềm đam mê với đồ ăn Trung Quốc đã giúp Cardi B được đón nhận nồng nhiệt tại nơi đây. Gần đây, đảo Hải Nam - nơi đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa và du lịch toàn cầu - đã mời các nghệ sĩ quốc tế, trong đó có Cardi B, đến biểu diễn nhằm quảng bá hình ảnh cho địa phương và tăng sức ảnh hưởng văn hóa.

Nhờ cú ăn 3 Bodak Yellow, I Like It và W.A.P, tên tuổi Cardi B bùng nổ khắp mặt trận xứ tỷ dân

Dù không phải là ca sĩ chính chuyên nhưng Triệu Lộ Tư đã không ít lần góp giọng trong nhiều bản nhạc phim như: Love Drops Into The River (Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi), Love Brain Your Girl (Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt), Hidden Heart (Thần Ẩn), I Have A Crush (Vụng Trộm Không Thể Giấu)… Không những vậy, cô nàng còn cho ra một vài dự án âm nhạc solo như You Are My Light, Midnight Summer’s Dream, Water Fountain và Necessary Lessons Of Youth.

I Have A Crush - Triệu Lộ Tư

Đặc biệt, Triệu Lộ Tư từng có khoảnh khắc siêu viral, thu hút hàng tỷ lượt xem. Cô nàng từng thể hiện “điệu nhảy xoay tay” chậm rãi và bắt mắt tại Lễ hội âm nhạc Yuanqi Forest ở Bắc Kinh hôm 1/5, khi trình diễn ca khúc You R. Dù chỉ là một động tác nhỏ trong tổng thời gian biểu diễn khoảng 7 phút, nhưng nó lại khiến cộng đồng mạng phát cuồng và lan truyền chóng mặt. Rất nhiều người, từ học sinh, nhân viên văn phòng đến cả lính cứu hỏa, đã thi nhau cover.

Song, MXH cũng xuất hiện nhiều ý kiến chê trách về khả năng hát live của Triệu Lộ Tư. Một số khán giả nhận xét cô nàng hát còn yếu, phô “như hát karaoke”, đặc biệt khi lên nốt cao. Về vũ đạo, dù điệu nhảy viral nhưng những gì cô nàng thể hiện là sự đơ cứng, chuyển động kém linh hoạt.

Điệu nhảy siêu viral của Triệu Lộ Tư siêu viral tại xứ tỷ dân

Tuy vậy, nhiều fan bênh vực rằng Triệu Lộ Tư không chỉ miễn phí biểu diễn, mà còn đóng góp 1 triệu NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng) cho công tác từ thiện của sự kiện - thể hiện tinh thần sẵn sàng giúp đỡ và tận tâm với những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống trên sân khấu của nàng “tiểu hoa” cũng được khán giả khen ngợi. Nhiều người cho rằng chỉ cần đầu tư thêm vào kỹ năng hát và nhảy, cô hoàn toàn có thể phát triển mạnh hơn trong vai trò ca sĩ.