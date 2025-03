Năm qua, Quang Hùng MasterD nổi lên như một hiện tượng sau Anh Trai Say Hi. Nam ca sĩ sinh năm 1997, đến từ Huế bắt đầu được khán giả biết đến nhờ video cover mashup loạt hit năm 2015, theo đuổi âm nhạc bền bỉ gần 10 năm mới gây dựng chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam. Trước Anh Trai Say Hi, Quang Hùng MasterD là nghệ sĩ Việt hiếm hoi nổi đình đám tại Thái Lan, fandom hùng hậu không kém sao nội địa nước bạn.

Quang Hùng MasterD nổi lên như một hiện tượng sau Anh Trai Say Hi

Nhưng tại thời điểm đó, ở quê nhà, Quang Hùng vẫn chưa đủ sức để bật lên hàng ngũ sao trẻ nổi bật. Nhờ chương trình thực tế, khán giả bắt đầu yêu quý nam nghệ sĩ tài năng, vừa viết nhạc, vừa biểu diễn tốt lại vô cùng khiêm tốn, chân thành. Qua đây, Quang Hùng MasterD thu về lượng lớn người hâm mộ Việt, gỡ mác “con cưng quốc tế, con ghẻ quốc dân”.

Vì có nền tảng hoạt động ở thị trường giải trí sôi động như Thái Lan, Quang Hùng lẫn ekip rất biết cách xây dựng fandom. Chỉ trong thời gian ngắn, FC Muzik (tên chính thức của cộng đồng fan Quang Hùng MasterD) đã vụt lên top đầu Vpop. Mọi hoạt động ủng hộ nghệ sĩ, từ stream nhạc, dự concert, fanmeeting cho đến chi tiền khủng cho các project hoành tráng, Muzik đều dẫn đầu về số lượng và thành tích. Cộng đồng vừa đông, vừa hoạt động bài bản, có thâm niên quản lý là nền tảng quan trọng để nghệ sĩ khẳng định vị thế.

Quang Hùng MasterD hiện đang cùng một người bạn điều hành công ty quản lý nghệ sĩ MasterD Entertainment

Để chuyên nghiệp hoá hoạt động của bản thân tại Việt Nam, vào tháng 4/2024, Quang Hùng MasterD đã thành lập công ty riêng mang tên MasterD Entertainment. Tại đây, Quang Hùng cùng một người bạn, cũng là người đã đồng hành lâu năm trong công việc góp vốn thành lập, điều hành công ty. Suốt Anh Trai Say Hi và những tháng sau đó, công ty Quang Hùng được khen ngợi về cách vận hành, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến nghệ sĩ. Nhất là lùm xùm về chuyện “cướp công” sáng tác giữa Quang Hùng MasterD, Xuân Định K.Y và Drum7 cuối năm 2024. Khi ấy, công ty đã nhanh chóng lên tiếng đính chính, giải quyết nội bộ với các nghệ sĩ giúp khủng hoảng dẹp yên chỉ sau 1 ngày.

Chuyện gì đang xảy ra với công ty Quang Hùng MasterD?

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 năm nay, công ty của Quang Hùng MasterD lại liên tục bị fan “réo gọi”. Ồn ào bắt đầu từ việc 2 cộng sự quan trọng của Quang Hùng công bố thành lập công ty giải trí riêng - GUT Label. Nghệ sĩ đầu tiên của GUT Label chính là Hùng Huỳnh, sau đó công bố thêm WEAN, đều là các Anh Trai nổi bật từ chuơng trình Say Hi.

Nhiều người hâm mộ bắt gặp đội ngũ quản lý group FC, các trang social cho Quang Hùng trở thành quản trị viên của group FC Hùng Huỳnh. Tranh cãi nổ ra dữ dội vì fan Quang Hùng cho rằng đây là việc thiếu tôn trọng nghệ sĩ, đồng thời lo ngại các hoạt động của nam ca sĩ sẽ bị ảnh hưởng khi ekip chỉ có vài người, lại đi phân tán cho một nghệ sĩ khác. Có người còn “ném đá” CEO công ty MasterD với lý do lợi dụng danh tiếng nghệ sĩ, dùng thành công của Quang Hùng làm bàn đạp để phát triển sự nghiệp riêng. Bỗng chốc, ekip Quang Hùng MasterD trở thành vai phản diện trong mắt người hâm mộ.

CEO công ty MasterD cùng cộng sự lập label quản lý mới - GUT Label, nghệ sĩ đầu tiên gia nhập là Hùng Huỳnh

Sau đó là WEAN

Trước làn sóng phản đối, vào ngày 2/3/2025, CEO công ty MasterD phải lên tiếng xin lỗi FC Muzik, đồng thời giải thích về cách thức hoạt động của GUT Label - công ty mới thành lập. Theo đó, GUT Label là nơi anh và cộng sự phát triển định hướng riêng, hoạt động không liên quan đến MasterD Ent. của Quang Hùng. Dù có một vài nhân sự làm việc ở MasterD Ent., nhưng công tác quản lý sẽ tách bạch, không để “giẫm chân” nhau hay làm ảnh hưởng đến nghệ sĩ.

Bài đăng xin lỗi của GUT Label

Tuy nhiên, giải thích này vẫn vấp phải sự phản đối của người hâm mộ. Do quản lý, vận hành ekip 1 người nổi tiếng có nhiều điểm đặc thù, gắn liền với tính cá nhân của nghệ sĩ đó. Cho nên fan không chấp nhận việc Quang Hùng phải “chung chạ” ekip với những Anh Trai khác.

Fan Quang Hùng bức xúc với cả CEO

Lẫn hai thành viên trong ekip

Những ngày này, tranh cãi lên đến đỉnh điểm. Mạng xã hội ngập tràn bài đăng phẫn nộ đến từ FC Muzik của ca sĩ Quang Hùng MasterD, nhất là sau concert Anh Trai Say Hi D-5. Sự việc thổi bùng lửa giận của fan chính là video hậu trường Quang Hùng MasterD chuẩn bị cho concert. Thay vì tập trung vào hoạt động của nghệ sĩ, thì video này có quá nhiều hình ảnh của ekip khiến người xem khó chịu. Trong một video do chương trình đăng tải, quản lý các nền tảng social lỡ lời đùa một câu khiếm nhã, stylist có tương tác hơi tự nhiên với Quang Hùng càng khiến tình thế thêm phần căng thẳng.

Người hâm mộ yêu cầu loại hai thành viên này khỏi ekip. Từ đây, người hâm mộ Quang Hùng MasterD liệt kê hàng loạt vấn đề về vận hành, quản lý fanpage trong nhiều tháng, chỉ ra lỗi sai, lịch đăng chậm trễ, thiếu sâu sát của ekip. Chỉ số thảo luận của nam ca sĩ trong tháng 3 trồi sụt không ổn định, fan bất bình vì sau hàng loạt show, lịch trình cá nhân cũng như concert Anh Trai Say Hi mà độ hot của nam ca sĩ thuyên giảm, liền đổ trách nhiệm lên người quản lý.

Ngày 24/3, quản lý social của Quang Hùng MasterD cập nhật bài đăng xin lỗi

Ngày 24/3, quản lý social của Quang Hùng MasterD cập nhật bài đăng xin lỗi. Trong đó, cô thừa nhận những lỗi sai chính tả, thiếu sâu sát trong việc quản lý các nền tảng của mình, ghi nhận ý kiến fan và hứa sửa đổi. Về câu đùa khiếm nhã trong clip hậu trường của BTC Anh Trai Say Hi chia sẻ, nữ quản lý cũng nhận lỗi sai về mình, giải thích rằng đó là một phút thiếu suy nghĩ và mong được mọi người tha thứ.

Các Muzik cho rằng Quang Hùng MasterD cần cải tổ ekip nếu muốn sự nghiệp phát triển

Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa xoa dịu được cơn tức của người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, fan vẫn liên tục để lại bình luận tiêu cực. Các Muzik cho rằng Quang Hùng MasterD cần cải tổ ekip nếu muốn sự nghiệp phát triển. Thậm chí, còn chỉ trích vì sự yếu kém của một tập thể mà Quang Hùng mất 10 năm chật vật mới được toả sáng.

Không chỉ fan Quang Hùng MasterD tức giận

Ngoài các Muzik, công ty GUT Label do đội ngũ quản lý Quang Hùng thành lập cũng đang vấp phải chỉ trích của FC 2 nghệ sĩ trực thuộc - Hùng Huỳnh và WEAN. Về phần Darling (FC Hùng Huỳnh), những người này đang tranh cãi về việc quản lý group FC unofficial. Đây là hội nhóm công ty này lập ra tạm thời, làm nơi giao lưu chia sẻ về nghệ sĩ Hùng Huỳnh. Sau thời gian hoạt động, group thu hút lượng lớn người tham gia nhưng khâu kiểm duyệt nội dung và thành viên chưa kỹ đã làm nảy sinh nhiều nội dung tiêu cực. Người hâm mộ Hùng Huỳnh yêu cầu GUT Label xem xét lại việc quản lý hội nhóm này.

Darling (FC Hùng Huỳnh), những người này đang tranh cãi về việc quản lý group FC unofficial

Ngày 25/3, GUT Label cập nhật bài đăng thông báo, xác nhận hội nhóm FC Hùng Huỳnh chỉ có một kênh chính thức là DARLING FC - GEMINI HÙNG HUỲNH OFFICIAL. Công ty không chịu trách nhiệm cho nội dung được đăng ở các hội nhóm khác. Về group FC unofficial trước đó, GUT Label cho biết hiện ban quản trị đang gặp trục trặc trong khâu quản trị và vận hành vì một số lý do bất khả kháng. Công ty đang cố gắng làm việc với nền tảng để sớm có biện pháp xử lý và hạn chế nhất những ảnh hưởng tiêu cực đến nghệ sĩ.

Người hâm mộ giọng ca Bad Bye bất bình khi không hề cập nhật thêm hoạt động hay bất kỳ hình ảnh nào cho nam rapper kể từ thời điểm công bố gia nhập GUT Label

Về phần WEAN, người hâm mộ giọng ca Bad Bye bất bình khi không hề cập nhật thêm hoạt động hay bất kỳ hình ảnh nào cho nam rapper kể từ thời điểm công bố gia nhập. Liên tiếp bị FC của 3 Anh Trai công kích, đội ngũ quản lý nghệ sĩ này đang đứng trước thách thức lớn. Điều này cho thấy sự non trẻ của ekip nói riêng và cả văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt nói chung.

Ở các nền giải trí phát triển, vai trò của ekip đứng sau các ngôi sao không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sáng tạo mà còn quyết định sự thành bại của nghệ sĩ. Có những tài năng rất nổi bật nhưng không thể toả sáng hay lụn bại sự nghiệp chỉ vì chọn sai người đồng hành. Sau cơn sốt 2 show Anh Trai mùa hè 2024, văn hoá thần tượng quốc nội nở rộ. Fandom nghệ sĩ Việt đón chào thêm lượng lớn đông đảo khán giả chuyên “đu idol” quốc tế, quen với quy trình chuyên nghiệp của các đế chế giải trí lớn. Do đó khi trở lại với nghệ sĩ Việt, nơi đa số nghệ sĩ hoạt động độc lập, tự vận hành ekip hoặc công ty giải trí có ít năm kinh nghiệm, không ít fan đã vỡ mộng và “đốt lò”, tố những mặt trái của ekip quản lý nghệ sĩ.

Fan các Anh Trai thay nhau phẫn nộ

Thực tế cho thấy không ít ekip lại vô tình trở thành “ngòi nổ” rước thêm họa cho chính nghệ sĩ mà họ quản lý. Điển hình như thời gian qua có Bùi Công Nam, HIEUTHUHAI hay Dương Domic. Nghệ sĩ phải gánh vác điều tiếng đến từ chính đội ngũ của mình. Tất cả mọi thứ từ thái độ làm việc, đối nhân xử thế với người hâm mộ, đối tác,... đều bị mang ra mổ xẻ. Trong một thị trường giải trí cạnh tranh khốc liệt, các ekip cần ý thức rõ trách nhiệm của mình, hành xử đúng mực và đặt nghệ sĩ làm trung tâm để tránh biến mình thành “kẻ thù” thay vì đồng minh. Chỉ khi đó, nghệ sĩ trẻ mới có thể yên tâm tỏa sáng mà không phải gánh thêm những cơn bão do chính đội ngũ của mình gây ra. Làn sóng bức xúc từ fandom đã đặt ra một yêu cầu rõ ràng: nghệ sĩ phải có sự nhìn nhận, cầu tiến và hoàn thiện đội ngũ của mình nếu muốn sự nghiệp thăng hoa.

Để thị trường giải trí Việt mở rộng, vươn ra quốc tế, hai phía ekip - fan nên lắng nghe, cởi mở và cho nhau cơ hội hoàn thiện, không “chặt đứt” công việc của bất kỳ ai

Nhưng cũng cần phải nhìn nhận lại, một số ekip như công ty MasterD của Quang Hùng nhìn chung có khâu vận hành khá tốt. Việc bị fan bóc lỗi sai hay truy vấn những vấn đề liên quan đều được nhân sự trực tiếp ghi nhận, lên tiếng xin lỗi và đảm bảo thay đổi. Điều này cho thấy tư duy cầu thị của công ty này.

Kết quả của sự thay đổi không thể diễn ra ngay trong một sớm một sớm một chiều. Người hâm mộ cũng nên có cái nhìn khách quan hơn về công việc quản lý nghệ sĩ, bởi không một ai biết phía sau những hình ảnh bị đưa lên mạng xã hội, câu chuyện thật sự và tương tác của nghệ sĩ với ekip thế nào. Chỉ vì một vài điều chưa vừa ý, mà liên tục tấn công một nhóm người trong thời gian quá dài, không chỉ ảnh hưởng đến đối tượng bị đề cập, mà bản thân nghệ sĩ cũng phải lo lắng không đáng. Để thị trường giải trí Việt mở rộng, vươn ra quốc tế, hai phía ekip - fan nên lắng nghe, cởi mở và cho nhau cơ hội hoàn thiện, không “chặt đứt” công việc của bất kỳ ai.