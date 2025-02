Ngày 14/2, Jisoo (BLACKPINK) chính thức ra mắt E.P Amortage và MV chủ đề earthquake. Đây là dự án âm nhạc đầu tiên của Jisoo dưới trướng công ty mới BLISSOO. Rời YG, chị cả BLACKPINK "bung xoã" trong concept và âm nhạc, tự mình định hướng mọi khâu cho E.P Amortage. MV mới của Jisoo nhanh chóng trở thành chủ đề hot trong cộng đồng fan Kpop.

Trong sản phẩm này, Jisoo tham gia sáng tác, sản xuất bởi đội ngũ quốc tế. earthquake là bản phối sôi động vừa phải, giúp tôn lên giọng hát husky đặc biệt của mình. Beat có sự lôi cuốn, tiết tấu đủ nhanh và thú vị để hợp với vũ đạo đậm chất Kpop. earthquake có "vibe" khá gần gũi, có cảm giác liên tưởng đến Flower, bản hit solo trước đó của chị cả BLACKPINK. Sở hữu giai điệu catchy, điệu nhảy đơn giản dễ học dễ thuộc, earthquake được kỳ vọng sẽ viral MXH thời gian tới như cách Flower từng "phá đảo".

Song, ca khúc mới ra mắt không lâu đã vướng nghi vấn đạo nhạc. Cụ thể, một kênh TikTok đã tiến hành so sánh earthquake của Jisoo với Tình Đầu Quá Chén của dàn Anh Trai Say Hi. Tình Đầu Quá Chén được Quang Hùng MasterD sáng tác. Theo đó, phần beat điểm nhấn của Jisoo bị chỉ ra là có giai điệu, tiết tấu khá tương đồng với điệp khúc của Tình Đầu Quá Chén. Giả thuyết Jisoo tham khảo nhạc Quang Hùng bị đưa ra, thậm chí có nhiều fan Anh Trai Say Hi còn đồng tình với nhận định này.

Video so sánh kể trên lập tức tạo nên cuộc tranh cãi gay gắt. Các BLINK cho rằng, cáo buộc này vô căn cứ. Hai đoạn nhạc chỉ vỏn vẹn vài giây, để xác định liệu có dấu hiệu đạo nhạc hay không, không thể chỉ dựa vào việc giai điệu có tiết tấu, nhịp điệu "hao hao".

Trong khi đó, có ý kiến vẫn cảm thấy hai đoạn nhạc thực sự giống nhau, nếu Tình Đầu Quá Chén ra mắt sau, rất có khả năng bị fan Kpop "tấn công". Tất cả vẫn chỉ dừng ở giả thuyết của cư dân mạng. Cuộc tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ.

Về sản phẩm mới của Jisoo, earthquake ghi nhận thành tích tại Hàn Quốc giảm sút so với Flower trước đó. Trong giờ đầu ra mắt, ca khúc còn không lọt top 100 MelOn - nền tảng nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc. Đến 18 giờ chiều 14/2 (giờ Hàn Quốc), earthquake tăng hạng lên #21 Bugs, #121 Genie và debut ở #100 MelOn. Thành tích này phần nào gây tranh cãi, bởi Jisoo thuộc top idol nữ nổi tiếng và được đón nhận ở Hàn Quốc.

Gần 1 ngày kể từ khi lên sóng, MV earthquake thu về 10 triệu lượt xem, leo lên top #1 trending YouTube âm nhạc Toàn cầu. Màn tái xuất của Jisoo vẫn đang được người hâm mộ tập trung cày view, stream hết mình để mang về nhiều thành tích ấn tượng.