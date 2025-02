12 giờ trưa 14/2/2025 (theo giờ Việt Nam), Jisoo chính thức ra mắt E.P Amortage và MV chủ đề earthquake. Dự án âm nhạc đầu tiên hậu rời YG của chị cả BLACKPINK thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng theo dõi Kpop. E.P Amortage gồm 4 ca khúc: earthquake, TEARS, Your Love và Hugs & Kissed, đều viết về chủ đề tình yêu. Từ giai đoạn "nhá hàng", Jisoo đã khiến fan đứng ngồi không yên vì loạt tạo hình mới lạ, cực kỳ cá tính. Thành phẩm cuối cùng cũng lên sóng, thành viên đẹp nhất BLACKPINK quả không khiến người hâm mộ thất vọng. Jisoo lột xác, biến hoá linh hoạt trong sản phẩm lần này.

Jisoo - MV earthquake

Về bài chủ đề earthquake, Jisoo lựa một bản phối sôi động vừa phải, giúp tôn lên giọng hát husky đặc biệt của mình. Beat vẫn có sự lôi cuốn, tiết tấu đủ nhanh và thú vị để hợp với vũ đạo đậm chất Kpop. Là ca khúc được lựa chọn quảng bá cho E.P đầu tiên hậu rời YG, nhưng earthquake có "vibe" khá gần gũi, có cảm giác liên tưởng đến Flower, bản hit solo trước đó của chị cả BLACKPINK. Trong sản phẩm này, nữ thần tượng tham gia sáng tác. Ca khúc được sản xuất bởi đội ngũ quốc tế.

Jisoo mời Cha Seung Woo diễn xuất trong MV earthquake

MV earthquake được Jisoo và công ty BLISSOO đầu tư tất tay. Đạo diễn bởi Christian Breslauer - đạo diễn nổi tiếng đứng sau loạt MV đình đám như The Boy Is Mine, We Can't Be Friend - Ariana Grande, Kill Bill - SZA hay Chasing That Feeling - TXT. Jisoo mang khả năng diễn xuất của mình vào earthquake, phối hợp ăn ý cùng tài tử nóng bỏng nhất xứ Hàn Cha Seung Woo, tạo nên một câu chuyện hấp dẫn, gây tò mò.

Bộ đôi đối diện trong một cuộc điều tra bí ẩn, ánh mắt sắc lạnh hình nhau. Tuy nhiên, Cha Seung Woo không diễn xuất xuyên suốt trong MV của Jisoo. Dù chỉ xuất hiện ở đầu MV, Cha Seung Woo vẫn đủ để lại ấn tượng bằng ánh mắt bí ẩn cùng visual nam tính miễn chê.

Jisoo lột xác cá tính trong MV mới, lái siêu xe cực bốc

Tạo hình son đen gây sốc

Jisoo hoàn toàn lột xác khỏi hình tượng "Hoa hậu Hàn Quốc" trong MV lần này. Cô nàng trở nên cá tính, chất chơi hơn bao giờ hết với loạt tạo hình đơn giản mà "thơm mùi tiền". Hoá thân thành cô nàng công sở rung động khiến trái tim "động đất" với một chàng trai, hành trình tình cảm của Jisoo được mô phỏng bằng bối cảnh thế giới đứng trước thảm hoạ. Jisoo hoá "girl phố", lái siêu xe xịn đét tông thẳng vào mớ cảm xúc hỗn độn của tình yêu.

Jisoo nhảy giữa mớ hỗn độn trước trận động đất

Phân đoạn khiến dân tình "deja vu" nhớ về MV Flower

Ấn tượng nhất là tạo hình mái bằng, đánh son đen của Jisoo. Nữ thần tượng cũng tiếp tục phát huy khả năng tạo trend vũ đạo bằng những phân đoạn dancebreak đơn giản mà hút mắt, dễ để dân tình "đu trend". Phần nhìn mỹ mãn, Jisoo xinh đẹp xuất sắc dù có một số tạo hình lạ lẫm và có phần kén người diện.

Màn comeback của Jisoo đang tạo hiệu ứng khá ổn định trên các nền tảng

Sau khi MV earthquake lên sóng, Jisoo nhận về nhiều lời khen cho thử nghiệm hình ảnh táo bạo. Tuy nhiên, âm nhạc vẫn chưa có gì bứt phá so với sản phẩm trước đó thực hiện tại YG. MV earthquake thu về gần 300 nghìn lượt xem sau 1 giờ lên sóng, con số vẫn đang tăng chóng mặt. Màn comeback của Jisoo đang tạo hiệu ứng khá ổn định trên các nền tảng.