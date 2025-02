Ai lật đổ cơn sốt Dù Cho Tận Thế?

Như một thói quen, đến dịp Valentine (ngày lễ tình yêu), một loạt nghệ sĩ đua nhau phát hành sản phẩm mới, thường là những ca khúc về tình yêu hạnh phúc. Đường đua nhạc Việt đã sôi động từ lúc Erik phát hành MV Dù Cho Tận Thế, ngay lập tức thống trị đường đua "trending" với loạt chỉ số rất khả quan về lượt xem trên YouTube và lượt nghe ở nhạc số.

Tối 11/2, Đức Phúc ra MV mới, kết hợp với nhạc sĩ Kai Đinh và producer Kewtiie. Đây sẽ là đối thủ đáng gờm nhất để thách thức vị trí thống trị của Erik. Cú tái xuất của Bùi Anh Tuấn với EP Người Mãi Vì Em là điểm nhấn của thị trường trong những ngày qua. Tiếp đó, Bùi Anh Tuấn bắt tay với Trung Quân trong MV I DO.

Cơn sốt Dù Cho Tận Thế chưa hạ nhiệt sau gần một tuần ra mắt

Đức Phúc khó vượt Erik

Sau 5 ngày phát hành, MV Dù Cho Tận Thế của Erik vượt mốc 12 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Trên nền tảng Spotify, ca khúc sắp cán mốc 2 triệu lượt nghe, hiện đứng đầu đề xuất ở danh sách phát Thiên Hạ Nghe Gì và một loạt bảng xếp hạng khác.

Dù Cho Tận Thế có bước khởi đầu quá thuận lợi khi cộp mác nhạc phim Bộ Tứ Báo Thủ. Sức lan tỏa tự nhiên của bản nhạc, kết hợp chiến lược quảng bá và sự cộng hưởng từ đồng nghiệp xung quanh Erik đẩy Dù Cho Tận Thế thu hút chú ý từ đầu. Sau 5 ngày, với thành tích hiện tại, có thể nói ca khúc đã không còn là hiện tượng, mà thật sự thành một sản phẩm có sức ảnh hưởng.

Ở riêng nền tảng YouTube, tăng tiến lượt xem vẫn gần 2 triệu/ngày. Dù Cho Tận Thế gây sốt ở nền tảng nghe nhạc chuyên biệt như Spotify, chứng tỏ sản phẩm có tính nghe lại cao. Sức nóng thật sự của Dù Cho Tận Thế là ở độ "viral" ở mạng xã hội, khi đoạn nhạc ca khúc được sử dụng ngày càng nhiều trên TikTok, kéo theo một loạt thứ nổi cùng như Capcut, nhạc remix...

Kể từ bản hit Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng, nhạc Việt mới có sản phẩm độc chiếm các chỉ số và thành tích bảng xếp hạng nhanh như Dù Cho Tận Thế.

Để lật đổ Erik, màn tái xuất của Đức Phúc có khả năng lớn hơn cả. MV Chăm Em Một Đời nhanh chóng thu hút hơn 700.000 lượt nghe/xem trên YouTube sau một ngày phát hành, vươn lên thứ 2 ở "top trending". Song, so với Dù Cho Tận Thế, độ lan tỏa của Chăm Em Một Đời không đủ mạnh.

Sự xuất hiện của hiện tượng Lê Tuấn Khang giúp MV Chăm Em Một Đời gây được chú ý trên mạng xã hội nhưng chưa bùng nổ thật sự. So với một bản pop ballad ngọt ngào của Dù Cho Tận Thế, chất liệu âm nhạc ở Chăm Em Một Đời tiết tấu nhanh, uốn lượn và sẽ kén người nghe hơn.

Những năm gần đây, Đức Phúc gần như ở vị thế độc tôn của mùa Valentine. Lần lượt Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên và I DO đã gây sốt, áp đảo tất cả mỗi dịp Valentine đến. Còn Chăm Em Một Đời sẽ khó để tái hiện thành tích và đè bẹp được Dù Cho Tận Thế.

Đức Phúc và bộ đôi Trung Quân - Bùi Anh Tuấn gia nhập đường đua với Erik?

Trung Quân - Bùi Anh Tuấn có gây bất ngờ?

Hai tuần trước, Bùi Anh Tuấn tung EP mới, gồm các ca khúc Người Em Mãi Chờ, Nhắn Gió Mây Rằng Anh Yêu Em và Người Mãi Vì Em kết hợp với nhà sản xuất Đoàn Minh Vũ. Sau thời gian rất dài ở ẩn, Bùi Anh Tuấn thật sự đánh dấu màn trở lại bằng loạt sản phẩm mới. Trước đó, nam ca sĩ bắt đầu "nổ máy" bằng việc xuất hiện và biểu diễn ở nhiều chương trình.

Với 3 ca khúc mới, Bùi Anh Tuấn gây vỡ òa cho fan của nam ca sĩ. Thế nhưng, trên bình diện thị trường, EP này không gây bùng nổ ở chặng khởi đầu, khi sự vắng mặt quá lâu khiến Bùi Anh Tuấn không còn là cái tên hot trên mạng xã hội. Bằng chứng là lượt nghe cho 3 sản phẩm trên YouTube, chưa bài nào vượt qua mốc 100.000 view.

Dự án cá nhân của Bùi Anh Tuấn chưa có kết quả khả quan. Nam ca sĩ vẫn còn một sản phẩm đầy hứa hẹn khi kết hợp với Trung Quân Idol ở ca khúc I DO. Về hiệu ứng mạng xã hội, cái tên Bùi Anh Tuấn khi đặt cạnh Trung Quân có sức nặng hơn hẳn. Trung Quân hiện cũng là cái tên hot, có tệp fan đông đảo, do đó sản phẩm I DO được kỳ vọng là điểm nhấn bất ngờ của nhạc Việt mùa Valentine.

Ca khúc I DO từng được bộ đôi biểu diễn ở Live Concert của Trung Quân. Đây là 2 màu giọng đẹp hiếm có của Vpop, cùng nhau định vị chỗ đứng bằng những màn "đu" nốt cao. Màn kết hợp lần này có ý nghĩa quan trọng hơn với Bùi Anh Tuấn, khi giọng ca Mơ Hồ cần một sản phẩm đủ sức nặng để trở lại vị thế vốn có trên thị trường.

Dù vậy, kể từ lúc phát hành, ca khúc I DO không những không gây sốt, mà hứng chỉ trích từ nhiều khán giả vì chất lượng có vấn đề. Cụ thể, giai điệu của I DO không "thăng hoa" như kỳ vọng, so với chất lượng giọng hát của Trung Quân và Bùi Anh Tuấn. Ca khúc bị khán giả chỉ ra nhiều chỗ khó hiểu và ngô nghê về ca từ.

Thanh Âm Trái Tim của Hồ Quỳnh Hương là sản phẩm tiếp theo ra mắt mùa Valentine, được ê-kíp đầu tư khá mạnh tay. Trong lần trở lại, Hồ Quỳnh Hương bắt tay với ê-kíp hùng hậu, đang mát tay là nhạc sĩ/producer Nguyễn Phúc Thiện và OnlyC ở vai trò hậu kỳ âm thanh. Chính bộ đôi anh em ruột Nguyễn Phúc Thiện và OnlyC đứng sau bản hit Dù Cho Tận Thế của Erik. Đồng thời, lại là Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn MV cho Hồ Quỳnh Hương.

Cú "comeback" của Hồ Quỳnh Hương không gây bùng nổ từ đầu. Điều này không khó hiểu, bởi Hồ Quỳnh Hương đang không ở vị thế gây chú ý trên mạng xã hội. Song, âm nhạc của Thanh Âm Trái Tim có yếu tố nghe lại và ca khúc bắt đầu lan tỏa dần dần trên TikTok.