Tối 14/8, Phan Đinh Tùng phát hành MV Thiên La Địa Võng, đánh dấu màn tái xuất đầu tiên kể từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Để kỷ niệm ngày quan trọng, Phan Đinh Tùng cũng đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu MV mới, quy tụ đông đảo các đồng nghiệp trong showbiz cùng đến chúc mừng như Lệ Quyên, Đăng Khôi, Cường Seven, Thanh Duy, S.T Sơn Thạch, STRONG Trọng Hiếu, Kiên Ứng, Thiên Minh, Phạm Khánh Hưng, Tiến Đạt, Đoan Trang, Quốc Thiên,... Đây cũng là sự kiện hiếm hoi trong thời gian này quy tụ dàn Anh Tài đông đảo tụ hội.

Dàn sao khủng dự sự kiện ủng hộ Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng ở sự kiện

Tại sự kiện, Phan Đinh Tùng công chiếu MV mới, đồng thời biểu diễn live trước khán giả, truyền thông và các đồng nghiệp. Xem xong MV, Phan Đinh Tùng mời dàn Anh Tài lên sân khấu giao lưu, mỗi người có một cách diễn giải thú vị về nội dung MV. Riêng Tiến Đạt thì trêu Phan Đinh Tùng, rằng vai diễn của anh “biến thái” ngay từ lần đầu xem.

Các Anh Tài thay nhau thực hiện thử thách "hát chay" bài hát mới của Phan Đinh Tùng

Để ủng hộ màn tái xuất của Phan Đinh Tùng, dàn Anh Tài còn ở lại sân khấu, mỗi người thử sức hát chay 2 câu đầu tiên trong bài hát mới. Buổi họp mặt trở thành cuộc thi đọ giọng, mỗi Anh Tài có một biến tấu rất riêng, khiến các Gai Con u mê. Chiếm trọn spotlight của màn đọ giọng chính là S.T Sơn Thạch với giọng hát trầm ấm, mới được “bắt tone” 1 lần đã hát quá ngọt. Riêng STRONG Trọng Hiếu thì bắt nhịp techno, biến bài hát thống thiết thành viên bản “quẩy” cực nhiệt.

Màn thử giọng của các Anh Tài

Phan Đinh Tùng chia sẻ về dự án Thiên La Địa Võng. Ban đầu, nam ca sĩ dự định ra mắt từ năm trước, nhưng sau khi dành trọn thời gian cho hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh đã quyết định lùi lịch để đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm này. Với anh, đây không chỉ là một ca khúc, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ mà anh luôn canh cánh trong lòng: xã hội luôn tồn tại những “thiên la địa võng”, những cạm bẫy hào nhoáng nhưng có thể cuốn cả một đời người xuống vực thẳm. Chỉ khi giữ vững bản lĩnh và tỉnh táo, con người mới không trở thành nạn nhân.

Phan Đinh Tùng cũng thành thật chia sẻ bản thân anh đã từng là nạn nhân chất cấm trong quá khứ

MV đề cập đến những vấn nạn như chất cấm. Phan Đinh Tùng cũng thành thật chia sẻ, bản thân anh đã từng là nạn nhân trong quá khứ. Trong một lần diễn ở nước ngoài, Phan Đinh Tùng bị chuốc chất kích thích. Vì đã từng trải qua cảm giác nguy hiểm, Phan Đinh Tùng thực sự muốn mang đến sản phẩm có thông điệp cảnh tỉnh người xem.

Thiên La Địa Võng là bài hát khá kén với giới trẻ

Giọng ca Khúc Hát Mừng Sinh Nhật chọn đề tài kén người xem để tái xuất, nhiều người lo ngại nam ca sĩ sẽ khó tận dụng được sức nóng từ chương trình thực tế. Nhưng với bản thân Phan Đinh Tùng, anh cho rằng không thể vì chạy theo thị hiếu mà đánh mất mình. Thay đổi theo thời đại nhưng vẫn giữ được chất riêng là điều Phan Đinh Tùng tâm niệm khi làm nghề.

Loạt ảnh tại sự kiện ra mắt MV của Phan Đinh Tùng:

Quốc Thiên

Kiên Ứng

STRONG Trọng Hiếu - Cường Seven

Đăng Khôi - S.T

Đoan Trang

Vũ Ngọc Anh