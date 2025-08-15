Kết quả vụ kiện MV 16 tỷ lượt xem

Theo The Straits Times, ngày 14/8, tòa án tối cao Hàn Quốc ra tuyên bố khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 6 năm xung quanh ca khúc đình đám Baby Shark. Phán quyết khẳng định Baby Shark không có dấu hiệu đạo nhạc và bác bỏ khiếu nại bản quyền của một nhạc sĩ người Mỹ.

Vụ kiện bắt nguồn từ tháng 3/2019, khi nhạc sĩ người Mỹ Jonathan Wright (nghệ danh Johnny Only) đệ đơn kiện lên tòa án Seoul. Anh khẳng định mình đã sáng tác ca khúc này từ năm 2011 dựa trên một giai điệu dân gian và Pinkfong đã sao chép tác phẩm này mà không xin phép. Trong khi đó, công ty giải trí Pinkfong - đơn vị phát hành MV - khẳng định Baby Shark là bản phái sinh độc lập từ một giai điệu dân gian.

Baby Shark là hiện tượng âm nhạc toàn cầu.

Cuộc chiến pháp lý trở nên dai dẳng. Phiên sơ thẩm năm 2021 và phúc thẩm năm 2023 đều ra phán quyết có lợi cho Pinkfong, khẳng định không có đủ bằng chứng cho thấy tác phẩm của Johnny Only được bảo hộ. Tòa phúc thẩm nhấn mạnh rằng cả hai tác phẩm đều là bản phái sinh từ cùng một bài hát dân gian.

Johnny Only tiếp tục kháng cáo lên tòa án tối cao. Trong phiên xử mới nhất, tòa án khẳng định một tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ bản quyền nếu chứa yếu tố sáng tạo mới đủ để được coi là nguyên bản. Trong trường hợp này, các thay đổi mà Johnny Only thực hiện như thêm guitar điện hay âm thanh tổng hợp đều được đánh giá là tối thiểu, không thể coi là tạo ra tác phẩm mới.

Trước phán quyết cuối cùng, công ty Pinkfong khẳng định họ đã mang đến một làn gió mới cho bài hát bằng cách thêm nhịp điệu lạc quan và giai điệu hấp dẫn, biến nó thành biểu tượng văn hóa đại chúng như ngày nay.

Baby Shark ra mắt năm 2015, là video được xem nhiều nhất YouTube, với hơn 16 tỷ lượt xem tính đến hiện tại. Không giống như hầu hết bài hát thiếu nhi chậm rãi và giúp trẻ dễ ngủ, Baby Shark của Pinkfong là thể loại khiêu vũ mà trẻ em thích xem theo vòng lặp. Chính điều đó giúp video thu hút lượng lớn người xem.

Video hoạt hình với giai điệu bắt tai, động tác tay đơn giản và ca từ lặp lại thu hút trẻ em ở hàng trăm quốc gia trên thế giới. Những bước nhảy móc câu với giai điệu “doo doo doo doo doo” trở thành cơn sốt toàn cầu.