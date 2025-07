Chiều ngày 16/7 (giờ địa phương Bỉ), khu vực sân khấu chính của Tomorrowland tại De Schorre, Boom bất ngờ bốc cháy trong lúc đang hoàn thiện giai đoạn thử kỹ thuật. Ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi gần như toàn bộ phần kết cấu mặt trước của sân khấu chính khiến hàng loạt màn hình LED cỡ lớn và hệ thống đèn, hiệu ứng bị phá hủy nghiêm trọng.

Dù ban tổ chức Tomorrowland chưa đưa ra con số chính thức về mức độ thiệt hại tài chính, nhiều chuyên gia ước tính vụ cháy có thể khiến lễ hội “tê liệt”

Theo các nhân chứng tại hiện trường, lửa bùng phát mạnh nhất vào khoảng 18h đến 19h. Một số nguồn tin cho biết vụ cháy có thể bắt nguồn từ việc thử nghiệm hệ thống pháo hoa hoặc hiệu ứng pyrotechnics. Tuy nhiên, cảnh sát và đội điều tra vẫn đang làm rõ nguyên nhân, bao gồm khả năng do sự cố kỹ thuật hoặc phóng hỏa vô ý.

Đám cháy kinh hoàng ở Tomorrowland

Main Stage của Tomorrowland là một trong những sân khấu có quy mô khủng nhất hành tinh, thường cao hơn 140 mét, rộng hơn 500 mét, bao gồm hệ thống LED khổng lồ, thiết kế 3D theo chủ đề và hàng trăm thiết bị ánh sáng, âm thanh chuyên dụng. Theo các chia sẻ từ cộng đồng kỹ thuật từng làm việc cho lễ hội, chi phí dựng Main Stage mỗi năm có thể lên tới 5 - 10 triệu euro. Riêng phần màn hình LED đã ngốn gần 10 triệu euro, chưa kể các phần thiết kế nghệ thuật và thiết bị hỗ trợ.

Ngoài ra, tổng chi phí vận hành cho toàn bộ sự kiện, từ nghệ sĩ, logistics, an ninh cho đến hạ tầng, thường lên tới 25 - 30 triệu euro (ước tính xấp xỉ 810 tỷ đồng). Với việc phần quan trọng nhất của lễ hội bị phá hủy chỉ 2 ngày trước giờ G, thiệt hại chắc chắn không chỉ dừng lại ở con số vật chất, mà còn ảnh hưởng lớn đến hình ảnh thương hiệu Tomorrowland và nguồn thu du lịch của địa phương.

Tất cả bị thiêu rụi, ước tính thâm hụt gần 1000 tỷ đồng

Thiệt hại tài chính nặng nề, may mắn là toàn bộ nhân viên kỹ thuật (khoảng 1.000 người đang làm việc tại hiện trường) đều được sơ tán an toàn, không có bất kỳ thương vong nào. Vì cháy trước giờ G, nên đã tránh được nguy cơ mất an toàn tới khán giả.

Trước làn sóng lo lắng từ người hâm mộ toàn cầu, tối 16/7, ban tổ chức Tomorrowland đã chính thức xác nhận lễ hội sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu, bắt đầu từ ngày 18/7 đến 28/7.

Bố trí hoành tráng của Tomorrowland năm nay được BTC hé lộ trước giờ G

Dù vậy, việc Main Stage, biểu tượng đặc trưng của Tomorrowland bị cháy rụi ngay trước giờ khai mạc khiến không ít khán giả tiếc nuối. Một số khán giả tại châu Âu bày tỏ lo lắng về việc chất lượng sân khấu tạm thời sẽ không đáp ứng kỳ vọng vốn đã rất cao của người yêu nhạc điện tử.

Tomorrowland hiện là một trong những lễ hội âm nhạc có quy mô lớn nhất thế giới, concept sân khấu cực kỳ hoành tráng, choáng ngợp

Tomorrowland là một trong những lễ hội âm nhạc có quy mô lớn nhất thế giới, thu hút hơn 400.000 người tham dự mỗi mùa. Dù gặp sự cố nghiêm trọng, việc BTC nhanh chóng ra phương án thay thế giúp khẳng định đẳng cấp tổ chức, nhưng cũng đặt ra bài toán lớn về khâu an toàn và bảo hiểm trong tương lai.

Sự kiện thường niên này từ lâu đã trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ với những cái tên hàng đầu làng nhạc EDM cùng những màn trình diễn hoành tráng, mãn nhãn. Dàn line-up bao gồm toàn gương mặt “sừng sỏ” trong giới như Martin Garrix, Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto Afrojack, Steve Aoki...