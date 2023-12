Không cần đến Tomorrowland, fan Việt vẫn có thể “bùng cháy” cùng DJ Tungevaag tại Luxury Countdown Party 2024

Luxury Countdown Party 2024 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Truyền thông – Giải trí – Sáng tạo Viet Vision tại The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, An Phú, Tp. Thủ Đức) từ 17:00 ngày 31/12/2023. Sự kiện gồm 2 khu vực mở cửa tự do và 1 khu vực bán vé. Tại khu vực bán vé, khách hàng sẽ có trải nghiệm trọn vẹn với các hoạt động cực chất, đêm nhạc cực đỉnh, thưởng thức pháo hoa và nhạc nước tại vị trí đẹp nhất, vé được bán tại đây. Ngoài ra, tại khu vực mở cửa tự do, khán giả có thể thưởng thức đêm nhạc qua màn ảnh rộng và ngắm pháo hoa giao thừa từ xa.