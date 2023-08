Bộ đôi DJ Marnik từng càn quét Tomorrowland sẵn sàng khuấy đảo đại tiệc té nước Tiger Crystal Rave 2.0 ngày 26.08

Hai phù thuỷ âm nhạc - bộ đôi DJ Marnik đã sẵn sàng đẩy nhiệt Tiger Crystal Rave 2.0 tại TPHCM "chạm nóc"

Cuối tuần này - 26/8, TP.HCM chờ đón cơn lốc âm nhạc cực lớn đổ bộ - Tiger Crystal Rave 2.0 chính thức kết sân sau 2 đêm diễn Vũng Tàu - Đà Nẵng phá đảo mùa hè 2023. Không chỉ là màn kết bùng nổ, Tiger Crystal Rave 2.0 tại TP.HCM đồng thời là lãnh địa của đam mê, nơi âm nhạc và tinh thần Raver cháy hết mình. Do đó, dàn line-up kết show quy tụ những cái tên hàng đầu Vpop, gồm: Tóc Tiên - Soobin - Min - GDucky - DJ Get Looze - DJ Mie - MC hype Minami & MC hype Đức CR.

Cuối tuần này, TP.HCM chờ đón cơn lốc âm nhạc cực lớn đổ bộ - Tiger Crystal Rave 2.0

Đặc biệt là bộ đôi DJ quốc tế Marnik. Nằm trong top những phù thuỷ âm nhạc, quen mặt tại các EDM festival tầm cỡ quốc tế như Tomorrowland, Ultra Music Festival… bộ đôi DJ Marnik đã sẵn sàng mang set nhạc Electronic siêu cháy, kết hợp cùng hệ thống thuỷ lực cực mạnh, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm “quẩy té nước” có một không hai không thể nào quên cho các Raver.

Line-up Tiger Crystal Rave 2.0 tại TP.HCM quy tụ những cái tên hàng đầu

Không khí “quẩy” bật sảng khoái, bùng đam mê của Tiger Crystal Rave 2022 lần nữa được tái hiện và lợi hại gấp đôi. Tiger Crystal Rave 2.0 hứa hẹn đưa những khoảnh khắc choáng ngợp lên một tầm cao mới với dàn âm thanh ánh sáng, concept sân khấu đầu tư siêu khủng. Tiger Crystal Rave 2.0 là lễ hội âm nhạc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam áp dụng công nghệ thuỷ lực 4 in 1, bao gồm: Hệ thống Vario: Water - Lighting System; Hệ thủy lực: Water - Lighting interacts with music; Hệ nước 360: Increase coverage of water effect; Súng nước đại bác: The biggest water battle. Đảm bảo “ướt 360 độ", không ai tham dự có thể khô ráo!

Tiger Crystal Rave 2.0 là lễ hội âm nhạc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam áp dụng công nghệ thuỷ lực 4 in 1, đảm bảo không ai tham dự có thể khô ráo!

Tiger Crystal Rave 2.0 tự tin là sân khấu đầu tiên tại Việt Nam trình làng The Rave Beat - kết hợp công nghệ hàng đầu, âm thanh ánh sáng đẳng cấp, đưa khán giả vào một không gian “rave té nước” mãn nhãn, mãn nhĩ hơn bao giờ hết!

Bạn đã sẵn sàng để lạc vào thế giới của những raver chất nhất quả đất cùng trải nghiệm hiệu ứng sân khấu khủng như trong những bom tấn Hollywood! Tiger Crystal Rave 2.0 sẽ cho bạn câu trả lời

Không cần phải lo săn vé, Tiger Crystal mở cửa tự do, hoàn toàn miễn phí cho hàng chục nghìn anh em raver. Hãy sẵn sàng tinh thần quẩy, chuẩn bị ngay súng nước để “nước tới chân là nhảy” thôi!