Fan nhạc trên toàn thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin nam ca sĩ Liam Payne (cựu thành viên One Direction) qua đời vào sáng 17/10 (giờ Việt Nam). Theo báo cáo, nam ca sĩ 31 tuổi đã ngã xuống từ tầng 3 ban công khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires, Argentina. Liam Payne bị đa chấn thương, vỡ hộp sọ chảy máu trong và ngoài dẫn đến tử vong tại chỗ.

Màn tái hợp của One Direction mãi mãi là điều dở dang!

Liam Payne qua đời, dàn sao Âu Mỹ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết vô cùng đau lòng trước sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ. Những người được chú ý nhất chính là 4 cựu thành viên One Dircection và ông bầu Simon Cowell. Sau 1 ngày im lặng, mỗi thành viên trong One Direction đã cập nhật MXH, gửi lời tiễn biệt người đồng đội thân thiết. Tài khoản Instagram của One Direction cũng cập nhật bài đăng mới sau 4 năm.

Bài đăng của One Direction về tin Liam Payne qua đời

Đây là bài đăng đầu tiên sau nửa thập kỷ của tài khoản nhóm One Direction, kể từ lần cuối cập nhật hình ảnh kỷ niệm 10 năm ra mắt. Điều nhói lòng hơn cả là, bài đăng này gửi lời tiễn biệt đến Liam Payne, cũng như đánh dấu giấc mơ One Direction tái hợp sẽ mãi mãi dở dang. Một ngày tỉnh giấc, không một ai ngờ sẽ phải nói lời tạm biệt đến nam ca sĩ 31 tuổi một cách đột ngột như vậy.

“Chúng tôi hoàn toàn suy sụp trước tin tức về sự ra đi của Liam. Theo thời gian, mọi người sẽ có nhiều chuyện để nói. Nhưng giờ đây, chúng tôi sẽ dành thời gian để đau buồn và chấp nhận sự mất mát của người anh em mà chúng tôi vô cùng yêu quý. Những kỷ niệm bên cậu ấy sẽ được trân trọng mãi mãi. Ngay bây giờ, chúng tôi cùng hướng về gia đình, bạn bè và những người hâm mộ cậu ấy. Chúng tôi sẽ nhớ cậu vô cùng. Chúng tôi yêu cậu Liam.” - Louis, Zayn, Niall và Harry.

Bài đăng trước đó của One Direction là vào 2020 - khi nhóm kỷ niệm 10 năm thành lập

One Direction ra mắt công chúng lần đầu vào năm 2010, là nhóm nhạc hợp tác cùng dự thi The X Factor. Sau chương trình, ông bầu Simon quyết định giữ lại đội hình gồm 5 chàng trai trẻ tài năng, điển trai này. One Direction nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với siêu hit What Makes You Beautiful. Trong suốt sự nghiệp, One Direction thành công với loạt hit lớn cùng những tour diễn cháy vé. Nhưng đến 2016, nhóm tan rã.

Khi tin tức Liam Payne qua đời nổ ra, fan như vỡ tan

Hơn 8 năm trôi qua, người hâm mộ luôn ấp ủ ước mong được thấy One Direction tái hợp. Các chàng trai sau khi tách lẻ rẽ nhiều hướng, người có sự nghiệp cá nhân thành công nhất hiện tại là Harry Styles. Khi tin tức Liam Payne qua đời nổ ra, fan như vỡ tan. Có người không muốn tin vào hiện thực trước mắt. Sau nhiều biến cố, Liam Payne và One Direction vẫn là phần kí ức tươi đẹp nhất mà người hâm mộ giữ gìn.