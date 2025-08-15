Noo Phước Thịnh khi được hỏi về Anh Trai Say Hi: So đo chương trình này hơn chương trình kia làm gì

Gần đây, danh sách đầy đủ 30 Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chính thức được công bố, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Năm nay, line-up dàn trải qua nhiều thế hệ nghệ sĩ, đa dạng lĩnh vực chuyên môn lẫn kinh nghiệm trong nghề. Từ Ngô Kiến Huy, Karik, BigDaddy, Phúc Du đến những gương mặt trẻ như Lohan, Ryn Lee, Đỗ Nam Sơn, CongB…

Bên cạnh đó, không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối khi những cái tên đã được dự đoán sẽ góp mặt vào mùa 2 như Obito, GreyD, Tăng Duy Tân, MONO… lại không xuất hiện. Đặc biệt, Noo Phước Thịnh - được xem là gương mặt sáng giá để đảm nhận vai trò “anh cả” dẫn dắt mùa này - cũng vắng mặt. Dù không phải những cái tên xuất hiện dày đặc ở các show thực tế, nhưng nam ca sĩ vẫn sở hữu sức hút riêng.

Noo Phước Thịnh gần đây khá chăm chỉ tung các đoạn tiểu phẩm, clip hài hước trên TikTok, mang đến hình ảnh vừa gần gũi vừa duyên dáng. Chính yếu tố này khiến khán giả kỳ vọng anh sẽ mang đến một làn gió giải trí mới, vừa tạo tiếng cười vừa giữ được sự chỉn chu vốn có trên sân khấu.

Trong một bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh đã đưa ra góc nhìn thú vị về việc không tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Khi được một bạn fan thắc mắc, anh chia sẻ rằng mỗi chương trình đều có giá trị riêng và sẽ nhận được sự ủng hộ từ đúng nhóm khán giả mà nó hướng đến. Nếu khán giả thấy một show không hợp gu, vẫn luôn có những lựa chọn khác xuất hiện. Nam ca sĩ nhấn mạnh điều đáng trân trọng là tâm huyết và sự chuyên nghiệp của các đơn vị tổ chức, những người nỗ lực mang đến sân chơi giải trí chất lượng và nhẹ nhàng cho công chúng, thay vì mải so sánh chương trình này hơn hay kém chương trình kia.

Người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi Noo Phước Thịnh đã có những suy nghĩ tinh tế và không làm mất lòng bên nào. Chỉ có điều, nam ca sĩ trả lời dù rất tâm huyết nhưng lại không đúng trọng tâm tí nào. Người hâm mộ vẫn chưa có được câu trả lời liệu anh chàng có tham gia Anh Trai Say Hi hay không. Nhưng có lẽ, đây chỉ là một câu hỏi vui vẻ bởi đội hình 30 nghệ sĩ đã được chốt sổ trừ khi BTC muốn tạo plot twist - tăng số lượng thí sinh.

Noo Phước Thịnh, anh từng tiết lộ bản thân được mời tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cả bản Việt lẫn Trung, nhưng phải từ chối vì “muốn đền đáp sự yêu thương của khán giả bằng chính những sản phẩm của riêng mình trước chứ không phải một hành trình đồng hành hay một sự xuất hiện nào đó”.

Mùa hè năm qua, cơn sốt Anh Trai - Anh Tài phủ sóng mọi mặt trận showbiz Việt. Việc Noo Phước Thịnh không góp mặt vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả, nhất là khi anh thuộc thế hệ ca sĩ 8x hiếm hoi hội tụ đầy đủ kỹ năng từ ca hát, vũ đạo, mảng miếng và lượng fan lớn. Trước sự tò mò của khán giả, Noo Phước Thịnh đã giãi bày lý do bản thân không mấy “mặn mà” với những show giải trí như vậy

“Khi tham gia vào bất kỳ chương trình nào, mình luôn ướm mình vào các chương trình đó để xem mình có phù hợp hay không. Trước đây Noo Phước Thịnh cũng tham gia nhiều gameshow, làm HLV cho The Voice, The Voice Kids, tham gia The Remix. Cũng một thời gian mình hòa mình vào không khí của show thực tế. Nhưng thời đó show thực tế ít nên sẽ chắt lọc được nhiều chất lượng. Còn bây giờ có quá nhiều.

Khi xem một chương trình mình tự hỏi rằng cuối cùng cốt lõi khán giả xem chương trình này vì gì. Nếu là vì yếu tố giải trí thì mình thiếu. Còn nếu là yếu tố chất lượng thì mình có thể đáp ứng. Nhưng khán giả bây giờ họ thích xem chương trình mang yếu tố giải trí nhiều thì mình thấy không đáp ứng được những khoảnh khắc đó cho khán giả”, Noo Phước Thịnh bộc bạch.

Về đoạn clip cắt những câu trả lời được cho là “chặt chém” cộng đồng mạng, Noo Phước Thịnh bày tỏ: “Mình kết nối với mọi người rất tương tác, rất thân thiết chứ không phải ‘mỏ hỗn’ đâu mọi người ơi. Tại vì mọi người đến livestream mọi người cần câu trả lời đúng không. Mọi người hỏi thì mình trả lời thôi. Mình thấy ở ngoài kia có nhiều người còn mỏ hỗn hơn mình. Mình chỉ tương tác để kết nối với mọi người thôi”.