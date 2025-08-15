Sự trở lại của chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2 đã tạo nên làn sóng xôn xao trong cộng đồng mạng. Sau khi dàn cast mùa thứ hai được công bố với nhiều gương mặt vừa quen vừa lạ. Trong đó, anh trai LOHAN trở thành một thành viên đừng chú ý bởi học vấn và quá khứ từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát.

Anh Trai LOHAN

LOHAN tên thật là Dương Thành Đạt, sinh năm 1994. Anh chàng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân và từng có hai năm hoạt động trong nghề. Tuy nhiên, với niềm đam mê dành cho âm nhạc, anh đã quyết định rẽ hướng để theo đuổi đam mê. LOHAN chia sẻ, để đi đến quyết định hoạt động nghệ thuật, anh đã mất gần 1 năm để thuyết phục gia đình và 5 năm để thuyết phục bản thân theo đuổi công việc phù hợp với mình.

LOHAN tên thật là Dương Thành Đạt, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân và từng có hai năm hoạt động trong nghề

Tháng 5 năm 2021, anh chàng có màn debut cùng nhóm FOR7 trong vai trò trưởng nhóm với hai ca khúc Anh Đứng Đây Từ Chiều và Em Không Hư Anh Không Yêu. Dù không tạo ra tiếng vang lớn, nhưng hai MV này đều sở hữu hơn 1 triệu views trên YouTube. Đây là một trong những thành tích đầu tiên mà anh chàng gặt hái được sau khi rẽ hướng sang làm nghệ thuật.

LOHAN từng là thành viên nhóm nhạc nam

Vào năm 2023, LOHAN bắt đầu tách khỏi nhóm và hoạt động solo. Cùng năm đó, LOHAN đã tham gia cuộc thi Vietnam Idol. Với giọng hát đầy cảm xúc và gương mặt điển trai, anh đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, thậm chí còn khiến giám khảo Mỹ Tâm phải bối rối. Sở hữu thành tích lọt vào Top 15 Vietnam Idol 2023, đã giúp cho LOHAN có thêm sự yêu thích và độ nhận diện từ khán giả. Sau Vietnam Idol 2023 , anh chàng cho ra mắt hai ca khúc là Luật Hấp Dẫn và Q mang phong cách âm nhạc đậm chất rock, hiphop thể hiện sự đa dạng và cá tính âm nhạc riêng.

MV Luật Hấp Dẫn - LOHAN

Không chỉ sở hữu ngoại hình và giọng hát ấn tượng, anh trai LOHAN còn tiết lộ bản thân đang tập trung trao dồi thêm kỹ năng sáng tác và sản xuất âm nhạc. Anh mong muốn bản thân được khán giả nhớ đến với hình ảnh người nghệ sĩ thật thụ thay vì chỉ chú ý đến ngoại hình. Quá khứ từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, theo ngành Công an 2 năm khiến fan càng bất ngờ và tự hào hơn với thành tích của LOHAN. Theo học tại trường ngành, mỗi sinh viên phải đáp ứng được yêu cầu cao về điểm số, kỷ luật và thể lực.

Visual và body chuẩn nam thần của LOHAN

Với giọng hát đầy nội lực và định hướng phát triển rõ ràng, LOHAN được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt gây tiếng vang tại Anh Trai Say Hi mùa này. Chương trình dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 9, và người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ của chàng "cựu công an" đa tài này.