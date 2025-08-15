Em Xinh Say Hi càng về cuối càng drama, Châu Bùi - Phương Ly áp đảo LyHan

Tính đến nay, Em Xinh Say Hi đã chạy được 11 tập, hành trình bứt phá của dàn nghệ sĩ nữ sắp đi đến hồi kết. Tuy nhiên, nửa sau chương trình, drama dần tăng cao và phủ khắp MXH, từ Facebook, TikTok đến Threads. Thậm chí, phần thể hiện của các Em Xinh hay các stage trình diễn cũng phải chia sẻ spotlight cho những tranh cãi bên lề nổ ra. LyHan là số ít thí sinh nhận về nhiều điều tiếng và chỉ trích nhất.

Bước vào sân chơi Em Xinh, LyHan - từ một gương mặt khá mới và không có lượng fanbase lớn - nay liên tục giành chiến thắng qua các Live Stage, vượt mặt nhiều cái tên có kinh nghiệm lâu năm hơn trong nghề. Thái độ ngông nghênh, “cờ ring” càng khiến cô nàng bị gán mác “buff bẩn”, hay có “ô dù” chống lưng. Dù phản ứng tiêu cực hay tích cực, LyHan vẫn sở hữu độ thảo luận cao top đầu.

LyHan là nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất vài tập gần đây

Tuy nhiên, sau tập 11, ngôi vương đã đổi chủ. Tối 13/8, Socialite - nền tảng chuyên phân tích và thống kê số liệu trên MXH - đã đưa ra BXH về những chủ đề và đối tượng hot nhất về Em Xinh Say Hi trong tuần qua. Tính từ 6 - 12/8, Châu Bùi xuất sắc dẫn đầu đường đua với 22.827 lượt đề cập. Hạ cánh ở vị trí Á quân là Bích Phương với 18.329 lượt. Theo sát nút là Phương Ly với 17.764 lượt nhắc đến. Dù việc đạt thứ hạng cao từng được cho là sự ghi nhận xứng đáng thì giờ đây, nó lại trở thành “điểm nóng” kéo theo nhiều tranh cãi cho các Em Xinh.

Châu Bùi và Phương Ly lần lượt dẫ đầu với hạng 1 và hạng 3

Nguồn cơn đưa Châu Bùi và Phương Ly vào vòng xoáy tranh cãi bắt đầu từ một bài đăng trên trang cá nhân của Phương Ly. Sau khi phần trình diễn lên sóng trong tập 11 Em Xinh Say Hi, nữ ca sĩ đã viết bài chia sẻ về quá trình hình thành concept sân khấu Cứ Đổ Tại Cơn Mưa và gửi lời cảm ơn tới những cộng sự đồng hành, đồng thời “tag” Orange, 52Hz, Vũ Thảo My cùng ekip sản xuất. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra Châu Bùi không được nhắc tên, ngay cả ở vai trò stylist - điểm mạnh vốn gắn liền với hình ảnh của cô.

Châu Bùi là người duy nhất không được Phương Ly nhắc tên

Không lâu sau, Châu Bùi cũng có động thái gây chú ý: trong bài đăng về tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa, cô chỉnh sửa phần credit và xóa tên mình ở vị trí stylist. Diễn biến này khiến cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ đang rạn nứt. Một số ý kiến bênh vực Phương Ly, cho rằng cô chỉ cảm ơn những người đóng góp nổi bật nhất cho tiết mục, và việc nhắc tên Vũ Thảo My là cách tri ân người bạn thân cùng đồng hành tại chương trình, dù vai trò cụ thể không được nêu rõ.

Châu Bùi loại bỏ phần credit stylist của mình sau khi Phương Ly đăng tải bài viết cảm ơn ekip

Ngược lại, nhiều khán giả nhận định giọng ca Mặt Trời Của Em đã thiếu tinh tế khi bỏ sót một thành viên trong nhóm. Ở vị trí đội trưởng, việc ghi nhận mọi đóng góp - dù lớn hay nhỏ - được xem là cần thiết để duy trì tinh thần gắn kết. Hơn nữa, tại phần thi đầu tiên của Live stage 4, Châu Bùi từng đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo cho tiết mục Chẳng Phải Ai Đâu, minh chứng cho sự đóng góp đáng kể vào thành tích chung của cả đội.

Đứng giữa ồn ào, Phương Ly bộc bạch trên broadcast cá nhân: "Ly biết có những thông tin tiêu cực không vui, bản thân cũng có suy nghĩ chút tủi thân và tổn thương. Nhưng nghĩ kĩ, đó cũng là những điều mình cần lắng nghe và có lẽ phải trải qua để trưởng thành hơn. Có những lúc mình nghĩ rằng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng cuộc sống vốn là hành trình không ngừng tiến lên và phấn đấu, nên Ly biết mình vẫn cần cố gắng hơn nữa".

"Vậy nên mong cả nhà mình đừng để những thông tin chưa hay làm mọi người mệt mỏi hay khó chịu nhé. Mọi người hãy cứ nhẹ nhàng, điềm tĩnh cho qua để giữ cho cuộc sống bình yên. Đây cũng là bài học mà Ly cần lắng nghe và ghi nhớ. Mong rằng những điều tiêu cực sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Điều quan trọng nhất với Ly vẫn là được chứng minh bản thân bằng thực lực và những sản phẩm thật sự ý nghĩa gửi đến khán giả. Ly sẽ tiếp tục học hỏi và nỗ lực nhiều hơn nữa", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Phương Ly nhận nhiều phản ứng tranh cãi vì đã thiếu tinh tế khi bỏ sót một thành viên trong nhóm

Từ đây, nhiều lỗ hổng tài năng của Phương Ly cũng dần bị phơi bày. Không ít người đồng tình rằng cô nàng chưa thực sự thể hiện được gì trong suốt 11 tập ngoại trừ flex về độ giàu có và sự chịu chi. Điều khiến Châu Bùi trên đàn chị 2 bậc có lẽ là do Châu Bùi đã phần nào lấy lại được chút thiện cảm từ công chúng qua màn hát nốt cao chót vót trong tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa. Ngoài ra, dư âm từ loạt biểu cảm “cờ ring” từ vài tập trước cũng góp phần đưa Châu Bùi giành được Top 1 tuần này.

Châu Bùi "chạm nóc" độ thảo luận nhờ highnote tập 11 và nhiều khoảnh khắc "cờ ring" 2 tập trước đó

Vòng loại trừ khiến bộ tứ Quỳnh Anh Shyn - Mỹ Mỹ - Vũ Thảo My - Liu Grace “về vườn” cũng không thể “át vía” được drama giữa Châu Bùi và Phương Ly. Mất một lúc 3 người em gái, Bích Phương ngồi sụp xuống, bật khóc bởi lịch sử một lần nữa lặp lại - y như khi Hoàng Duyên, Ngô Lan Phương và YeoLan cũng phải rời nhà chung. Dù sau đó, JukySan nhận được tấm vé hồi sinh, cảnh tượng đau lòng của Bích Phương đã khiến netizen không khỏi tiếc nuối.