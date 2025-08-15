Cơ hội được gặp trực tiếp dàn sao quốc tế cực khủng tại 8WONDER

Ngày 23/8 tới đây, Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm khi 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder chính thức đổ bộ. Siêu nhạc hội sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh). Đây là đại nhạc hội quy mô quốc tế quy tụ những cái tên đình đám nhất làng nhạc thế giới, đủ sức “thổi bùng” mọi cảm xúc của khán giả.

Line-up đỉnh cao của 8WONDER

Dàn line-up “khủng” năm nay bao gồm DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, SOOBIN, Hòa Minzy khiến fan nhạc đứng ngồi không yên. Tất cả hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc với âm thanh, ánh sáng và cảm xúc bùng nổ, biến 8WONDER trở thành trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ nhất mùa hè 2025.

Không chỉ xem, bạn còn có thể gặp gỡ trực tiếp thần tượng - đó mới là “đặc quyền” chỉ có tại 8WONDER. Tháng 8 này, 8WONDER - Moments Of Wonder mang đến món quà đặc biệt cho fan: trải nghiệm Meet & Greet riêng tư cùng những ngôi sao hàng đầu. Đây là nơi bạn không chỉ được chạm tay, trò chuyện mà còn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ với DJ Snake, DPR IAN, J Balvin, The Kid LAROI.

8WONDER - Moments Of Wonder mang đến món quà đặc biệt cho fan: trải nghiệm Meet & Greet riêng tư cùng những ngôi sao hàng đầu

Được gặp gỡ gần như toàn bộ line-up, thông tin này khiến các fan 8WONDER sôi sục. Theo công bố từ BTC, đây là quyền lợi có số lượng trải nghiệm cực giới hạn, và chắc chắn sẽ “cháy” rất nhanh. BTC 8WONDER khởi động Minigame Wonder Wheel - trao tặng cho những khán giả may mắn nhất những tấm vé Meet & Greet đặc biệt. Giải thưởng bao gồm 5 vé Meet & Greet cùng DJ Snake, 4 vé cùng DPR IAN, 5 vé cùng J Balvin và 5 vé cùng The Kid LAROI.

Chương trình dành cho tất cả khách hàng đã sở hữu vé 8WONDER SUMMER 2025 - Moments of Wonder, được mua tại vinwonders.com hoặc 8wonder.vn trước 23 giờ 59 phút ngày 19/8/2025.

Vòng quay may mắn mang đến cơ hội gặp dàn sao quốc tế ở 8WONDER

Để tham gia, khán giả chỉ cần mua vé thành công, sau đó điền form đăng ký được gửi qua email hoặc tin nhắn SMS và chọn nghệ sĩ mình mong muốn gặp. Vào ngày 21/8/2025, ban tổ chức sẽ quay số ngẫu nhiên dựa trên mã đơn hàng và công bố kết quả trực tiếp qua livestream trên fanpage 8WONDER.

Mỗi đơn hàng chỉ được đăng ký một lần và mọi quyết định cuối cùng thuộc về ban tổ chức. Đây chính là cơ hội hiếm có để bạn gặp gỡ, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng dàn sao quốc tế ngay tại Hà Nội vào ngày 23/8 tới, trong đại nhạc hội Moments of Wonder. Chỉ cần theo dõi fanpage chính thức của 8WONDER, bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội biến khoảnh khắc mơ ước thành hiện thực, điều mà không một sự kiện âm nhạc nào khác ở Việt Nam có thể mang lại.

DPR IAN, J Balvin hào hứng gửi lời chào fan Việt

Trước thềm đại nhạc hội, “anh chồng quốc dân” DPR IAN và DJ hàng đầu thế giới J Balvin đã đồng loạt quay video gửi lời chào đầy háo hức đến fan Việt. Cả hai cùng hẹn gặp mọi người vào ngày 23/8 tại 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder. Hai ngôi sao quốc tế muốn tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, khó quên cùng khán giả Việt.

J Balvin chào fan Việt

DPR IAN chào fan Việt

J Balvin - chủ nhân loạt hit toàn cầu sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, biến sự kiện này thành dấu mốc không thể bỏ lỡ với người hâm mộ. Trong khi đó, DPR IAN vẫn giữ nguyên tình cảm “lụy” Việt Nam từ lần ghé Hà Nội trước đây, nơi anh từng khiến hơn 40.000 khán giả phát sốt. Từ ẩm thực, văn hóa đến con người, tất cả đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim nam nghệ sĩ. Chỉ với mặt mộc, DPR IAN cũng đủ sức “đốn tim” fan, và lần trở lại này, chàng mơ hứa hẹn sẽ một lần nữa làm cả Cổ Loa rung chuyển bằng âm nhạc và phong cách đầy cuốn hút.

J Balvin sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam

DPR IAN vẫn giữ nguyên tình cảm “lụy” Việt Nam từ lần ghé Hà Nội trước đây

Bên cạnh đó, The Kid LAROI, chủ nhân hit tỷ view Stay thì đăng story bày tỏ sự phấn khích trước thềm sang Việt Nam. “Chỉ còn 2 tuần trước khi sang Việt Nam, tôi không thể chờ lâu hơn để được diễn trực tiếp” , anh viết.

The Kid LAROI bày tỏ sự phấn khích trên Instagram

8WONDER 2025 không chỉ là một đêm nhạc, đó là trải nghiệm duy nhất, nơi bạn vừa được sống trong âm nhạc đỉnh cao, vừa có cơ hội “gặp mặt tận tay” thần tượng. Và khoảnh khắc ấy, chỉ có ở Moments Of Wonder.

8WONDER 2025 – MOMENTS OF WONDER, là siêu nhạc hội tầm cỡ khu vực, sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/8 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Vé sẽ mở bán chính thức từ 1/8/2025 tại website: https://8wonder.vn Giá vé khởi điểm từ 600.000 VNĐ, giúp đông đảo khán giả có cơ hội trải nghiệm đại nhạc hội đỉnh cao theo cách riêng. Các hạng vé đa dạng từ standing zone năng động đến seating zone thoải mái, và VIP zone giới hạn, đi kèm các quyền lợi hấp dẫn như lightstick, vòng tay, bộ merchandise độc quyền, đồ uống và ẩm thực 5 sao tùy hạng vé.



