Không cần thi 2 show Anh Trai vẫn hot

Loạt nghệ sĩ Gen Z từ chối Anh Trai

Mới đây, danh sách các nghệ sĩ góp mặt tại Anh Trai Say Hi mùa 2 được công bố đã nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội với loạt cái tên đình đám như BigDaddy, Karik, B Ray… Sự xuất hiện của dàn rapper, nghệ sĩ đình đám này khiến khán giả càng nóng lòng chờ đợi những tập phát sóng đầu tiên. Thế nhưng, bên cạnh niềm háo hức, cộng đồng mạng cũng liên tục “réo” tên “chủ toạ” Low G khi không thấy anh góp mặt trong đội hình các Anh Trai năm nay.

Mạng xã hội liên tục “réo tên” Low G trong danh sách Anh Trai

Trước đó, không ít người từng thắc mắc vì sao cả hai chương trình Anh Trai đều vắng bóng Low G, một trong những rapper trẻ nổi bật nhất hiện tại và kỳ vọng anh sẽ xuất hiện ở mùa 2 của Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên, mới đây, quản lý của nam rapper, duongfynn, đã tiết lộ rằng chương trình từng gửi lời mời Low G ngay từ mùa 1, nhưng nam rapper đã từ chối tham gia, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Duongfynn, quản lý đồng thời cũng là người yêu của Low G đã xác nhận được mời nhưng không tham gia

Anh Trai Say Hi được biết đến như một sân chơi âm nhạc giải trí, nơi khán giả có thể khám phá những khía cạnh mới mẻ của nghệ sĩ, những điều mà họ chưa từng thể hiện trước đó. Đây cũng là “bệ phóng” giúp nâng tầm và lan tỏa tên tuổi của nhiều gương mặt, tiêu biểu như Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Rhyder… ở mùa đầu tiên.

Thế nhưng, ngay cả khi không tham gia, Low G vẫn giữ nguyên sức hút nhờ loạt hit đình đám và thành tích streaming ấn tượng An Thần, Có Em, okeokeoke, Dáng Xinh, Flexin’ trên Circle K cùng series Tán Gái gây sốt. Hiện “chủ toạ” đã sở hữu khoảng 1,440,755 người nghe hàng tháng trên Spotify với tổng lượt phát đạt khoảng 374,9 triệu - con số đáng nể với một nghệ sĩ hoạt động độc lập.

Low G có thành tích nhạc số cao nhờ gây dựng được tệp khán giả nghe nhạc ổn định

Không chỉ Low G, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng không xuất hiện trong “hệ sinh thái” Anh Trai hoặc các chương trình tương tự cũng khiến khán giả tò mò.

MONO nam ca sĩ sở hữu phong cách âm nhạc riêng biệt cũng nằm trong danh sách các Anh Trai được đón chờ. Với loạt thành tích cá nhân “khủng” như màn debut bùng nổ. Ca khúc Waiting For You trở thành hit quốc dân. Liên tục những năm nay, cứ mỗi lần comeback là MONO tạo hit. Anh chàng cũng vô cùng đắt show. Rõ ràng, với màu sắc âm nhạc riêng MONO đã hoàn toàn bứt phá từ tân binh thành ngôi sao của thị trường nhạc Việt sau 3 năm debut mà không qua chương trình thực tế nào.

MONO gây ấn tượng bởi màu sắc âm nhạc rất riêng

Một cái tên khác có thể kể tới là MCK, rapper trước đó đã từng tham gia Rap Việt và là một trong những thí sinh thành công nhất của Rap Việt dù không giành ngôi quán quân, MCK vẫn giữ nguyên sức hút suốt 5 năm sau khi chương trình kết thúc với các hit lớn và giành 5 giải tại WeChoice Awards 2023 với duy nhất album 99%.

Đáng chú ý, MCK không chỉ là rapper không chạy theo thị hiếu của đa số mà ngược lại là người tạo ra thị hiếu với các trend “gây bão” trên các mạng xã hội như “cơn sốt remix” Tháp Rơi Tự Do, hay hiện tại là MV 2323 đang tạo trend remake mới, có cả con trai Cục trưởng Xuân Bắc tham gia. Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, MCK còn liên tục tạo trend bởi những khoảnh khắc trên sân khấu như “Ai sợ thì đi về” hay bài phát biểu cảm ơn khi nhận giải thưởng và cả những ý kiến, chia sẻ cá tính thẳng thắn trên các trang mạng xã hội.

MCK gây bão dù không chạy theo thị hiếu

Từ khi hỗ trợ Negav ở mùa 1, GREY D đã được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở Anh Trai Say Hi mùa 2 nhưng không tham gia. Cùng khả năng sáng tác ấn tượng và màu giọng ấm áp, cựu thành viên MONSTAR đã liên tục sản xuất và góp giọng trong các sản phẩm mang màu pop/R&B giàu giai điệu như vaicaunoicokhiennguoithaydoi, dự báo thời tiết hôm nay mưa, đưa em về nhà, để tôi ôm em bằng giai điệu này… đã trở thành hoàng tử nhạc số chỉ sau vài năm debut solo.

Cựu thành viên MONSTAR với khả năng sáng tác ấn tượng

“Hit maker” Tăng Duy Tân cũng là một trong số những gương mặt được đón chờ tại Anh Trai Say Hi mùa 2. Sự xuất hiện của Tăng Duy Tân trong màn trình diễn hỗ trợ “bạn gái tin đồn” Bích Phương tại Em Xinh Say Hi cũng khiến nhiều khán giả kỳ vọng rằng nam nghệ sĩ sẽ góp mặt tại mùa 2 của chương trình Anh Trai. Nhưng cuối cùng, Tăng Duy Tân không thi Say Hi. Việc này để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả, bởi kỳ vọng được chứng kiến nam nghệ sĩ tiếp tục tạo ra những bản hit ấn tượng trên sân khấu chương trình.

Bạn trai Bích Phương vắng mặt tại Anh Trai Say Hi gây tiếc nuối

Không cần đi thi vẫn hot

Không chỉ là các nghệ sĩ trẻ tuổi mà nhiều người còn mong ngóng khán giả còn mong chờ sự góp mặt của những gương mặt kỳ cựu như Noo Phước Thịnh. Với loạt hit đồ sộ như Yêu Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ, Gạt Đi Nước Mắt, Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi cùng lượng fan trung thành, Noo Phước Thịnh luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Noo Phước Thịnh vẫn luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện

Khi được hỏi về khả năng tham gia chương trình, nam ca sĩ chia sẻ “Chương trình nào thì cũng sẽ xứng đáng nhận được sự ủng hộ của đúng đối tượng mà họ hướng đến... bạn xem không hợp chương trình này thì sẽ có chương trình khác xuất hiện ngay. Điều mà mọi người cần nhìn thấy là tâm huyết và những sân chơi chuyên nghiệp của những đơn vị tổ chức hướng đến nhằm để phục vụ những giây phút giải trí nhẹ nhõm cho khán giả... so đo làm gì chương trình này hơn chương trình kia làm gì…”. Nhiều người đồng tình với ý kiến này của nam ca sĩ và cho rằng việc khán giả quan tâm hay ủng hộ chương trình nào cũng tuỳ theo sở thích, không nhất thiết phải có những tranh cãi, ganh đua không đáng có.

Giọng ca Gạt Đi Nước Mắt chia sẻ quan điểm về các chương trình âm nhạc hiện nay

Một số ý kiến cho rằng, các chương trình như Anh Trai Say Hi yêu cầu sản xuất những sản phẩm trong thời gian ngắn, trong khi có những nghệ sĩ lại cần ấp ủ, chăm chút kỹ lưỡng cho mỗi ca khúc. Việc từ chối không đồng nghĩa với đánh giá thấp chất lượng chương trình, mà đơn giản là nghệ sĩ cảm thấy không phù hợp với nhịp độ của chương trình. Và thực tế, không phải tiết mục nào của Anh Trai Say Hi cũng thành công trọn vẹn ở cả phần nghe lẫn phần nhìn, có ca khúc hợp replay nhưng thiếu kịch tính sân khấu để hút vote và ngược lại.

Với những nghệ sĩ đã có một tệp fan trung thành và ổn định, những cái tên này không cần tới các chương trình âm nhạc để “được biết đến”. Nhiều người cũng cho rằng đó là định hướng màu sắc âm nhạc riêng của các nghệ sĩ, trong khi các chương trình thường có format, vòng thi và yêu cầu biểu diễn bó buộc, khiến nghệ sĩ khó thể hiện trọn vẹn cá tính âm nhạc. Ngoài ra, tham gia chương trình còn đồng nghĩa với việc chấp nhận để khán giả đánh giá liên tục, cả ở khía cạnh ngoài âm nhạc.

Có những nghệ sĩ chọn đi độc lập, không thi chương trình thực tế

Vậy nên, thay vì dựa vào sân chơi truyền hình, những nghệ sĩ này chọn phát triển thông qua sản phẩm cá nhân, concert hoặc các hoạt động âm nhạc khác, vừa bảo toàn được màu sắc cá nhân, vừa xây dựng hình ảnh lâu dài. Việc xuất hiện ít nhưng chất lượng giúp mỗi lần comeback trở thành sự kiện gây chú ý, tránh tình trạng “bội thực hình ảnh” khiến khán giả mất đi sự quan tâm.

Không thể phủ nhận việc tham gia một sân chơi âm nhạc lớn vẫn mang lại nhiều lợi ích như mở rộng network, tăng độ nhận diện, củng cố hình ảnh trong làng giải trí, những điều khó đạt được nếu đi đường độc lập. Song, rủi ro cũng tồn tại khi hình ảnh nghệ sĩ có khả năng bị “bão hòa” hay “đóng khung” trong format cố định. Vì vậy, quyết định góp mặt hay không phụ thuộc vào định hướng âm nhạc của mỗi nghệ sĩ chứ không thể chỉ dựa vào độ “hot” nhất thời.

Nhiều fan nhận định rất ít khả năng rằng các nghệ sĩ này có thể tham gia chương trình, bởi tất cả đều đã có một “sân chơi” riêng. Tuy vậy, nếu một ngày những cái tên này xuất hiện tại các chương trình âm nhạc, đó chắc chắn sẽ là một “vụ nổ lớn”.