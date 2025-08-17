Tìm ra Anh Trai Say Hi “mỏ hỗn” nhất mùa 2

Ngay khi thông tin rapper Phúc Du xác nhận tham gia Anh Trai Say Hi được công bố, mạng xã hội lập tức xôn xao. Nhiều khán giả bất ngờ khi thấy cái tên rapper Y êu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì góp mặt tại chương trình mùa 2 và càng thích thú hơn khi anh liên tục “sản xuất content” trên các trang mạng xã hội và có động thái tương tác hài hước với các Anh Trai trong chương trình. Thế nhưng, “gây bão” nhất phải kể đến loạt màn đáp trả anti “cực gắt” của nam rapper.

Phúc Du tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Cụ thể, một tài khoản trên Threads châm chọc rằng Phúc Du nên tham dự Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - nơi “dành cho những người hết thời muốn tìm lại ánh hào quang”, thậm chí còn mỉa mai rằng “Phúc Du đã bao giờ có hào quang đâu”. Không ngần ngại, Phúc Du thẳng thắn phản pháo “Nói tôi sao cũng được mà nói các anh/chú tiền bối là hết thời là bậy nha. Họ chưa từng hết thời trong lòng những người yêu nghệ thuật như chúng tôi. Bạn nói vậy tôi thấy bạn nên tham gia chương trình Lục Lạc Vàng với tư cách là phần thưởng”.

Phúc Du khi bị chê "chưa bao giờ có hào quang"

Không dừng lại, tài khoản này tiếp tục châm chọc rằng Phúc Du vốn chẳng có thành tích gì để “tìm lại” nên tham gia Anh Trai Say Hi là hợp lý. Đáp lại, nam rapper vẫn giữ thái độ “xéo sắc” nhưng cũng không quên trấn an fan “uki thoại tầm này là được nha. phấn đấu giữ mức pickleball này. vượt lần nữa làm bẩn mắt các quạt iu là tôi block thầy iu đó”.

Pha đáp trả thẳng thắn nhưng duyên dáng này khiến cộng đồng mạng “đã cái nư” và còn đặc biệt khen ngợi khả năng dùng từ thông minh, pha chút châm biếm đặc trưng của Phúc Du. Nhiều ý kiến cho rằng nam rapper không chỉ khéo léo bảo vệ hình ảnh bản thân và các tiền bối, mà còn cho thấy bản lĩnh của một rapper kỳ cựu không ngại “var thẳng” với anti.

Rapper hệ "chiến" Phúc Du

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tài khoản này đang cố tình “châm thêm lửa” vào cuộc tranh cãi giữa hai chương trình. Thực tế, từ khi phát sóng, cả hai chương trình Anh Trai đã nhiều lần “đụng chạm” do gần thời điểm lên sóng, phát sóng cùng một khung giờ và đồng loạt chạy các tour concert song song. Điều này khiến nhiều người người hâm mộ không tránh khỏi việc đặt cả hai lên bàn cân so sánh, từ chất lượng dàn lineup, ý tưởng sân khấu cho tới hiệu ứng truyền thông.

Chính sự trùng hợp vô tình đã khiến mỗi phát ngôn, mỗi động thái liên quan đến các nghệ sĩ tham gia đều dễ dàng trở thành chủ đề tranh luận gay gắt. Vì vậy, bài viết này được không ít khán giả nhìn nhận như một cách “gợi sóng” để khơi lại làn sóng tranh cãi giữa cộng đồng fan hai bên.

Đức Phúc gây bão với dòng đáp trả antifan

Đây không phải lần đầu Phúc Du “rap diss” với anti. Trước đó, khi bị nhận xét âm nhạc công nghiệp, loãng toẹt, Phúc Du cũng trực tiếp chất vấn lại “Chất lượng âm nhạc đo bằng gì thầy nhỉ? Nếu hàng triệu người dành hàng chục triệu phút để giải trí không phải chất lượng thì tôi cũng muốn biết thế nào mới là chất lượng. Đừng vì học làm content mà quên học làm con người”.

Không chỉ Phúc Du, Mason Nguyễn cũng sẵn sàng “combat” trực diện với những lời chỉ trích về các Anh Trai hay chương trình. Điều này khiến người hâm mộ của Anh Trai Say Hi càng thêm phấn khích. Nếu mùa trước các fan phải tự tay combat với anti thì ở mùa 2 của chương trình, chính các Anh Trai tự mình “rap diss” anti.

Các Anh Trai Say Hi mùa 2 không ngại "va chạm"

Có thể thấy, sự xuất hiện của loạt rapper kỳ cựu trong mùa 2 càng khiến khán giả đặt kỳ vọng lớn hơn vào chương trình. Không chỉ dừng lại ở mong chờ những màn trình diễn bùng nổ với loạt concept đa dạng, khán giả còn háo hức được chứng kiến một “phiên bản khác” và tương tác của các Anh Trai trong mùa 2 của chương trình.

Phúc Du sự nghiệp thế nào mà tự tin đáp trả antifan?

Riêng Phúc Du, anh chàng có cả tuyển tập hit ngay từ trước khi vào chương trình. Sau phát ngôn đáp trả antifan, người hâm mộ thay Phúc Du điểm lại sự nghiệp ấn tượng. Đánh dấu sự nghiệp mainstream vào năm 2020 với ca khúc feat cùng Bích Phương - Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi, Phúc Du đã trở thành hiện tượng. MV thu về hơn 81 triệu views, ca khúc càn quét làng nhạc giữa mùa dịch. Ai nấy đều trầm trồ trước khả năng viết rap như làm thơ, hình ảnh nghệ thuật, đẹp mà punchline cực vững của Phúc Du.

Bài hát đánh dấu mainstream của Phúc Du thu về 81 triệu lượt xem

Sau đó, Phúc Du có thêm cho mình loạt hit chục triệu view, đặc biệt là E.P Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì. E.P mở đường với single Đứa Nào Làm Em Buồn (ft. Hoàng Dũng) thu về 22 triệu views trên YouTube, peak #3 top trending ở thời điểm phát hành. Nguyên năm 2022, Phúc Du gây bão làng nhạc, tạo trend khắp nơi cùng Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì . Khai thác cuộc sống của chính mình, viết về tình yêu một cách tinh tế, Phúc Du biết cách đặt để vào từng bài hát sao cho gần gũi, dễ nghe nhất có thể.

Thành tích cực khủng của E.P đầu tay

Trước khi lên mainstream, Phúc Du đã là “ông hoàng battle” của giới underground, năng lực được anh em trong giới ngưỡng mộ. Tài năng có, khả năng thấu hiểu khán giả có, Phúc Du nhanh chóng thành công. Chỉ với bấy nhiêu hit trong 5 năm, đã đủ để Phúc Du “vả đôm đốp” lời antifan nói.

Phúc Du tham gia Chung kết 1 Em Xinh Say Hi, hỗ trợ Bảo Anh tiết mục Cô Ấy Không Yêu Anh

Mới đây nhất, Phúc Du tham gia Chung kết 1 Em Xinh Say Hi, hỗ trợ Bảo Anh tiết mục Cô Ấy Không Yêu Anh. Lập tức, tiết mục này hot nhất chương trình. Verse rap của Phúc Du viral chóng mặt, là chất xúc tác để Bảo Anh bùng nổ. Lối chơi chữ thông minh, flow điệu nghệ, cách rap từ 1 đến 10 khiến rap fan trầm trồ. Nhìn Phúc Du vẫn “lực” như ngày nào, nay lại học hát - học nhảy, nhiều người tò mò nam rapper sẽ mang tới màu sắc gì khi tham gia vào một “sân chơi” như Anh Trai Say Hi.

Verse rap của Phúc Du viral chóng mặt, là chất xúc tác để Bảo Anh bùng nổ

Phúc Du vẫn “lực” như ngày nào, nay lại học hát - học nhảy

Mùa 2 chưa lên sóng, Phúc Du đã cho thấy rõ sự dí dỏm, hài hước và duyên dáng qua một loạt các content trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tin rằng nam rapper sẽ là một trong những nhân tố đáng mong chờ tại chương trình, đồng thời dự đoán Anh Trai Say Hi mùa 2 sớm sẽ trở thành tâm điểm của mạng xã hội trong thời gian tới.