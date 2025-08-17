Không ngoa khi nói, Em Xinh Say Hi hiện là show giải trí hot nhất nhì mùa hè này. Từ lượng view YouTube đến độ thảo luận vượt trội, chương trình đang tiến đến giai đoạn cuối cùng, chuẩn bị khép lại 1 mùa giải đáng nhớ. Sau 11 tập phát sóng, đêm Chung kết sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 16/8.

Giữa loạt drama tràn ngập MXH trong nửa sau chương trình, ViruSs bất ngờ bị nhắc tên dù tưởng như không có sự liên quan nào. Cụ thể, anh chàng đã đăng tải đoạn video reaction tiết mục Quả Chín Quá lên kênh YouTube cá nhân. Lý do lựa chọn đúng ca khúc này là bởi người hâm mộ dí nam streamer liên tục, kêu gọi anh chàng xem và review.

ViruSs reaction về sân khấu Quả Chín Quả

Sự chú ý của dân tình đổ dồn vào Pháo và phản ứng của ViruSs

ViruSs có những lời nhận xét đáng chú ý dành cho từng thành viên: 52Hz có màu giọng rất đẹp, Đào Tử A1J melody hay nhưng lyrics hơi “trôi”; Lâm Bảo Ngọc biểu diễn điệp khúc quá hay, hát tiếng Anh xuất sắc… Anh chàng cũng dành lời khen tới phần dựng sân khấu và giai điệu gợi nhớ tới những bản ballad của BIGBANG hay G-Dragon.

Tuy nhiên, Pháo lại là người duy nhất bị ViruSs cho ăn “quả bơ” từ đầu video. Nam streamer không chỉ cắt phân đoạn đầu tiên của Pháo, nhảy sang verse của 52Hz mà còn từ chối đánh giá “tình cũ tin đồn” vì “không có chuyên môn nên tôi bỏ qua nhé!”. Ngoài ra, bất kể khi nào camera lia đến Pháo, ViruSs lại cười tủm tỉm liên tục.

Nam streamer liên tục cười tủm tỉm bất cứ khi nào Pháo xuất hiện

Hành động né tránh này dấy lên luồng ý kiến tranh cãi. Nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao ViruSs ra video reaction khi không thể bày tỏ quan điểm công tư phân minh. Rõ ràng anh chàng từng lên video nhận xét Sự Nghiệp Chướng hay Alaba Trap (Tommy Tèo x MCK), Đánh Đổi (Obito x MCK) và các stage Rap Việt. Do vậy, lý do ViruSs đưa ra không thể thuyết phục số đông.

Anh chàng từ chối nhận xét vì "không có chuyên môn"

Bên cạnh những bình luận trêu chọc ViruSs reaction chậm trễ thì phần lớn netizen chỉ tập trung vào những khoảnh khắc giữa anh và Pháo. Nhiều người cho rằng, sau gần 5 tháng kể từ drama tình ái, nam streamer chọn cách lảng tránh.

Nhớ lại khoảng tháng 3 năm nay, sóng mạng lẫn truyền thông có một phen chấn động trước lùm xùm yêu đương giữa ViruSs và Ngọc Kem. Mọi chuyện bắt đầu khi nữ TikToker đấu tố qua lại với bạn trai cũ trên sóng livestream. Ngay giữa lúc drama lên đến đỉnh điểm, Pháo bị kéo vào câu chuyện.

Cô nàng tung ra diss track Sự Nghiệp Chướng nhắm thẳng đến tình cũ bội bạc. Dù không đề cập đến tên ai nhưng xâu chuỗi lại các chi tiết, người hâm mộ có thể “chắc nịch” tin rằng nam streamer chính là nguồn cảm hứng để Pháo tạo ra bản hit này. Sự Nghiệp Chướng leo thẳng lên Top 1 Trending, đẩy lùi Quán quân Bắc Bling xuống hạng 2.

Sự Nghiệp Chướng là hit lớn của Vpop đầu năm 2025 nhưng vì liên quan đến ồn ào nên ca khúc cũng bị hạn chế sức lan toả về sau

Giờ đây, bùng binh tình ái đã lắng xuống, người trong cuộc cũng hạn chế đề cập đến chuyện cũ.