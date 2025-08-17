Ngày 23/8, 8WONDER – Moments Of Wonder sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC, Đông Anh (Hà Nội). Được ví như “thành phố sự kiện” của thủ đô, đại nhạc hội lần này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc - giải trí xứng tầm khu vực.

8WONDER – Moments Of Wonder được kỳ vọng trở thành đại nhạc hội mở màn cho chuỗi lễ hội đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời khắc họa dấu ấn 80 năm hành trình Việt Nam hội nhập và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới trải dài từ Á sang Âu Mỹ, bao gồm DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi, DPR IAN, SOOBIN và Hòa Minzy.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, 8WONDER còn tạo nên trải nghiệm mới mẻ với loạt hoạt động gắn kết khán giả, nổi bật là Your Moment Of Wonder và Wonder Sound Lab - sân chơi để người tham dự trực tiếp hòa mình vào quá trình sáng tạo âm nhạc, biến đại nhạc hội thành cầu nối tương tác chân thực giữa nghệ sĩ và công chúng.

Được biết, theo thông tin từ BTC, tlinh sẽ là đại diện Việt Nam tiếp theo góp mặt tại đại nhạc hội 8WONDER - Moments Of Wonder, cũng như là nghệ sĩ đầu tiên tham gia dự án Wonder Sound Lab. Dành cho những ai chưa biết, đây là một sân chơi sáng tạo được tạo ra nhằm kết nối nghệ sĩ Việt với những tên tuổi quốc ngoại hàng đầu hiện nay.

Trong “phòng thí nghiệm âm nhạc” đặc biệt này, các gương mặt trẻ của Việt Nam sẽ được thử nghiệm, phá bỏ giới hạn bản thân và hòa phối cùng nghệ sĩ quốc tế, tạo ra những màn kết hợp “chưa từng có” trong lịch sử, ngay trên chính quê nhà. Wonder Sound Lab được cho là cơ hội lớn để giới nghệ sĩ Việt có thể sánh vai cùng bạn bè năm châu, producer trẻ được thử sức với dự án mang tầm vóc quốc tế, và khán giả được tận mắt chứng kiến những “kỳ quan âm nhạc” mới lạ.

Dựa theo hình thức First-time Global Collab - mỗi mùa chỉ chọn 1 màn kết hợp nội-ngoại, người hâm mộ đang hóng từng giờ từng phút về nhân vật sẽ “bắt tay” cùng với tlinh - cá tính âm nhạc độc đáo nhất nhì lứa nghệ sĩ gen Z Việt hiện nay. Trong lúc còn đang đồn đoán, cô nàng đã tung ra bản cover siêu hit I Like It do Cardi B, Bad Bunny và J Balvin thể hiện.

Với cách phối và xử lý khác biệt, tlinh đã thổi vào I Like It màu sắc quyến rũ, ma mị pha chút nữ tính. Đặc biệt, cô nàng còn thả vào đó 1 câu hát “Đã xinh lại còn tinh nghịch”, khiến người nghe cứ ngỡ là một ca khúc hoàn toàn mới. Giữa vô vàn bình luận thích thú, dân tình phát hiện J Balvin dành lời khen ngợi tới tlinh khi cô đã “khoác tấm áo mới” cho phần rap của Cardi B. “Nghe đã tai quá. Sắp tới, tôi sẽ đến Việt Nam. Bạn có hẹn chưa nhỉ?”, ông hoàng nhạc La-tinh nói. tlinh nhanh chóng đáp lại với tinh thần nhiệt huyết: “Chắc chắn rồi!”.

Màn tương tác giữa 2 nghệ sĩ khiến mạng xã hội rần rần một phen, ai nấy cũng thi nhau bàn tán. Nhiều người cho rằng, đây là quả hint “xịn sò” về một sân khấu collab tại 8WONDER - Moments Of Wonder sắp tới, cụ thể là Wonder Sound Lab - tình cờ khi tlinh lại là gương mặt đầu tiên ghi danh trong dự án âm nhạc này.

Nếu đây là sự thật, người hâm mộ nhận định đại nhạc hội sẽ tạo nên cơn lốc “đốt cháy” bầu không khí. 2 performer nổi bật từ 2 thị trường âm nhạc khác nhau, biểu diễn chung 1 sân khấu sẽ là món quà không ai có thể lường trước. Và nếu không phải giọng ca Mi Gente thì dù tlinh có collab với bất kỳ nghệ sĩ quốc tế nào trong line-up vẫn sẽ mang đến một màn trình diễn bùng nổ.

Một đại nhạc hội mời được loạt tên tuổi như DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi, DPR IAN… lại có thể tạo ra sân chơi để nghệ sĩ Việt song hành cùng họ, chứng minh Việt Nam đủ tiềm lực để tổ chức sự kiện tầm quốc tế. Điều này không chỉ là tín hiệu tích cực dành cho âm nhạc, mà còn nâng cao vị thế ngành giải trí Việt Nam trong khu vực.