Giữa bầu không khí hân hoan chào mừng Đại lễ, cuộc đua concert quốc nội đang diễn ra tưng bừng hơn bao giờ hết. 8WONDER cũng không nằm ngoài cuộc chơi.

Theo dự kiến, vào ngày 23/8 sắp tới, 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder sẽ chính thức sáng đèn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội. Không nhắm đến phục vụ đông đảo đối tượng khán giả thuộc nhiều thế hệ, Moments Of Wonder lại chọn hướng đi riêng - mang đến không gian âm nhạc dành riêng cho giới trẻ. Tại đây, khán giả sẽ được đắm chìm trong bầu không khí sôi động, náo nhiệt cùng dàn line-up chất lượng dẫn đầu xu hướng âm nhạc tại Việt Nam và quốc tế.

8WONDER 2025 - Moments Of Wonder

Dàn line-up “xịn sò” toàn sao hot từ Âu đến Á

Đứng đầu danh sách nghệ sĩ biểu diễn là DJ Snake - ông hoàng EDM người Pháp với các bản hit tỷ view như Turn Down For What, Lean On, Let Me Love You và Taki Taki. Sở hữu “bàn tay ma thuật” chơi nhạc tài tình cùng khả năng khuấy động đám đông, DJ Snake là lựa chọn hoàn hảo để dẫn lối đêm nhạc.

8WONDER 2025 - Moments Of Wonder còn nóng hơn nữa khi có sự góp mặt của J Balvin - ngôi sao Latin Pop hàng đầu thế giới. Anh chàng nổi tiếng với ngoại hình bảnh bao cùng kho tàng âm nhạc vô cùng được ưa chuộng tại thị trường US - UK. Với hơn 35 triệu bản thu âm và vô số giải thưởng danh giá, J Balvin hứa hẹn sẽ mang đến set diễn rực rỡ, xập xình đúng chất Latin Pop.

Là đại diện cho Gen Z toàn cầu, The Kid LAROI sẽ góp phần khơi dậy tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết cho đại nhạc hội. Anh chàng từng “bắt tay” với Justin Bieber qua bản hit Stay - từng giữ No.1 Billboard Hot 100 trong 6 tuần liên tiếp - một thành tích không dễ thiết lập đối với 1 nghệ sĩ mới nổi.

Đại diện Hàn Quốc duy nhất bước tới sân chơi 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder chính là DPR IAN - mỹ nam từng gây sốt thời gian qua với sắc vóc như tạc tượng và nguồn năng lượng nóng bỏng khi trình diễn.

Bên cạnh những cái tên quốc tế kể trên, Việt Nam cũng có 2 gương mặt xuất hiện tại chương trình là SOOBIN và Hòa Minzy. Họ đều là những nghệ sĩ tiêu biểu cho làn sóng Vpop hiện nay, sở hữu kho tàng hit và lượng fan đông đảo. Với bản lĩnh sân khấu và định hướng âm nhạc rõ ràng, SOOBIN và Hoà Minzy không hề lép vế giữa dàn nghệ sĩ ngoại, mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh nhạc Việt trên bản đồ khu vực.

Đáng chú ý, chương trình còn tổ chức cuộc thi Your Moment Of Wonder nhằm tìm kiếm những khoảnh khắc đời thực giàu cảm xúc và truyền cảm hứng để vinh danh ngay trên sân khấu đại nhạc hội. Ngoài ra, Wonder Sound Lab sẽ là “phòng thu mở” cho khán giả tự do biến âm thanh đời thường thành bản nhạc mang dấu ấn cá nhân, như những nhà sản xuất thực thụ.

Giá vé quá hời so với line-up

Theo thông báo từ ban tổ chức, hệ thống bán vé đã chính thức “chào hàng” từ ngày 1/8, với 5 hạng vé: Hạnh Phúc, Ánh Sáng, Độc Lập, Tự Do, Tự Hào, Khát Vọng, Phi Thường và Kỳ Tích. Những cái tên ý nghĩa này thể hiện đúng thông điệp "Việt Nam hùng cường từ những khoảnh khắc diệu kỳ" mà BTC muốn gửi gắm đến khán giả.

Các hạng vé có mức giá linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng Những hạng vé phổ thông như Khát vọng 3 và Khát vọng 4 chỉ từ 600.000 đồng - một con số khá “mềm” và phải chăng đối với một đại nhạc hội quy mô lớn như 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder. Phân khúc giá vé trung bình khác dao động từ 800.000 đến 900.000 đồng đến 4,5 triệu đồng. Nhìn chung, giá thành vẫn nằm trong khả năng chi trả của phần đông người yêu nhạc hiện nay.

Đối với loại vé VIP, mức giá vẫn được đánh giá là hợp lý so với mặt bằng chung của các sự kiện lớn, sở hữu nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Cụ thể, hạng Hạnh Phúc 1 có giá 10 triệu đồng, tiếp theo là Hạnh Phúc 2 với 9 triệu và Hạnh Phúc 3 ở mức 8 triệu đồng. Nhóm khán giả “xuống ví” cho những hạng vé cao cấp này sẽ được bố trí tại khu vực ngồi bàn ngay trước sân khấu, đồng thời tận hưởng dịch vụ đồ ăn và thức uống không giới hạn, kèm theo bộ quà tặng phiên bản giới hạn đến từ BTC.

Trong khi đó, với những hạng vé như Ánh Sáng 1, 2 hay Phi Thường 1 đến 4 - dù không thuộc phân khúc VIP - người tham dự vẫn có cơ hội nhận được các phần quà đặc biệt khác từ đại nhạc hội.

Xét về số lượng số lượng nghệ sĩ quốc tế tham gia và trải nghiệm đi kèm, cùng với mức giá hấp dẫn mà 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder mang đến, người lãi nhất chính là khán giả, nhất là những khán giả trẻ còn hạn chế về kinh phí. Đây có lẽ là lý do khiến đại nhạc hội trở nên đặc biệt: vừa đảm bảo chất lượng hàng ngũ nghệ sĩ biểu diễn, vừa đưa ra mức giá dễ tiếp cận, phù hợp với đối tượng khán giả trẻ.

Sự xuất hiện của những đại nhạc hội như 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder không chỉ là bước tiến lớn về mặt tổ chức festival, mà còn phản ánh sự trưởng thành của thị trường. Nó cho thấy Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến đáng cân nhắc trong bản đồ tour diễn châu Á của các nghệ sĩ quốc tế, đồng thời tạo cơ hội cho khán giả Việt được trải nghiệm âm nhạc - giải trí tầm cỡ ngay tại sân nhà.