Jennie ở Paris đẹp mơ màng nhưng vũ đạo 19+ khiến dân tình “nóng mắt”

Sau khi kết thúc chặng tour châu Âu, BLACKPINK tiếp tục mang concert DEADLINE đến nước Pháp. Rạng sáng 3/8 (giờ Việt Nam), nhóm nữ toàn cầu đã trình diễn tại Stade de France, lấp kín SVĐ lớn nhất nước Pháp với đám đông hàng chục nghìn người. Với lượng fan đông đảo, concert DEADLINE bùng nổ theo đúng nghĩa đen. Các cô gái "đen hồng" biểu diễn bằng 100% năng lượng, ngoài setlist cố định còn có nhiều "túi mù" đặc biệt dành tặng BLINK Pháp.

Jennie biểu diễn Handlebars tại Paris

Ở set diễn solo của Jennie, ngoài bản hit like JENNIE thì lần này cô nàng còn biểu diễn thêm Handlebars - bản tình ca vạn người mê trong album RUBY. Đây cũng là lần đầu Jennie mang Handlebars lên sân khấu concert DEADLINE. Dành riêng cho ca khúc này, Jennie diện bộ cánh trắng, chân váy cách điệu hơi hướng vũ công ballet. Diện mạo này gợi nhớ hình ảnh Jennie cách đây 3 năm, làm mưa làm gió khắp nơi với ca khúc You & Me. Đổi trang phục cũng giúp nữ rapper BLACKPINK "đổi mood", từ it girl sành điệu trong like JENNIE thành nàng thơ yêu kiều.

Jennie đẹp mơ màng trên sân khấu Paris

Mái tóc buộc nửa càng thêm phần nàng thơ cho Jennie

Jennie đẹp mơ màng trên sân khấu Paris. Nhưng cô nàng luôn có cách khiến người xem phải "sốc óc". Biểu diễn tình ca lả lướt, Jennie tô thêm điểm nhấn bằng những phân đoạn vũ đạo khiến người xem nóng mắt. Gây choáng nhất là động tác để vũ công nằm dưới, Jennie ở trên lắc hông theo nhạc. Ở nhiều góc độ, động tác này như mô phỏng tư thế nhạy cảm.

Đáng nói, Jennie làm động tác này đến hai lần, một lần với vũ công nữ, một lần với vũ công nam. Tương tác của Jennie với vũ công cũng rất tình tứ, thể hiện trọn vẹn tinh thần tình yêu cháy bỏng mà ca khúc Handlebars truyền tải.

Vũ đạo nóng bỏng với góc nhìn dễ gây hiểu lầm

Jennie khiến dân mạng chia phe

Ngoài những phân đoạn nóng mắt thì nhìn chung sân khấu Handlebars rất thơ đúng chất nhạc

Màn trình diễn Handlebars ở Paris lập tức viral MXH. Đối lập với nét đẹp nàng thơ chính là vũ đạo làm người xem "đỏ mặt" của Jennie. Một lần nữa, Jennie khiến fan phải hú hét vì độ táo bạo trong phong cách trình diễn. Song, đây cũng là thách thức với chính Jennie khi ngày càng vượt qua giới hạn.

Sau Handlebars, Jennie lại trở về hình ảnh it girl sành điệu với like JENNIE

Nàng "girl phố" tinh tế chọn đồ diễn 3 màu xanh - trắng - đỏ giống cờ Pháp

Dân mạng vẫn luôn tranh cãi về ranh giới gợi cảm - phản cảm của Jennie. Ở năm thứ 9, dường như Jennie hay BLACKPINK không còn quan tâm đến tiêu chuẩn khắt khe của Kpop. Trên sân khấu DEADLINE, nhóm nữ toàn cầu không ngại hở bạo, nhảy twerking phô diễn đường cong.